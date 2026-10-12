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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 13:47

Evde kalmış incir ve cevizle muhteşem tarif! Reçel tarifi arayanlara Diyarbakır usulü lezzet

Evde kalmış incir ve cevizle muhteşem bir reçel elde edebileceğinizi biliyor musunuz? Diyarbakır usulü incir ve ceviz reçeli tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de farklı bir reçel tarifi arıyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim cevizli incir reçeli tarifini kesinlikle denemelisiniz. Peki, evde kalmış incir ve cevizle reçel nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Editor
 Selime Albayrak
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Evde kalmış incir ve cevizle muhteşem tarif! Reçel tarifi arayanlara Diyarbakır usulü lezzet
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 13:47

Evde kalan incir ve cevizleri değerlendirebileceğiniz muhteşem cevizli incir reçeli tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de kış hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği bu dönemde farklı bir reçel arayışındaysanız, usulü bu lezzete mutlaka bir şans vermelisiniz. Kahvaltı sofralarına farklı bir tat katmak isteyenlerin tercih edeceği Diyarbakır usulü cevizli incir reçeli tarifini sizlere adım adım anlatıyorum. İncirin doğal aroması, cevizin kendine özgü lezzetiyle bir araya geliyor. Peki, cevizli incir reçeli nasıl yapılır? Diyarbakır usulü cevizli incir reçelinin tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte farklı bir arayanlar için Diyarbakır usulü lezzet...

EVDE KALMIŞ İNCİR VE CEVİZLERİ DEĞERLENDİRMENİN TAM ZAMANI!

Siz de evde kalmış incir ve cevizlerinizi nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim cevizli incir reçeli tarifine mutlaka bir şans vermelisiniz. Mevsiminde alınan ve evde tüketilmeyi bekleyen incirler, doğru malzemelerle birlikte lezzetli tariflere dönüşebiliyor. Özellikle farklı bir reçel arayışı içinde olanlar cevizle hazırlanan incir reçelinin nasıl yapıldığını merak ediyor.

Evde kalmış incir ve cevizle muhteşem tarif! Reçel tarifi arayanlara Diyarbakır usulü lezzet

Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım tarifler arasında cevizli incir reçeli yer aldı. Evde kalmış incir ve cevizlerle elde edebileceğim muhteşem bir tarif olduğunu görünce denemeden geçemedim. Hem kahvaltılarda hem de tatlıların yanına servis edebileceğiniz cevizli incir reçeli tarifini sizlerle de paylaşmak istedim.

Evde kalmış incir ve cevizle muhteşem tarif! Reçel tarifi arayanlara Diyarbakır usulü lezzet

Cevizli incir reçelinin lezzetini belirleyen en önemli noktalardan birinin incirlerin ezilmeden pişirilmesi olduğunu öğrendim. Şerbetin yeterince kıvam almasıyla hazırlanan bu lezzette cevizin ise tarife farklı bir tat ve hafif kıtır bir doku kazandırdığını deneyimledim. Bu tarifi uygularken Diyarbakır usulü olmasına dikkat ettim.

Evde kalmış incir ve cevizle muhteşem tarif! Reçel tarifi arayanlara Diyarbakır usulü lezzet

Evde kalan incirleri değerlendirmenin lezzetli yollarından biri olan cevizli incir reçeli tarifini sizlere adım adım anlatıyorum. Siz de geleneksel tatlara önem veriyor, farklı reçel tarifleri arıyor ve evde kalan incir ve cevizi nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsanız, bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. 

İncirin meyvemsi aromasının ve cevizin kendine özgü dokusunun bir araya geldiği cevizli incir reçeli tarifini sizlerle paylaşıyorum. Peki, cevizli incir reçeli nasıl yapılır? İşte farklı bir reçel tarifi arayanlar için Diyarbakır usulü lezzet...

Evde kalmış incir ve cevizle muhteşem tarif! Reçel tarifi arayanlara Diyarbakır usulü lezzet

DİYARBAKIR USULÜ CEVİZLİ İNCİR REÇELİ TARİFİ!

Cevizli incir reçeli genellikle kuru incir ve cevizden elde edilerek sofralardaki yerini alıyor. Benim de çok severek yaptığım ve yediğim bu müthiş reçel, özellikle farklı tarif arayanlar için oldukça iyi bir alternatif oluyor. Sabah kahvaltılarında kaymakla ya da tereyağıyla tüketebileceğiniz bu lezzet, taze incirle de hazırlanabiliyor. İşte farklı bir reçel tarifi arayanlar için Diyarbakır usulü cevizli incir reçeli tarifi...

Evde kalmış incir ve cevizle muhteşem tarif! Reçel tarifi arayanlara Diyarbakır usulü lezzet

Malzemeler;

  • 3,5 su bardağı su
  • 2,5 su bardağı şeker
  • 1 çay kaşığı limon tuzu
  • Yarım kilo kuru incir
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 3-4 adet karanfil
  • 1 kase ceviz içi

Hazırlanışı;

  1. Öncelikle tencereye su ve şekeri koyun ve kaynamaya bırakın.
  2. Bu arada incirlerinizi iki üç tur yıkayın. Eğer incirleriniz çok sert ise yumuşaması için biraz suda bekletebilirsiniz.
  3. Yıkanan incirlerin sap kısımlarını kesin ve 4’e bölün. Dağılıp ufalanmaması için çok küçük kesmemeye özen gösterin.
  4. Kaynayıp kıvam alan şerbete limon tuzu, karanfil ve tarçını ekleyin.
  5. 2-3 dakika daha kaynatıp, incirlerinizi de ekleyin. İncirleriniz renk değiştirip yumuşayana kadar kaynatın.
  6. Bu sırada cevizlerinizi güzelce yıkayın ve suyunu süzün.
  7. Ocağınızın altını kapatın ve cevizlerini ekleyip incirleri dağıtmadan güzelce karıştırın.
  8. Soğuduktan sonra, kavanozlayın ve buzdolabında muhafaza edin.
  9. Cevizli incir reçeliniz hazır.
  10. Afiyet, şifa olsun.
Evde kalmış incir ve cevizle muhteşem tarif! Reçel tarifi arayanlara Diyarbakır usulü lezzet

Dipnot: Reçelin kıvamını damak zevkinize göre kendiniz belirleyin. Sulu veya koyu kıvamlı nasıl seviyorsanız, ocağın altını ona göre kapatın. Kıvamı anlamak için bir tabağa çok az reçelin suyundan koyun ve soğuduğunda tabağı sağa sola doğru eğin. 

 

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ETİKETLER
#ceviz
#diyarbakır
#reçel tarifi
#İncir
#Yemek Tarifleri
#Cevizli Incir Reçeli
#Mavi Kadin
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