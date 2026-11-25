İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Şile Belediyesine yönelik yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında açılan davanın 11. duruşması, Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

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HABERİN ÖZETİ Şile Belediyesi davasında 11. duruşma: Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Şile Belediyesine yönelik yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında açılan davanın 11. duruşması başladı ve bu kapsamda tutuklanan Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında Haluk Levent tanık olarak dinlenecek. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında bir dava açtı. Davanın 11. duruşması Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent, duruşmada tanık olarak dinlenecek.

92 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

HALUK LEVENT TANIK OLARAK DİNLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilen Haluk Levent, duruşmada tanık olarak dinlendi.

"AHBAP DÜNYANIN EN BÜYÜK VE BAŞARILI DERNEĞİ"

Levent, "4,5 aydır cezaevinde tek başıma bir hücredeyim. Ahbap Derneği toplanan bağışların yüzde 94'ünü deprem bölgesine aktaran dünyanın en büyük ve en başarılı derneğidir" dedi.

"ONUN YERİNE BENİM TUTUKLANMAM GEREKİYOR"

"Haluk Levent, "Yeliz Kaya benim asistanımdır. Tutuklandığı gün ben Hatay'da, Samandağ'da sörf merkezini açıyordum. Direkt avukatıyla da görüştüm. Hesapların benim tarafımdan kullanıldığını zaten lütfen ifade etsin, dedim. Zaten savcılığa verdiği ifadede bütün hesapların benim tarafımdan kullanıldığını söylemişti kızımız. Sonra tabii ki Şile Belediyesi dosyasında tutuklandı. Yani bu gizli saklı bir bilgi değil Sayın Hakim. 29 Mart 2025 tarihinde Ahbap Derneği'ni denetlemeye gelen İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerine de Yeliz Kaya hesaplarının tarafımdan kullanıldığını, hatta 4 Nisan 2026 tarihinde Maltepe Vergi Dairesi'ne bizzat giderek Yeliz Kaya'nın hesaplarının tarafımdan kullanıldığını açıkladım. Çünkü benim eskiden kalma icra dosyalarım vardı, hacizler vardı. Onun gibi birkaç arkadaşın üzerinden hesaplar kullandım. Bunlar banka tarafından da mesela Ataşehir Halk Bankası Müdürlüğü, hatta evrakı da vardır, ileteceğiz mahkemenize, hani Yeliz Kaya hesapları benim tarafımdan kullanılıyor diye. Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur. O bizim kızımızdır. Yani hiçbir suçu da yoktur diye düşünüyorum. Eğer tutuklu olarak hala yüce mahkemenizin bu dosyada bu hesaplardan dolayı tutuklu olduğunu düşünüyorsanız bu benim açımdan ahlaki değil. Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor. Benim tutukluluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır. Çünkü bu benim hesaplarımdır." dedi.

"BERKANT İLE İLGİLİ TÜM MESAJLARIM MAHKEMENİZİN ELİNDEDİR"

Levent, "Kaldı ki kardeşim Berkant ile ilgili tüm mesajlarım mahkemenizin elindedir. Yüzlerce festival, organizasyondan bir tane bile mesajlarda rüşvet ya da herhangi bir ihale kapsamında bir beyanım, bir ibarem hiç yoktur, olmadı. Kardeşimle benim alacak verecek işim vardır, yani hep borç alırım. Kardeşim zaten ekonomik olarak piyasaya bu kadar borçlu olan bir insanın kardeşinden borç almama şansı doğanın, eşyanın tabiatına aykırı. Kendisi burada çok şerefli, çok onurlu, dürüst bir insandır. Ailenin yüz akıdır yani. Ben de ondan devamlı borç alırım, veririm. Hesap hareketleri incelendiğinde zaten pek bir şey olmadığı ortaya çıkacaktır. Yani savcının belirttiği gibi kardeşim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının belirttiği gibi kardeşim Berkant'a Ahbap Derneği'nden 1 milyar lira para aktarıldığı günlerce konuşuldu. Hazır mahkemenize gelmişken de bunun böyle olmadığını zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunu da ifade edeyim." ifadelerini kullandı.

"BİR OPERASYON YOK DENİLDİKTEN 2 AY SONRA OPERASYON OLDU"

Levent, "Ayrıca kardeşimi bu dosyanın ilk kokusunun çıktığı günlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına kadar gittim. "Ben Haluk Levent olarak Ahbap Derneği Başkanıyım. Kardeşimle ilgili duyumlar aldım, kardeşimi getirmek istiyorum" dedim. "Hay hay" dedi, bilmiyorum buradaki savcımıza mı geldi. Kardeşimi savcımıza kadar gönderdim. "Bir sorunun varsa belediyeyle alakalı anlat" dedim. Fakat savcımız herhalde seninle ilgili bir sorun yok dedikten sonra iki ay sonra bir operasyon oldu" ifadelerini kullandı.

"AHBAP DÜNYANIN EN BÜYÜK VE BAŞARILI DERNEĞİ"

Ahbap derneğinden bahseden Levent, "Ben huzurunuzda Şile Belediye dosyası Ahbap ile ilişkilendirildiği için iki cümle daha ekleyeyim. 4,5 aydır cezaevinde tek başıma bir hücredeyim. Ahbap Derneği toplanan bağışların yüzde 94'ünü deprem bölgesine aktaran dünyanın en büyük ve en başarılı derneğidir. Çaldığım iddia edilen paralar yönetim kurulu kararı ile karar defterine işlenen paralardır. Alacak vereceklerim Ahbap Derneği ile karıştırılmıştır. Bu konuda da kamuoyunu bilgilendirmek istedim" dedi.