Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 22:19

Baklavaya pancar koyulur mu demeyin! MasterChef Nurten’in çıtır pancarlı baklava tarifi

MasterChef’te Nurten’in hazırladığı çıtır pancarlı baklava, klasik baklava tariflerinden farklı bir tat arayanların dikkatini çekti. Ben de ekranda görünce merak ettim ve ilginç baklava tarifini evde denemeye karar verdim. Açıkçası pancarın baklavaya nasıl yakışacağını başta ben de kestiremedim. Hazırlarken birkaç noktada “Acaba burada olmadı mı?” diye düşündüğüm anlar da oldu. İşte MasterChef Nurten’in çıtır pancarlı baklava tarifi

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Baklavaya pancar koyulur mu demeyin! MasterChef Nurten’in çıtır pancarlı baklava tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 22:19

Baklava denince aklıma ilk olarak bol tereyağlı, şerbetli ve klasik tarifler geliyor. Fakat ’te Nurten’in yaptığı çıtır pancarlı baklava tarifini görünce bu kez ezberimi bozup mutfağa girdim. Pancar ile baklavanın aynı tarifte buluşması başta bana da biraz sıra dışı geldi. “Tatlı olacak mı, pancarın tadı baskın mı kalacak?” diye düşünürken malzemeleri hazırlamaya başladım. En çok da baklavanın çıtırlığını koruyup koruyamayacağımı merak ettim. Hazırlık aşamasında tarifin bazı noktalarında kendi mutfak deneyimimi de devreye soktum. Sonunda fırından çıkan çıtır pancarlı baklavayı ilk kestiğimde ise görüntüsü bile beni şaşırttı. Peki, tadı nasıldı? İşte detaylar…

MASTERCHEF NURTEN’İN ÇITIR PANCARLI BAKLAVA TARİFİ

Gerekli malzeme:

Hamuru için:

250 Gr margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 çay bardağı pancar suyu

1 yemek kaşığı kabartma tozu

5 su bardağı un

Hamurun açılması için nişasta

Baklavaya pancar koyulur mu demeyin! MasterChef Nurten’in çıtır pancarlı baklava tarifi

İç dolgu malzemesi:

Baklavaya pancar koyulur mu demeyin! MasterChef Nurten’in çıtır pancarlı baklava tarifi

Şerbeti:

4 su bardağı

3 su bardağı su

Yarım limon

PANCARLI BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Hamurun tüm malzemelerini bir kaba koyun güzelce yoğurun. Sonrasında mandalinadan biraz büyük bezeler hazırlayıp tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına nişasta serpip üst üste dizin ve hava almayacak şekilde poşetle kapatarak buzdolabında mümkünse bir gün, vaktiniz yoksa 5-6 saat dinlendirin. 

Baklavaya pancar koyulur mu demeyin! MasterChef Nurten’in çıtır pancarlı baklava tarifi

Bu aşama, yufkaların daha ince ve tül gibi açılması için önemli. Dinlenen bezeleri nişasta yardımıyla tek tek açın. İçine damak zevkinize göre fındık, fıstık veya ceviz serpin. 

Baklavaya pancar koyulur mu demeyin! MasterChef Nurten’in çıtır pancarlı baklava tarifi

Üzeri için 200 gram tereyağını eritip köpüğünü alın ve tortusunu süzün. Bir su bardağı sıvı yağ ekleyip ılık halde baklavanın üzerine gezdirin. 180 derecede yaklaşık 45 dakika pişirin. Pişirdikten sonra şerbetini sıcakken dökün ama baklava ılık olsun.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Böreğe benziyor ama içi çok farklı! Somer Şef’ten ördek pastilla tarifi
Masterchef lahmacun tarifi! Usta esnaf çıtır ev yapımı lahmacunun püf noktasını verdi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ceviz
#masterchef
#şeker
#Nurten
#Yemek Tarifleri
#Pancarlı Baklava
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.