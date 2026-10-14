Yağmurlu havanın vazgeçilmez çorbası: Arpa Şehriye Çorbası nasıl yapılır? 2 kişilik domatesli Arpa Şehriye Çorbası tarifi

Havaları soğudu akşam yemeklerinde çorbalar menülere eklendi. Yağmurlu havaların vazgeçilmezli olan arpa şehriye çorbası hem lezzetli hem sağlıklı.

ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Arpa şehriye, yağ, domates saçlası, tavuk suyu ve baharatlar ile yapılan arpa şehriye çorbası kış akşamları sofraların vazgeçilmezi oluyor. Hem lezzetli hem sağlıklı olan bu tarifi çocuklar da bayılarak içiyor. İşte tarifi...

ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI MALZEMELERİ

Kış aylarının sevilen çorbası için gerekli olan malzemeler şöyle:

1 çay bardağı arpa şehriye

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı kuru nane ve pul biber

DOMATESLİ TAVUKLU ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

İlk olarak sıvı yağ ve tereyağını tencereye alınız. Isıttıktan sonra domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyiniz. Su kaynadıktan sonra şehriyeleri ilave ediniz. Tuz ve baharatları da ekledikten sonra orta ateşte 15 dakika karıştırarak pişirin. Şehriyelerin yumuşadığı anda ise ocaktan alabilirsiniz.

İKİ KİŞİLİK ARPA ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Akşam sofranızda olmasını istediğiniz arpa şehriyesini az malzeme ile iki kişilik olarak da hazırlayabilirsiniz. Öncelikle malzemeleri hazırlayınız. İşte malzemler:

- Yarım çay bardağı arpa şehriye

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

- 2,5 su bardağı sıcak su

- Yarım çay kaşığı tuz

- İsteğe bağlı karabiber ve kuru nane



Hazırsanız tarife geçelim. Küçük bir tencerede yağı ısıtın ve ardından domates salçasını ekleyerek kavurun. Sıcak suyu ekledikten sonra kaynayana kadar ocakta tutunuz. Arra şehriyeleri ekleyin ve baharatları ekleyiniz. Orta ateşte 15 dakika pişirdikten sonra çorbanız servise hazır olacaktır.