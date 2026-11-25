2027 yılı Türkiye ekonomisinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Enflasyonda gerileme, faizlerde kademeli indirim ve büyümede hızlanma beklentisi yatırımcıların rotasını yeniden şekillendirirken gözler altın, dolar ve Borsa İstanbul'a çevrildi. Peki, 2027'de ekonomiyi neler bekliyor, hangi yatırım araçları kazandıracak, hangi sektörler öne çıkacak? Ekonomist Necmettin Batırel, 2027 yılına ilişkin ekonomik beklentileri ve yatırımcılara yönelik öngörülerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı.

2027'DE TÜRKİYE EKONOMİSİNİ NELER BEKLİYOR?

2027 yılında Türkiye ekonomisinde büyüme ve dezenflasyon sürecinin birlikte ilerlemesi bekleniyor. Ekonomist Necmettin Batırel'in değerlendirmelerine göre, Türkiye ekonomisinde büyümenin yüzde 3,6 ile yüzde 4,2 bandında gerçekleşmesi, yıl sonunda enflasyonun yüzde 21 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Batırel, 2027 yılında Merkez Bankasının mevcut yüzde 37 seviyesindeki politika faizinde enflasyondaki düşüşe paralel olarak kademeli indirimlere gideceğini değerlendiriyor. Döviz kurunda ise enflasyonu baskılamak amacıyla uygulanan TL'nin reel değerlenmesi politikasının yerini daha esnek bir yaklaşıma bırakması bekleniyor.

Bu kapsamda yıl sonunda ortalama dolar kurunun 55 TL seviyesinde gerçekleşmesi, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının ise yüzde 1,9 olması öngörülüyor.

2027-2029 Orta Vadeli Programı verileri doğrultusunda kur politikasındaki değişime de dikkat çeken Batırel, ihracatçıların rekabet gücünü gözeten daha esnek bir kur patikasının gündeme geleceğini belirtiyor.

Ekonomik Gösterge / Başlık 2027 Yılı Beklentisi / Öngörüsü Açıklama Ekonomik Büyüme %3,6 - %4,2 Büyüme ve dezenflasyon sürecinin birlikte ilerlemesi bekleniyor. Yıl Sonu Enflasyon %21 Enflasyonda gerileme öngörülüyor. Politika Faizi Kademeli İndirim Mevcut %37 seviyesindeki faiz oranında, enflasyondaki düşüşe paralel indirim bekleniyor. Ortalama Dolar Kuru 55 TL Yıl sonu ortalama döviz kuru tahmini. Cari Açık / GSYH %1,9 Cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı tahmini. Döviz Kuru Politikası Esnek Kur Yaklaşımı TL'nin reel değerlenmesi politikasından, ihracatçıların rekabet gücünü gözeten daha esnek bir kur patikasına geçiş öngörülüyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ BORSANIN ÖNÜNÜ AÇACAK MI?

2027 yılında para politikasında beklenen değişimin yatırım araçları arasındaki dengeleri de etkilemesi bekleniyor. Faiz indirim sürecinin belirginleşmesiyle TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirilerinin kademeli olarak azalması, yerli yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgisini yeniden artırabilir.

Borsa İstanbul'da genele yayılan bir yükselişten ziyade şirketlerin borçluluk yapıları ve bilanço performanslarının belirleyici olacağı bir döneme işaret eden Batırel'in değerlendirmelerinde, özellikle ihracat odaklı sanayi şirketleri öne çıkıyor.

Düşen finansman maliyetlerinden yararlanabilecek bankacılık ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) da yatırımcıların takip edeceği sektörler arasında yer alıyor.

2027'DE YATIRIMCININ ROTASI NERESİ OLACAK?

Yeni yılda yatırımcıların odağında TL faiz ürünleri, altın ve seçici hisse senedi yatırımlarının bulunması bekleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 21 olarak belirlenmesi ve para politikasının dezenflasyon hedefleriyle uyumlu sıkılıkta sürdürüleceği mesajı, yatırım araçlarının getiri potansiyeli açısından önem taşıyor.

Enflasyondaki düşüş beklentisine paralel olarak TL faiz oranlarının sunduğu reel getirinin 2027 yılında da cazibesini koruması bekleniyor. Piyasa dalgalanmalarına karşı portföylerde likiditeye önem verilmesi, para piyasası fonları ve vadeli mevduatın öncelikli yatırım araçları arasında tutulması öngörülüyor.

Kategori 2027 Yılı Beklentisi / Detay Hedef Enflasyon Yüzde 21 (Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı) Para Politikası Dezenflasyon hedefleriyle uyumlu sıkılıkta sürdürülecek Öne Çıkan Yatırım Araçları TL faiz ürünleri, altın, seçici hisse senetleri Getiri Beklentisi TL faiz oranlarında reel getiri cazibesinin sürmesi Önerilen Likit Araçlar Para piyasası fonları ve vadeli mevduat

ALTIN 2027'DE DE YATIRIMCININ GÜNDEMİNDE OLACAK

Küresel ölçekte jeopolitik gelişmeler ve ABD-Çin rekabetinin değerli metaller üzerindeki etkisi, 2027 yılında da yatırımcıların yakın takibinde olacak.

Batırel'in değerlendirmelerine göre altın, değerli metaller arasında gümüş ve kripto varlıklara kıyasla daha avantajlı bir konumda bulunuyor. Ons altına ilişkin yukarı yönlü beklentiler de talebin güçlenmesini sağlayabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

2027'DE HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKACAK?

Borsa İstanbul'da şirketlerin finansal yapılarının ve bilançolarının daha fazla önem kazanacağı 2027 yılında bazı sektörlerin pozitif ayrışma potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor.

Öne çıkan sektörler şöyle sıralanıyor:

- Bankacılık: Finansman maliyetlerindeki düşüş beklentisi.

- Enerji: Sektöre yönelik yatırım ve büyüme potansiyeli.

- Elektrifikasyon: Elektrifikasyon yatırımlarının etkisi.

- Ulaştırma: Sektördeki yatırım programları.

- İmalat sanayisi: İhracat ve üretim odaklı şirketlerin potansiyeli.

Portföylerini çeşitlendirmek ve kur riskine karşı denge oluşturmak isteyen yatırımcılar açısından döviz bazlı yatırım fonları ve Eurobondlar da alternatifler arasında bulunuyor.

Sektör Öne Çıkma Nedeni / Beklenti Bankacılık Finansman maliyetlerindeki düşüş beklentisi Enerji Sektöre yönelik yatırım ve büyüme potansiyeli Elektrifikasyon Elektrifikasyon yatırımlarının etkisi Ulaştırma Sektördeki yatırım programları İmalat Sanayisi İhracat ve üretim odaklı şirketlerin potansiyeli Alternatif Yatırım Araçları: Portföy çeşitlendirmesi ve kur riskine karşı döviz bazlı yatırım fonları ve Eurobondlar değerlendirilebilir.

KÜRESEL EKONOMİDE HANGİ RİSKLER TAKİP EDİLECEK?

2027 yılında Türkiye ekonomisinin seyrini etkileyebilecek dış gelişmeler de önemini koruyacak. Küresel ekonomide yüzde 3,3 ile yüzde 3,4 civarında ılımlı bir büyüme beklenirken, yapay zekâ yatırımlarının küresel sermaye akımlarını ABD piyasalarına yönlendirmesi dikkat çekiyor.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmelerin enerji maliyetleri üzerinde oluşturabileceği baskılar da Türkiye'nin cari dengesi açısından temel risk unsurları arasında yer alıyor.

Öte yandan Orta Vadeli Program'da bütçe açığının milli gelire oranının 2026 yılındaki yüzde 3,1 seviyesinden 2027'de yüzde 3,5'e yükselmesi öngörülüyor. Batırel'in değerlendirmelerinde 2027 yılı, dezenflasyon sürecinin devam ettiği, büyümenin hızlandığı ve yatırım araçlarında yeni dengelerin oluştuğu bir dönem olarak öne çıkıyor.