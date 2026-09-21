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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:15

Masterchef lahmacun tarifi! Usta esnaf çıtır ev yapımı lahmacunun püf noktasını verdi

Bu akşam Masterchef'te kaptanlık yarışı heyecanı devam ediyor. Mavi takımın kaptanı bu akşam en güzel lahmacunu yapan isim olacak. Sizler için Masterchef lahmacun tarifini derledik. Evde çıtır kolay lahmacun yapılışı ve malzemeleri.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef lahmacun tarifi! Usta esnaf çıtır ev yapımı lahmacunun püf noktasını verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:15

ekranlarında bu akşam çıtır çıtır yer aldı. Kaptanlık için mücadele eden yarışmacılar en güzel lahmacunu yapmak için elinden geleni yapıyor.

EVDE ORİJİNAL LAHMACUN TARİFİ MALZEMELERİ

Evde orijinal lahmacun tarifi için gereken malzemeler şöyle:

Hamuru için:

3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 çay kaşığı şeker
1 yemek kaşığı sıvı yağ

Masterchef lahmacun tarifi! Usta esnaf çıtır ev yapımı lahmacunun püf noktasını verdi

İç harcı için:

250 g kıyma
1 adet büyük soğan
2 adet domates
2 adet sivri biber
1 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz

Masterchef lahmacun tarifi! Usta esnaf çıtır ev yapımı lahmacunun püf noktasını verdi

1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı su

Masterchef lahmacun tarifi! Usta esnaf çıtır ev yapımı lahmacunun püf noktasını verdi

ÇITIR ÇITIR MASTERCHEF LAHMACUN TARİFİ VE YAPILIŞI

Evde çıtır lahmacun yapmak için öncelikle ılık suya maya ve şekeri ekleyiniz. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra geniş bir kaba unu ekleyiniz. Tuz, sıvı yağ ve mayalı suyu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. İşlem tamamlandıktan sonra 50 dakika mayalandırmak için kenara alın

Masterchef lahmacun tarifi! Usta esnaf çıtır ev yapımı lahmacunun püf noktasını verdi

Sarımsak, maydanoz, biber, domates ve soğanı doğradıktan sonra kıymanın içerisine ekleyiniz. Yağ, baharat, su ve salçaları ekleyin ve karıştırın. Mayalanan hamuru beze halinde ayırın ve eşit ince şekilde açın. Hazırladığını iç harcı ince bir tabaka olarak sürün. Fırını 250 derecede hazır halde tutun. Lahmacunları yaklaşık 10 dakika pişirin.

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#masterchef
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