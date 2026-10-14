Yağmurlu havalara yakışan tarçınlı kurabiye tarifi! Yanına mis gibi sıcak çikolata

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Havaların iyice soğumaya başlamasıyla birlikte yağmurlu havalarda evde kurabiye keyfi yapmaya ne dersiniz? Üstelik kış aylarına yakışan tarçın aromasıyla birleşen tarçınlı kurabiye ve yanına da mis gibi sıcak çikolatayla adeta keyifli saatleri ortaya çıkartıyor. Damak çatlatan lezzetiyle ve kokusuyla sizleri alıp götüren tarçınlı kurabiye evde kolayca hazırlanmasıyla hem çay saatlerinin hem de sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alacak. İşte detaylar…
Kış günden güne kendini belli ederken şiddetli yağmurlar da bizlere evlere kilitliyor. Evde kalındığı zaman da bu anın keyfini çıkartmak dinlenmenin en güzel hali oluyor. Tabi bu keyfinin yanına bir de kurabiye yenirse tadına doyum olmuyor. Benim de deneyimlediğim ve yaparken hiç zorlanmadığım aksine keyif aldığı kurabiye tarifini sizinle paylaşıyorum.
Üstelik bu öyle sıradan bir kurabiye tarifi değil, İçerisinde kış ayı denilince akıllara gelen tarçın da yer alıyor. Mis gibi koku ve tadıyla adeta damak çatlatıyor. Bu kurabiye sadece yağmurlu havalarda değil, isterseniz çay saatinden, hafta sonu piknikler de ya da kahve molalarınızın yanında bile tüketebilirsiniz. Ayrıca yapımı o kadar kolay ki saatler içinde tarçınlı kurabiyeniz hazır hale geliyor.
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Bu tarif isterseniz çayla isterseniz sütle isterseniz kahve ile tüketilebilir. Ancak ben sıcak çikolata ile tüketmeyi daha çok sevdim. Eğer siz de sıcak çikolatayla tüketmek isterseniz benim sıklıkla yaptığım ve içtiğimde çikolatayı dibine kadar hissettiğim tarifi de sizinle paylaşıyorum.
Tarçınlı kurabiyenin yanına mis gibi sıcak çikolata yaparak tüketmek isterseniz evde yapılan versiyonu oldukça lezzetli oluyor. Üstelik kolay bir şekilde yapılan bu tarif, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Malzemeler:
Hazırlanışı: