Klasik sıcak çikolatayı unutun! Yağmurlu havada evde deneyebileceğiniz 5 farklı tarif

Yağmurlu ve serin havaların en keyifli yanlarından biri hiç şüphesiz evde vakit geçirmektir. Sıcacık bir içecek eşliğinde dinlenmek hem bedeninizi hem de ruhunuzu hafifletecektir. Sonbaharın etkisini bir hayli gösterdiği son zamanlarda ise evde denenebilecek içecekler araştırılmaya başlandı. Benim de sıklıkla araştırdığım tarifler arasında klasik sıcak çikolatayı unutturacak lezzetler yer aldı. Klasik sıcak çikolata ve kahve tariflerinden sıkılanlar için evde kolayca hazırlanabilen birbirinden lezzetli alternatifleri sizin için araştırdım. Peki, yağmurlu havada evde deneyebileceğiniz içecek tarifleri neler? İşte yağmurlu havada klasik sıcak çikolatayı unutturacak evde deneyebileceğiniz 5 farklı tarif...

YAĞMURLU HAVADA KLASİK SICAK ÇİKOLATAYI UNUTTURACAK 5 FARKLI TARİF!

Siz de benim gibi yağmurlu havayı romantizme çevirenlerdenseniz, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim klasik sıcak çikolatayı unutturacak bu 5 farklı tarifi kesinlikle denemelisiniz. Yağmurlu havalarda klasik sıcak çikolata tarifi yapmaktan sıkıldıysanız, evde deneyebileceğiniz 5 farklı içecek tarifini sizlerle paylaşıyorum. Yağmurlu ve serin havalarda evde vakit geçirmekten keyif alıyorsanız, sıcacık bir içecekle gününüzü güzelleştirebilirsiniz.

Klasik sıcak çikolata ve kahve tariflerinden sıkılanlar için evde kolayca hazırlanabilen birbirinden lezzetli içecek alternatifleriyle geldim. Siz de farklı tatlar denemeye açıksanız, tarçınlı süt, beyaz çikolatalı içecek, salep, ballı zencefilli süt, karamelli sıcak çikolata gibi birbirinden lezzetli tariflere bir şans verebilirsiniz. Soğuk ve yağmurlu günlerde içinizi ısıtacak bu içeceklere bayılacaksınız.

Klasik sıcak çikolatayı unutturacak 5 farklı içecek tarifini hazırlamak için pahalı malzemelere ya da özel ekipmanlara ihtiyacınız yok. Mutfağınızdaki temel malzemelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli içecek tariflerini sizlerle paylaşıyorum. Yağmurlu günlerde kendinize küçük bir mola vermek istiyorsanız, bu tarifler tam size göre! İşte yağmurlu havada klasik sıcak çikolatayı unutturacak evde deneyebileceğiniz 5 farklı tarif...

TARÇINLI SÜT TARİFİ!

Tarçının nefis kokusuyla birleşen sütün yumuşaklığı yağmurlu ve soğuk havalarda içinizi ısıtacak. Sade ama bir o kadar lezzetli bu tarif, klasik sıcak çikolatayı unutturacak.

Malzemeler;

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı bal

Bir tutam vanilya (isteğe bağlı)

Hazırlanışı;

Öncelikle sütünüzü küçük bir tencereye alın ve kısık ateşte ısıtın.

Kaynamasını beklemeden tarçını ve dilerseniz vanilyayı ekleyin.

Güzelce karıştırıp ocaktan aldığınız süt biraz ılıdıktan sonra balı ilave edin.

Son olarak üzerine de az miktarda tarçın serperek tarçınlı sütünüzü servise hazır hale getirin.

Afiyet, şifa olsun.

BEYAZ SICAK ÇİKOLATA TARİFİ!

Özellikle sütlü ve yoğun çikolata lezzetini sevenler fakat klasik kakao tadından daha farklı bir alternatif arayanlar için bu tarif ön plana çıkıyor. Beyaz sıcak çikolata tarifini, kremsi dokusuyla yağmurlu ve soğuk havalarda kesinlikle denemelisiniz.

Malzemeler;

1 su bardağı süt

Yaklaşık 30-40 gram beyaz çikolata

Yarım çay kaşığı vanilya

Bir tutam tarçın (isteğe bağlı olarak)

Hazırlanışı;

Öncelikle sütünüzü küçük bir tencerede ısıtın.

Daha sonra küçük parçalara ayırdığınız beyaz çikolataları içerisine ekleyin.

Çikolatalar eriyene kadar sütünüzü karıştırın.

Karışım pürüzsüz bir kıvam aldığında içerisinde vanilya ilave edin.

Birkaç dakika daha karıştırdıktan sonra beyaz sıcak çikolatanızı fincana alın.

Dilerseniz güzel bir görünüm kazandırmak için üzerine rendelenmiş beyaz çikolatalar ekleyin.

Afiyet, şifa olsun.

KOLAY SALEP TARİFİ!

Kış aylarının ve soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti salep, yağmurlu havalarda da sıcak bir mola vermek isteyenlerin bir numaralı tercihi oluyor.

Malzemeler;

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı gerçek salep tozu ya da hazır salep karışımı

İsteğe bağlı şeker

Üzeri için;

Tarçın

Hazırlanışı;

Önce sütünüzü küçük bir tencereye alın.

Bu noktada gerçek salep tozu kullanıyorsanız topaklanmayı önlemek için soğuk sütle iyice karıştırın.

Daha sonra salebinizi kısık ateşte sürekli karıştırarak ısıtın ve kıvam almasını sağlayın.

Hazır karışım kullanıyorsanız, paket üzerindeki hazırlama talimatlarını takip edin.

Son olarak salebi fincana dökün ve üzerine tarçın serperek servis edin.

Afiyet, şifa olsun.

BALLI ZENCEFİLLİ SÜT TARİFİ!

Özellikle hafif baharatlı ve aromatik içeceklerden hoşlananların çok seveceği ballı zencefilli süt tarifi, yağmurlu ve soğuk havaların vazgeçilmezi olacak.

Malzemeler;

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 çay kaşığı bal

Bir tutam tarçın (isteğe bağlı)

Hazırlanışı;

İlk olarak sütünüzü küçük bir tencereye alarak ısıtın.

Daha sonra rendelenmiş zencefilleri de ekleyerek, birkaç dakika kısık ateşte bekletin.

Son olarak hazırladığınız karışımı süzerek fincana alın.

Biraz ılımasını bekledikten sonra balı ekleyerek karıştırın.

Dilerseniz üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet, şifa olsun.

KARAMELLİ SICAK ÇİKOLATA TARİFİ!

Klasik sıcak çikolata tarifinden sıkıldıysanız, karamelli sıcak çikolata tarifine bir şans vermelisiniz. Bu tarifte çikolatanın yoğun tadı ile karamelin tatlı aroması birleşerek muhteşem bir lezzet oluşturuyor. Tatlı sevenlerin çok hoşuna gidecek olan bu tarif yağmurlu havaların vazgeçilmezi oluyor.

Malzemeler;

1 su bardağı süt

Yaklaşık 25-30 gram sütlü veya bitter çikolata

1 yemek kaşığı karamel sos

Yarım çay kaşığı vanilya (isteğe bağlı olarak)

Hazırlanışı;