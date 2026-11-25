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İstanbul
AGS 15 bin öğretmen ataması başvuru işlemleri akadembasvuru.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmen atamasıyla ilgili heyecanlandıran açıklamasının ardından kontenjan dağılımı beklenmeye başlandı. Özellikle geçtiğimiz yıl en az alımın yapıldığı Almanca, Arapça, Biyoloji, felsefe, tarih, sağlık hizmetleri, türk dili ve edebiyatı gibi kadrolara daha az kontenjan ayrılmıştı. Geçtiğimiz yıl yapılan atamalarda daha az kontenjan yer alan branşlardan mezun olanlar ise bu yıl daha fazla kontenjan beklentisi içerisine girdi. AGS öğretmen ataması başvuruları değerlendirilirken puan üstünlüğü ve tercih sırası yerleştirmelerde etkili olacak. Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimine kabul edilen adaylar asıl/yedek olarak duyurulacak. Peki AGS 15 bin öğretmen branş dağılımı 2026 açıklandı mı? İşte, AGS öğretmen ataması başvurularına ilişkin son gelişmeler…
Akademiye Giriş Sınavı’na katılan adayların merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ndan geldi. AGS sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımının bu hafta içerisinde açıklanacağını belirten Erdoğan, 2027 yılında ise ek bir alımla 15 bin öğretmen alımı daha yapılacağını açıkladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında böylelikle AGS ile toplam 30 bin öğretmen adayı alımı yapılacak.
AGS öğretmen ataması branş dağılımı ise meb.gov.tr adresinden yayımlanacak ilanla belli olacak. Başvuru tarihleri, başvuru özel ve genel şartlarıyla beraber öğretmen ataması branş dağılımı ilanda yer alacak.
AGS öğretmen atamalarında ihtiyaca göre kontenjan ayrılıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan atamalarda en fazla alım din kültürü ve ahlak bilgisi, ingilizce, okul öncesi, müzik, özel eğitim, rehberlik, sınıf öğretmenliği gibi kadrolara gerçekleştirilmişti. 15 bin öğretmen atamasında kontenjan sayısının yükselmesi sebebiyle bu branşlara yine ağırlık verilmesi bekleniyor. 2025 yılında yapılan atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ: 2816
ÖZEL EĞİTİM: 1798
İNGİLİZCE: 801
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: 762
OKUL ÖNCESİ: 653
REHBERLİK: 603
TÜRKÇE: 382
FEN BİLİMLERİ 300
SOSYAL BİLGİLER: 272
En fazla alım yapılan branşlardan birisi olan din kültürü ve ahlak bilgisi AGSP2-P16 puanıyla alım yaparken ingilizce ise AGS P3-06 puanıyla alım yapmaktadır. Okul öncesi branşı AGS P2-09 puanıyla, özel eğitim branşı AGS P1 puanıyla, rehberlik AGS P2-10 puanıyla, sınıf öğretmenliği branşı ise AGS P2-11 puanıyla, Türkçe AGS P12-15 puanıyla, Sosyal Bilgiler ise AGS P2-P12 puanıyla, türk dili ve edebiyatı ise AGS P2-14 puanıyla öğretmen adayı alımı yapıyor.
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Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) – 1 kontenjan
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