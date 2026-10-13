Pancar, hem rengi hem de besin içeriğiyle mutfakta öne çıkan sebzeler arasında yer alıyor. Özellikle sebze ağırlıklı beslenmek isteyenlerin tercih edebileceği pancar çorbası, doğru malzemelerle hazırlandığında sofralara besleyici bir alternatif sunuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Pancar çorbasıyla tüm bağırsakları temizleyin! Pancar çorbası nasıl yapılır? Pancar çorbasının besleyici faydaları ve yapımı hakkında bilgi verilmektedir. Pancar, bağırsak hareketlerini düzenleyen diyet lifi içerir ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olabilir. Pancar; folat, potasyum ve antioksidan bileşikler barındırır. Pancar çorbası, bağırsakları toksinlerden veya atıklardan arındıran özel bir kür değildir; bağırsak sağlığı genel beslenme ve yaşam alışkanlıklarıyla ilişkilidir. Çorba için pancar, havuç, patates, soğan, sarımsak, zeytinyağı, su, tuz ve karabiber kullanılır. Lif alımını dengeli artırmak, yeterli su içmek ve sebzeleri süzmeden kullanmak pancar çorbası tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalardır.

• Pancar, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olan diyet lifi içerir.

• Yeterli lif tüketimi, dışkının kıvamının düzenlenmesine ve kabızlığın önlenmesine katkı sağlayabilir.

• Pancar; folat, potasyum ve çeşitli antioksidan bileşikler içerir.

• Liften zengin beslenmenin sindirim sistemine katkısı için gün boyunca yeterli sıvı almak gerekir.

• Pancar çorbası bağırsaklardaki toksinleri veya atıkları bir anda temizleyen özel bir kür değildir. Bağırsak sağlığı, genel beslenme düzeni ve yaşam alışkanlıklarıyla yakından ilişkilidir.

PANCAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Uzman Diyetisyen Merve Öz'ün değerlendirmelerine göre kırmızı pancar; lif, vitamin, mineral ve antioksidan bileşenleriyle dengeli beslenmede yer verilebilecek sebzeler arasında bulunuyor.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz pancar çorbası için birkaç temel malzeme yeterli. Soğan ve sarımsakla lezzetlendirilen bu tarif, sebze tüketimini artırmak isteyenler için pratik bir alternatif olabilir.

Malzemeler:

• 2 orta boy kırmızı pancar

• 1 orta boy havuç

• 1 küçük patates

• 1 orta boy kuru soğan

• 2 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 4 su bardağı su veya sebze suyu

• Tuz ve karabiber

• İsteğe bağlı birkaç damla limon suyu

Hazırlanışı:

1. Pancarları, havucu ve patatesi yıkayıp kabuklarını soyun. Sebzeleri küçük parçalar hâlinde doğrayın.

2. Tencereye zeytinyağını alın. Doğranmış soğanı ve sarımsağı birkaç dakika kavurarak yumuşatın.

3. Pancar, havuç ve patatesi ekleyip kısa süre karıştırın.

4. Suyu ilave edin ve sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 25-35 dakika kısık veya orta ateşte pişirin. Pişirme süresi sebzelerin büyüklüğüne göre değişebilir.

5. Sebzeler iyice yumuşadığında tencereyi ocaktan alın. Biraz soğumasını bekledikten sonra el blenderı ile pürüzsüz bir kıvam elde edin.

6. Tuz ve karabiberle tatlandırın. İsterseniz servis sırasında birkaç damla limon suyu ekleyin.

BAĞIRSAKLARI TEMİZLEMEK İÇİN PANCAR ÇORBASI YETERLİ Mİ?

Pancar çorbası tüketmek, bağırsak sağlığını destekleyen beslenme alışkanlıklarının bir parçası olabilir.

Ancak bağırsakları temizlediği, toksinleri vücuttan söktüğü veya bağırsaklarda biriken bütün atıkları ortadan kaldırdığı yönündeki iddiaları doğrulayan yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor.

Vücut, atık maddelerin uzaklaştırılmasında başta karaciğer ve böbrekler olmak üzere çeşitli organların işleyişinden yararlanır.

Bağırsaklar da sindirim ve dışkılama süreçlerini doğal yollarla sürdürür. Bu nedenle sağlıklı kişilerde özel bir bağırsak temizleme kürüne genellikle ihtiyaç duyulmaz.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yayımlanan bilgilere göre lif tüketimi, özellikle kabızlık yaşayan kişilerde dışkının yumuşamasına ve daha kolay geçmesine yardımcı olabilir.

Bununla birlikte lif miktarını aniden artırmak gaz ve şişkinliğe yol açabileceğinden tüketimi kademeli olarak artırmak önemlidir.

PANCAR ÇORBASI TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Beslenme ve diyetetik uzmanlarının genel önerileri doğrultusunda, tek bir besine odaklanmak yerine farklı sebzeleri, meyveleri, tam tahılları ve diğer lif kaynaklarını içeren dengeli bir beslenme düzeni benimsemek gerekir.

Pancar çorbasını günlük beslenmenize eklerken şu noktalara dikkat edebilirsiniz: