Kuru domatesten yapılan lezzetli reçel tarifi! Ekşi ve tatlıyı buluşturan lezzeti Urfalı komşumdan öğrendim

Hepimizin reçel denince aklına ilk olarak çilek, vişne, kayısı ve incir gibi meyveler gelse de farklı tatlar denemeyi sevenler için kuru domatesle hazırlanan lezzetli reçel tarifi ön plana çıkıyor. Özellikle farklı yöresel tatları denemeye bayılanların çok seveceği kuru domatesten yapılan lezzetli reçel tarifini sizlerle paylaşıyorum. Tatlı ve ekşi lezzetleri bir arada sevenlerin bir numaralı reçeli olacak kuru domates reçelini Urfalı komşumdan öğrendiğim yöntemle sizlere adım adım anlatıyorum. Tatlı ve ekşi lezzetini aynı kavanozda birleştiren kuru domates reçeli, kendine has tarzıyla farklı bir tarif olarak dikkat çekiyor. Peki, kuru domates reçeli nasıl yapılır? İşte ekşi ve tatlıyı buluşturan ve kuru domatesten yapılan Urfalı komşumdan öğrendiğim lezzetli reçel tarifi...

KURU DOMATESTEN YAPILAN LEZZETLİ REÇEL TARİFİ!

Kuru domatesten yapılan lezzetli reçel tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de farklı yöresel tatlar denemeyi seviyorsanız, kuru domatesten yapılan bu reçel tarifine mutlaka bir şans vermelisiniz. "Kuru domatesten reçel mi olur?" dediğinizi duyar gibiyim. Fakat bu tarif ön yargılarınızı yıkmaya geliyor. Ekşi ve tatlı lezzetleri bir arada sevenlerin bayılarak tüketeceği kuru domates reçelinin püf noktalarını sizlerle paylaşmak istedim.

Kuru domatesten yapılan reçel tarifini Urfalı komşumdan öğrendim. Kış hazırlıklarının büyük bir hızla devam ettiği son zamanlarda benim de denediğim tarifler arasında kuru domates reçeli yerini aldı. Kuru domates reçelinin püf noktalarını ise Urfalı komşumdan öğrendiğim yöntemlerle sizlere açıklıyorum. Peki, kuru domates reçeli nasıl yapılır? İşte ekşi ve tatlıyı buluşturan ve kuru domatesten yapılan Urfalı komşumdan öğrendiğim lezzetli reçel tarifi...

Malzemeler;

200 gr kuru domates

3 su bardağı şeker

3.5 su bardağı su

Bir avuç çiğ badem

Kabuk tarçın

Karanfil

Bir tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı;

Öncelikle domateslerinizin tuzunun birçoğunun çıkmasını istiyorsanız, akşamdan kuru domateslerinizi soğuk suyla ıslatın.

Eğer tuz oranı biraz daha fazla kalsın istiyorsanız, kuru domateslerinizi sıcak suda yarım saat bekletin.

Sonrasında tencerenize önce su ve şekeri alarak güzelce karıştırın.

Kaynayan şerbetinizin içerisine kuru domateslerinizi, karanfil ve kabuk tarçını ekleyin.

Biraz karıştırdıktan sonra bir avuç çiğ bademi de reçelinizin içine katın.

Reçelinizin kıvamını kendi damak zevkinize göre ayarlayın. (Bir kaseye alıp ara ara koyuluğunu kontrol ederek)

Son olarak reçelinize limon suyunu da ekleyerek, kaynamaya bırakın.

Reçel, istediğiniz kıvama ulaştığında sıcak bir şekilde kavanozlara alarak muhafaza edin.

Afiyet, şifa olsun.

KURU DOMATES REÇELİNİN PÜF NOKTALARI!

Kuru domates reçelinin en önemli püf noktalarından biri; domatesleri pişirmeden önce yeterince yumuşatmaktır. Çok sert kalan domatesler şerbetin içinde istenen kıvamı alamayabilir. Bu yüzden domateslerin kuruluk durumuna göre ıslatma süresini kesinlikle ayarlamak gerekir.

Kuru domates reçelinde; reçelin fazla şekerli olmasını istemiyorsanız, şeker miktarını damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda pişirme sırasında reçeli yüksek ateşte uzun süre kaynatmak yerine kısık ateşte kontrollü şekilde pişirmek, domateslerin dağılmasını önleyerek lezzetli bir tat oluşturacaktır.