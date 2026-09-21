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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 13:23

Yumuşak zeytinli kek nasıl yapılır? Herkesin peşinde olduğu tarif

Kahvaltı sofraları ve çay saatleri için hazırlanan zeytinli kek, yumuşak dokusuyla öne çıkıyor. İçine eklenen zeytin keke hem lezzet hem de farklı bir aroma veriyor. Doğru malzeme oranı ise kekin kuru olmaması için büyük önem taşıyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Yumuşak zeytinli kek nasıl yapılır? Herkesin peşinde olduğu tarif
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 13:23

Zeytinli kek, tuzlu kek tarifleri arasında son dönemde sık aranan seçeneklerden biri. Hazırlaması oldukça kolay. Birkaç temel malzemeyle kısa sürede fırına girebiliyor. Özellikle çayın yanında sıcak ya da ılık olarak servis edilebiliyor.

HABERİN ÖZETİ

Yumuşak zeytinli kek nasıl yapılır? Herkesin peşinde olduğu tarif

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Zeytinli kek tarifi, yumuşak kalması için yoğurt ve sıvı yağ kullanılarak, tuzu azaltılmış malzemelerle kolayca hazırlanabilen, çayın yanında servis edilebilen bir seçenektir.
Zeytinli kekin yumuşak olması için yoğurt ve sıvı yağ kullanılır.
Zeytinlerin tuz oranı hesaba katılarak hamura gereğinden fazla tuz eklenmesinin önüne geçilir.
Kek hamuru fazla çırpılmamalı, malzemelerin birleşmesi yeterlidir.
Zeytinler una hafifçe bulandırılarak kekin tamamına dengeli dağılması sağlanabilir.
Kek, 175 dereceye ayarlanmış fırında yaklaşık 35-45 dakika pişirilir.
Beslenme uzmanları, zeytin ve peynirin tuz içeriğine dikkat edilmesini önerir.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Bu tarifte kekin yumuşak kalması için ve sıvı yağ kullanılıyor. Zeytinlerin tuz oranı da hesaba katılıyor. Böylece hamura gereğinden fazla tuz eklenmesinin önüne geçiliyor.

YUMUŞAK ZEYTİNLİ KEK NASIL YAPILIR?

3 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı çekirdeksiz doğranmış zeytin
1 su bardağı beyaz peynir
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
İsteğe göre dereotu veya maydanoz

Yumuşak zeytinli kek nasıl yapılır? Herkesin peşinde olduğu tarif

Zeytin olarak yeşil ya da siyah zeytin kullanılabilir. Çok tuzlu zeytin tercih edilecekse önceden kısa süre suda bekletilebilir. Ardından zeytinlerin suyu iyice süzülmelidir.

Peynir seçiminde beyaz peynir kullanılabilir. Daha yoğun bir tat isteyenler lor veya kaşar peyniri de ekleyebilir.

BESLENME UZMANLARI TUZ KONUSUNDA UYARIYOR

Diyetisyen Merve Yavuz, özellikle hipertansiyonu bulunan kişilerin tuz tüketimine dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Zeytin ve peynir gibi ürünlerin tuz içeriğinin de hesaba katılması gerekiyor. 

Yumuşak zeytinli kek nasıl yapılır? Herkesin peşinde olduğu tarif

KEKİN YUMUŞAK OLMASININ PÜF NOKTASI

Öncelikle yumurtalar bir karıştırma kabına alınır. Birkaç dakika çırpılır. Ardından yoğurt ve sıvı yağ eklenir. Karışım homojen hale gelene kadar karıştırılır.

Başka bir kapta un ve kabartma tozu harmanlanır. Unlu karışım sıvı malzemelere yavaş yavaş eklenir. Bu aşamada hamurun fazla çırpılmaması gerekir.

Yumuşak zeytinli kek nasıl yapılır? Herkesin peşinde olduğu tarif

Uzun süre karıştırılan kek hamuru daha yoğun bir yapı kazanabilir. Bu nedenle malzemelerin birleşmesi yeterlidir.

Son aşamada doğranmış zeytin ve peynir eklenir. Dereotu veya maydanoz kullanılacaksa ince şekilde doğranarak hamura katılır.

Yumuşak zeytinli kek nasıl yapılır? Herkesin peşinde olduğu tarif

ZEYTİNLERİ HAMURA EKLERKEN BUNA DİKKAT

Zeytinlerin fazla sulu olması kekin kıvamını etkileyebilir. Bu nedenle doğranan zeytinlerin kağıt havluyla kurulanması faydalıdır.

Zeytinleri una hafifçe bulamak da tercih edilebilir. Böylece parçaların kekin tamamına daha dengeli dağılması sağlanır.

Tuz miktarında dikkatli olmak gerekir. Zeytin ve peynir zaten tuz içerir. Bu nedenle hamura eklenen tuz azaltılabilir.

Yumuşak zeytinli kek nasıl yapılır? Herkesin peşinde olduğu tarif

FIRIN SICAKLIĞI LEZZETİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Fırın önceden ısıtılmalıdır. Kek, 175 dereceye ayarlanmış fırında yaklaşık 35-45 dakika pişirilebilir.

Pişirme süresi fırının özelliklerine ve kullanılan kalıbın büyüklüğüne göre değişebilir. İlk 30 dakika fırının kapağını açmamak önemlidir.

Kekin üzeri kızardığında tahta çubuk testi yapılabilir. Çubuğa yoğun hamur bulaşmıyorsa kek pişmiş demektir.

Fırından çıkan kek hemen kesilmemelidir. Yaklaşık 10-15 dakika dinlendirmek, dilimlerin daha düzgün çıkmasına yardımcı olur.

Yumuşak zeytinli kek nasıl yapılır? Herkesin peşinde olduğu tarif

UZMANLAR NEDEN YOĞURT KULLANILMASINI ÖNERİYOR?

Mutfak uzmanları, tuzlu keklerde yoğurt kullanılmasının daha yumuşak bir iç doku elde edilmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Yoğurt hamurun nemini artırıyor. Sıvı yağ ise kekin piştikten sonra sertleşmesini geciktirebiliyor.

Burada ölçülerin korunması önem taşıyor. Gereğinden fazla un eklemek kekin kuru olmasına neden olabilir. Bu nedenle un kontrollü şekilde eklenmeli ve hamurun kıvamı gözlemlenmelidir.

Beslenme uzmanları ise zeytin ve peynirin tuz içeriğine dikkat edilmesini öneriyor. Özellikle tuz kısıtlaması gereken kişilerin porsiyon miktarına dikkat etmesi gerekiyor.

Yumuşak zeytinli kek nasıl yapılır? Herkesin peşinde olduğu tarif

ZEYTİNLİ KEK NASIL DAHA LEZZETLİ OLUR?

Tarife farklı malzemeler de eklenebilir. İnce doğranmış kapya biber bunlardan biridir. Dereotu ve maydanoz da zeytinle uyum sağlar.

Baharat olarak karabiber kullanılabilir. Pul biber sevenler az miktarda pul biber ekleyebilir.

Ancak malzeme miktarı artırılırken hamurun dengesi korunmalıdır. Fazla sebze veya peynir eklemek kekin içinin geç pişmesine neden olabilir.

Yumuşak zeytinli kek nasıl yapılır? Herkesin peşinde olduğu tarif

ÇAYIN YANINDA SICAK VE ILIK SERVİS EDİLEBİLİR

Zeytinli kek fırından çıktıktan sonra 10-15 dakika dinlendirilir. Ardından dilimlenerek servis edilir.

Kahvaltıda peynir ve domatesle birlikte sunulabilir. Çay saatlerinde ise tek başına tüketilebilir.

Kalan kek hava almayan bir kapta saklanabilir. Oda sıcaklığında kısa süre içinde tüketilmesi önerilir. Daha uzun süre bekletilecekse buzdolabında muhafaza edilebilir.

Yumuşak dokusunu koruması için kekin tamamen soğuduktan sonra kapatılması gerekir. Böylece kabın içinde oluşabilecek yoğunlaşmanın önüne geçilebilir.

Bu tarifte en önemli noktalar ise ölçülü un kullanmak, zeytinlerin suyunu iyi süzmek ve hamuru fazla karıştırmamak. Bu üç ayrıntı, kekin daha yumuşak ve dengeli bir kıvamda olmasına yardımcı oluyor.

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#yoğurt
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#sıvı yağ
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#Zeytinli Kek
#Tuzlu Kek
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