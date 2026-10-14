Yağmurlu havalara yakışan tarçınlı kurabiye tarifi! Yanına mis gibi sıcak çikolata

Havaların iyice soğumaya başlamasıyla birlikte yağmurlu havalarda evde kurabiye keyfi yapmaya ne dersiniz? Üstelik kış aylarına yakışan tarçın aromasıyla birleşen tarçınlı kurabiye ve yanına da mis gibi sıcak çikolatayla adeta keyifli saatleri ortaya çıkartıyor. Damak çatlatan lezzetiyle ve kokusuyla sizleri alıp götüren tarçınlı kurabiye evde kolayca hazırlanmasıyla hem çay saatlerinin hem de sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alacak. İşte detaylar…

YAĞMURLU HAVALARA YAKIŞAN TARÇINLI KURABİYE TARİFİ!

Kış günden güne kendini belli ederken şiddetli yağmurlar da bizlere evlere kilitliyor. Evde kalındığı zaman da bu anın keyfini çıkartmak dinlenmenin en güzel hali oluyor. Tabi bu keyfinin yanına bir de kurabiye yenirse tadına doyum olmuyor. Benim de deneyimlediğim ve yaparken hiç zorlanmadığım aksine keyif aldığı kurabiye tarifini sizinle paylaşıyorum.

Üstelik bu öyle sıradan bir kurabiye tarifi değil, İçerisinde kış ayı denilince akıllara gelen tarçın da yer alıyor. Mis gibi koku ve tadıyla adeta damak çatlatıyor. Bu kurabiye sadece yağmurlu havalarda değil, isterseniz çay saatinden, hafta sonu piknikler de ya da kahve molalarınızın yanında bile tüketebilirsiniz. Ayrıca yapımı o kadar kolay ki saatler içinde tarçınlı kurabiyeniz hazır hale geliyor.

Tarçınlı Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

3 su bardağı un

250 gram yumuşak margarin veya tereyağı̆

2 yemek kaşığı dolu dolu pudra şekeri

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

Fırından çıkınca kurabiyeyi bulamak için;

1 tepeleme yemek kaşığı pudra şekeri

2-3 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

Hamur malzemeleri bir yoğurma kabına alınır. İyice yoğurulur. Yuvarlanır. Yağlanmamış̧, yağlı kâğıt kullanılmamış̧ fırın tepsisine dizilir. 180 derecede pembeleşinceye kadar pişirilir. Alt üst ayarda. Bu sırada bulamak için pudra şekeri ve tarçın karıştırılır. Fırından çıkan sıcak kurabiyeler hemen bu karışıma bulanır. Servise alınır.

Bu tarif isterseniz çayla isterseniz sütle isterseniz kahve ile tüketilebilir. Ancak ben sıcak çikolata ile tüketmeyi daha çok sevdim. Eğer siz de sıcak çikolatayla tüketmek isterseniz benim sıklıkla yaptığım ve içtiğimde çikolatayı dibine kadar hissettiğim tarifi de sizinle paylaşıyorum.

YANINA MİS GİBİ SICAK ÇİKOLATA

Tarçınlı kurabiyenin yanına mis gibi sıcak çikolata yaparak tüketmek isterseniz evde yapılan versiyonu oldukça lezzetli oluyor. Üstelik kolay bir şekilde yapılan bu tarif, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Evde Sıcak Çikolata Tarifi

Malzemeler:

2,5 su bardağı süt (500 ml)

1 yemek kaşığı kakao

100 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı nişasta

1 çimdik tuz

Hazırlanışı: