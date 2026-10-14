Yağmurlu havanın vazgeçilmez çorbası: Arpa Şehriye Çorbası nasıl yapılır? 2 kişilik domatesli Arpa Şehriye Çorbası tarifi

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İstanbul
Havaları soğudu akşam yemeklerinde çorbalar menülere eklendi. Yağmurlu havaların vazgeçilmezli olan arpa şehriye çorbası hem lezzetli hem sağlıklı.
Arpa şehriye, yağ, domates saçlası, tavuk suyu ve baharatlar ile yapılan arpa şehriye çorbası kış akşamları sofraların vazgeçilmezi oluyor. Hem lezzetli hem sağlıklı olan bu tarifi çocuklar da bayılarak içiyor. İşte tarifi...
Kış aylarının sevilen çorbası için gerekli olan malzemeler şöyle:
İlk olarak sıvı yağ ve tereyağını tencereye alınız. Isıttıktan sonra domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyiniz. Su kaynadıktan sonra şehriyeleri ilave ediniz. Tuz ve baharatları da ekledikten sonra orta ateşte 15 dakika karıştırarak pişirin. Şehriyelerin yumuşadığı anda ise ocaktan alabilirsiniz.
Akşam sofranızda olmasını istediğiniz arpa şehriyesini az malzeme ile iki kişilik olarak da hazırlayabilirsiniz. Öncelikle malzemeleri hazırlayınız. İşte malzemler:
Hazırsanız tarife geçelim. Küçük bir tencerede yağı ısıtın ve ardından domates salçasını ekleyerek kavurun. Sıcak suyu ekledikten sonra kaynayana kadar ocakta tutunuz. Arra şehriyeleri ekleyin ve baharatları ekleyiniz. Orta ateşte 15 dakika pişirdikten sonra çorbanız servise hazır olacaktır.