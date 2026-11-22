MasterChef'te rekabet kızışırken yarışmacılar arasındaki dengeler de değişmeye devam ediyor. Yarışmanın dikkat çeken gruplarından Kancalar ekibinde yaşanan sorunlar, son gelişmelerle birlikte daha görünür hale geldi. Ekibin geriye kalan isimleri Muhammed, Enes ve Armağan arasındaki bağların zayıfladığı görülürken Muhammed'in Enes ve Nilay ile Armağan hakkında yaptıkları konuşmalar, ekip içindeki ayrışmanın boyutunu ortaya koydu.

MASTERCHEF’TE KANCALAR EKİBİ DAĞILDI

MasterChef 2026 sezonun başından bugüne kadar yarışmacılar tarafından grup ismi verilen kancalar ekibi çatırdadı. Yarışmanın ilerleyen süreçlerinde Armağan, Muhammed ve Enes arasında başlayan söz dalaşı, ekibin içinde çatırdamalara yol açtı. Armağan’ın Muhammed ile başladığı bu serüven yarışmanın sonuna doğru gelindikçe aralarındaki rekabet daha da arttı.

MasterChef’in bu akşam ki bölümünde eleme potasında adı olan Armağan’ın gitmesi yönünde oy kullanan Muhammed’in sözleri de dikkat çekti. Muhammed, “ Armağan’ın kesinlikle ilk olarak gelmesini isterim. Mantığım gelmesini ister. Çünkü çok güçlü bir rakip. “

ENES, MUHAMMED VE NİLAY’DAN ŞAŞIRTAN YORUMLAR

Kancalar grubu olarak bilinen Muhammed ve Enes, Armağan arasında olanlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Eleme oyunu sırasında Muhammed, Nilay ve Enes’in gizli bir köşeye giderek Armağan hakkında konuşmaları dikkat çekti. 3 yarışmacının da “ ben biliyorum” sözleri gizliden yapılan bazı hesapların olduğuna mı işaret ediyor?

Enes’in, “ Ben söylüyorum bu adamın hırsı hepimiz yakacak. O yüzden ben ondan önce ket koyacağım. Ondan sonra rakibim” sözleri dikkat çekti. Armağan’ın “ ben olmasaydım Nilay’ın tabağı geçemezdi. Benim orada olmam gerekiyordu” sözleri üzerine

Nilay, “ Yanlış değil mi sence söylediği” sözleriyle Enes’le durum değerlendirmesinde bulundu.