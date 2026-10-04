Baklavaya pancar koyulur mu demeyin! MasterChef Nurten’in çıtır pancarlı baklava tarifi

Baklava denince aklıma ilk olarak bol tereyağlı, şerbetli ve klasik tarifler geliyor. Fakat MasterChef’te Nurten’in yaptığı çıtır pancarlı baklava tarifini görünce bu kez ezberimi bozup mutfağa girdim. Pancar ile baklavanın aynı tarifte buluşması başta bana da biraz sıra dışı geldi. “Tatlı olacak mı, pancarın tadı baskın mı kalacak?” diye düşünürken malzemeleri hazırlamaya başladım. En çok da baklavanın çıtırlığını koruyup koruyamayacağımı merak ettim. Hazırlık aşamasında tarifin bazı noktalarında kendi mutfak deneyimimi de devreye soktum. Sonunda fırından çıkan çıtır pancarlı baklavayı ilk kestiğimde ise görüntüsü bile beni şaşırttı. Peki, tadı nasıldı? İşte detaylar…

MASTERCHEF NURTEN’İN ÇITIR PANCARLI BAKLAVA TARİFİ

Gerekli malzeme:

Hamuru için:

250 Gr margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 çay bardağı pancar suyu

1 yemek kaşığı kabartma tozu

5 su bardağı un

Hamurun açılması için nişasta

İç dolgu malzemesi:

Ceviz

Şerbeti:

4 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Yarım limon

PANCARLI BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Hamurun tüm malzemelerini bir kaba koyun güzelce yoğurun. Sonrasında mandalinadan biraz büyük bezeler hazırlayıp tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına nişasta serpip üst üste dizin ve hava almayacak şekilde poşetle kapatarak buzdolabında mümkünse bir gün, vaktiniz yoksa 5-6 saat dinlendirin.

Bu aşama, yufkaların daha ince ve tül gibi açılması için önemli. Dinlenen bezeleri nişasta yardımıyla tek tek açın. İçine damak zevkinize göre fındık, fıstık veya ceviz serpin.

Üzeri için 200 gram tereyağını eritip köpüğünü alın ve tortusunu süzün. Bir su bardağı sıvı yağ ekleyip ılık halde baklavanın üzerine gezdirin. 180 derecede yaklaşık 45 dakika pişirin. Pişirdikten sonra şerbetini sıcakken dökün ama baklava ılık olsun.