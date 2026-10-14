Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 17:51

Yağmurlu havanın vazgeçilmez çorbası: Arpa Şehriye Çorbası nasıl yapılır? 2 kişilik domatesli Arpa Şehriye Çorbası tarifi

Türkiye genelinde yağmurlu hava etkili olurken akşam yemeğine de yağmura yakışır bir çorba tarifi yapmak isteyenler buraya! Kış aylarının vazgeçilmezi olan arpa şehriye çorbası tarifi ve yapılışını sizler için derledik. İşte 2 kişilik domatesli ve tavuklu arpa şehriye çorbası tarifi...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yağmurlu havanın vazgeçilmez çorbası: Arpa Şehriye Çorbası nasıl yapılır? 2 kişilik domatesli Arpa Şehriye Çorbası tarifi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 17:51

Havaları soğudu akşam yemeklerinde çorbalar menülere eklendi. Yağmurlu havaların vazgeçilmezli olan arpa şehriye çorbası hem lezzetli hem sağlıklı.

ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Arpa şehriye, yağ, domates saçlası, tavuk suyu ve baharatlar ile yapılan arpa şehriye çorbası akşamları sofraların vazgeçilmezi oluyor. Hem lezzetli hem sağlıklı olan bu tarifi çocuklar da bayılarak içiyor. İşte tarifi...

Yağmurlu havanın vazgeçilmez çorbası: Arpa Şehriye Çorbası nasıl yapılır? 2 kişilik domatesli Arpa Şehriye Çorbası tarifi

ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI MALZEMELERİ

Kış aylarının sevilen çorbası için gerekli olan malzemeler şöyle:

  • 1 çay bardağı arpa şehriye
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • İsteğe bağlı kuru nane ve pul biber
Yağmurlu havanın vazgeçilmez çorbası: Arpa Şehriye Çorbası nasıl yapılır? 2 kişilik domatesli Arpa Şehriye Çorbası tarifi

DOMATESLİ TAVUKLU ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

İlk olarak sıvı yağ ve tereyağını tencereye alınız. Isıttıktan sonra domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyiniz. Su kaynadıktan sonra şehriyeleri ilave ediniz. Tuz ve baharatları da ekledikten sonra orta ateşte 15 dakika karıştırarak pişirin. Şehriyelerin yumuşadığı anda ise ocaktan alabilirsiniz.

Yağmurlu havanın vazgeçilmez çorbası: Arpa Şehriye Çorbası nasıl yapılır? 2 kişilik domatesli Arpa Şehriye Çorbası tarifi

İKİ KİŞİLİK ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Akşam sofranızda olmasını istediğiniz arpa şehriyesini az malzeme ile iki kişilik olarak da hazırlayabilirsiniz. Öncelikle malzemeleri hazırlayınız. İşte malzemler:

  • - Yarım çay bardağı arpa şehriye
  • - 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • - 1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • - 2,5 su bardağı sıcak su
  • - Yarım çay kaşığı tuz
  • - İsteğe bağlı karabiber ve kuru nane
     
Yağmurlu havanın vazgeçilmez çorbası: Arpa Şehriye Çorbası nasıl yapılır? 2 kişilik domatesli Arpa Şehriye Çorbası tarifi

Hazırsanız tarife geçelim. Küçük bir tencerede yağı ısıtın ve ardından domates salçasını ekleyerek kavurun. Sıcak suyu ekledikten sonra kaynayana kadar ocakta tutunuz. Arra şehriyeleri ekleyin ve baharatları ekleyiniz. Orta ateşte 15 dakika pişirdikten sonra çorbanız servise hazır olacaktır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pancar çorbasıyla tüm bağırsakları temizleyin! Pancar çorbası nasıl yapılır?
ETİKETLER
#tavuk suyu
#Domates Salçası
#Arpa Şehriye Çorbası
#Kış
#Yemek Tarifleri
#Arpa Şehriye
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.