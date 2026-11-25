Kasım ayının son günlerinde Türkiye'nin birçok bölgesinde kış şartları kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Özellikle İstanbulluların gündeminde kar yağışının ne zaman başlayacağı yer alırken, TGRT Haber canlı yayınına konuk olan Meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan önemli değerlendirmelerde bulundu.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı Meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan, kış şartlarının kendini hissettirmeye başladığı Türkiye'de kar yağışının zamanlaması ve kışın genel seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sonbahar boyunca sıcaklıklarda ani dalgalanmalar yaşandığı belirtildi. İstanbul'da sıcaklıkların hafta sonuna doğru tekrar yükseleceği, ancak Pazar günü yeniden düşüşe geçeceği ve yağışın başlayabileceği ifade edildi. İstanbul'a yakın zamanda kar yağışı beklenmediği, olası kar yağışının ise kısa süreli olabileceği öngörüldü. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının görüldüğü belirtildi. Bu kış Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretme ihtimalinin %60 civarında olduğu söylendi. 2027 yazı için kuraklık uyarısı yapıldı ve iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekildi.

"TAM HASTALIK HAVASI"

Sonbahar boyunca rüzgârların yön değiştirmesi nedeniyle sıcaklıklarda ani dalgalanmalar yaşandığını belirten Demirhan, kuzeyden esen rüzgârların havayı soğuttuğunu, güneyden esen rüzgârların ise sıcaklıkları artırdığını söyledi.

Sabahın erken saatlerinde bazı bölgelerde buzlanma görüldüğünü ifade eden Demirhan, yaşanan sıcaklık değişimlerini "Tam hastalık havası diyeceğimiz bir hava" sözleriyle değerlendirdi.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK

Perşembe günü itibarıyla rüzgârın yeniden güneydoğudan esmeye başlayacağını belirten Demirhan, İstanbul'da sıcaklıkların 12 dereceye, cuma günü ise 16 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi.

Cumartesi günü güneşli havanın etkili olabileceğini ifade eden Demirhan, pazar günü ise sıcaklıkların 13 dereceye gerileyeceğini ve yağışın yeniden başlayabileceğini kaydetti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbulluların merakla beklediği kar yağışına ilişkin de konuşan Demirhan, yakın zamanda megakentte kar yağışı beklenmediğini açıkladı.

Demirhan, "Sıcaklıklar ortalamaların üzerinde beklendiği için kar yağışının ve kar örtüsünün yine çok kısa süreli olma ihtimali var İstanbul'da, geçen senelerde olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

BU İLLERDE KAR BEKLENTİSİ VAR

Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışının görüldüğünü belirtti.

ÇOK ŞİDDETLİ AMA KISA SÜRELİ

Türkiye'nin birçok bölgesinde bu kış sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirten Demirhan, sıcaklıkların ortalamaların üzerinde gerçekleşme ihtimalinin yüzde 60 civarında olduğunu söyledi.

Bu durumun hiç kar yağmayacağı anlamına gelmediğinin altını çizen Demirhan, kuvvetli ancak kısa süreli kar yağışlarının görülebileceğine dikkat çekti.

Demirhan, "Çok şiddetli bir kar yağışı ama ne yazık ki kısa süreli olma ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.

2027 İÇİN KURAKLIK UYARISI

2027 yılının yaz aylarına ilişkin tahminlerin henüz yayımlanmadığını belirten Demirhan, iklim değişikliğinin etkilerine de dikkat çekti.

Türkiye'nin yarı kurak bir ülke olduğunu hatırlatan uzman isim, yağışların azalması halinde baraj doluluk oranlarının yanı sıra tarımsal üretim ve gıda güvenliğinin de olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.

Su kaynaklarının her zaman temkinli kullanılması gerektiğini vurgulayan Demirhan, "Bir sene yağışlı geçirdik, evet çok iyi, demek ki bundan sonra da yağışlı geçireceğiz anlamına gelmiyor. Biz bir süreçteyiz ve bu süreç devam edecek" diye konuştu.