Birçok otomobil alıcısı için güvenilirlik, bakım ve onarımdan daha fazlasını ifade eder. Aynı zamanda bir aracın değiştirilmeye ihtiyaç duyulmadan önce ne kadar süre yolda kalabileceği de merak ediliyor.

OTOMOTİV DÜNYASINDA DAYANIKLILIK ZİRVESİ

Satın aldıkları araçtan en yüksek verimi almak isteyen sürücüler için bir otomobilin km hesabı ve kat ettiği mesafe çok önemli. 395 milyondan fazla aracın kilometre verilerine dayanan iSeeCars En Uzun Ömürlü Otomobiller Araştırması kapsamında sonuçları yayınladı. Yeni araştırmaya göre, piyasadaki tüm araçların 250.000 mil (yaklaşık 402 bin km) barajını aşma ortalaması yalnızca %5,4 seviyesinde kalırken, listedeki modeller bu ortalamayı katlayarak zirveye yerleşti.

Ayrıca bu modellerin yüksek mesafe katetme özellikleri haricinde sanayinin yolunu unutturacak teknolojiler kullandığı da hatırlatıldı.

250.000 Mile Ulaşma İhtimali En Yüksek 27 Otomobil (Tam Liste)

Sıra Marka ve Model 250 Bin Mile Ulaşma İhtimali 1 Toyota Sequoia %42,3 2 Lexus LS %38,8 3 Toyota 4Runner %33,1 4 Lexus RX Hybrid %28,9 5 Toyota Tundra %28,2 6 Toyota Tacoma %25,0 7 Lexus GX %23,3 8 Toyota Avalon %23,2 9 Toyota Highlander Hybrid %20,7 10 Honda Accord Hybrid %18,5 11 Honda HR-V %17,6 12 Lexus IS %17,5 13 Toyota Avalon Hybrid %17,4 14 Mercedes-Benz G-Class %17,3 15 Honda Civic %15,0 16 Honda Pilot %14,3 17 Honda Ridgeline %13,7 18 Honda Civic Hatchback %13,2 19 Acura MDX %13,1 20 Lexus RX %12,8 21 Honda CR-V %12,7 22 Acura ILX %12,4 23 Toyota Highlander %12,3 24 Chevrolet Suburban %11,6 25 Toyota Prius %11,5 26 Toyota Camry Hybrid %11,5 27 Honda Odyssey %10,7

JAPON OTOMOBİLLERİN İSTİKRARI

Listeye giren 27 modelin 25'i (%92,6) Japon markalarından (Toyota, Lexus, Honda, Acura) oluşuyor. Japon olmayan tek istisnalar Alman Mercedes-Benz G-Class ve Amerikan Chevrolet Suburban.

TOYOTA LİSTEYE DAMGA VURDU

Sadece Toyota markası tek başına listedeki 27 aracın 10'unu (%37) oluşturuyor. Lüks alt markası Lexus da eklendiğinde, Toyota grubunun listedeki payı %56 gibi rekor bir seviyeye ulaşıyor.