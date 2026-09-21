Masterchef lahmacun tarifi! Usta esnaf çıtır ev yapımı lahmacunun püf noktasını verdi

TV8 ekranlarında bu akşam çıtır çıtır lahmacun yer aldı. Kaptanlık için mücadele eden yarışmacılar en güzel lahmacunu yapmak için elinden geleni yapıyor.

EVDE ORİJİNAL LAHMACUN TARİFİ MALZEMELERİ

Evde orijinal lahmacun tarifi için gereken malzemeler şöyle:

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

250 g kıyma

1 adet büyük soğan

2 adet domates

2 adet sivri biber

1 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı su

ÇITIR ÇITIR MASTERCHEF LAHMACUN TARİFİ VE YAPILIŞI

Evde çıtır lahmacun yapmak için öncelikle ılık suya maya ve şekeri ekleyiniz. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra geniş bir kaba unu ekleyiniz. Tuz, sıvı yağ ve mayalı suyu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. İşlem tamamlandıktan sonra 50 dakika mayalandırmak için kenara alın

Sarımsak, maydanoz, biber, domates ve soğanı doğradıktan sonra kıymanın içerisine ekleyiniz. Yağ, baharat, su ve salçaları ekleyin ve karıştırın. Mayalanan hamuru beze halinde ayırın ve eşit ince şekilde açın. Hazırladığını iç harcı ince bir tabaka olarak sürün. Fırını 250 derecede hazır halde tutun. Lahmacunları yaklaşık 10 dakika pişirin.