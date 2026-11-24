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İstanbul
Altında yaşanan sert dalgalanmanın ardından gözler yeniden yükselişe çevrildi. Ekonomist Tuna Kaya, ons altında önce 4.500, ardından 7.000-8.000 dolar bandını işaret ederek dikkat çeken tahminini açıkladı. İşte altın yatırımcısının takip etmesi gereken kritik seviyeler...
Genel anlamda piyasalarda olumlu bir görünüm var. Altın yeniden 3.700 dolarlı seviyelere yaklaşıyor. Cuma günü 3.500 dolarlı seviyelere kadar gerilemişti. Gümüşte de toparlanma görüyoruz. Cuma günü bir ara 40 dolar seviyelerine kadar düşen gümüş, yeniden 44 dolara doğru hareket ediyor.
Bakırdaki toparlanma ise diğerlerine kıyasla daha güçlü. Bunun temel nedenlerinden biri bakırın yapay zekâ ile ilişkili olması. Jansen'in göreve gelmesiyle birlikte bakır fiyatlarında da toparlanma yaşandı.
Gram altın 6.000 TL seviyesine yaklaşıyor. Gram gümüş ise cuma günü bir ara 65 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Şu anda yeniden 70 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar/TL tarafında değişen bir şey yok. Kademeli hareket devam ediyor. Dolar istikrarlı seyrini korurken euro/TL 55,24 seviyesinde. Eurodaki düşüşün temel nedeni ise dolar endeksinin yükselmesi ve euro/dolar paritesinde euronun aleyhine gelişen hareketler.
Herkesin merak ettiği konu altın. Altın, psikolojik eşik olarak gördüğümüz 3.500 dolar seviyesine kadar geriledi. Burası son derece kritik bir bölgeydi. Cuma günü de bu seviyenin kaybedilmesi hâlinde altının 3.300 dolara, yani daha önceki dip bölgelerine kadar gerileyebileceğini belirtmiştik.
Altın, 3.500 dolar bölgesinden yeniden döndü. Şimdi düşen kanalın içine tekrar girip girmeyeceğini takip ediyoruz. Psikolojik eşik olan 3.700 dolar seviyesinin aşılması, altının yeniden toparlanması açısından ilk önemli sinyal olacak. Bu seviyenin üzerinde 3.886 dolar bölgesi bulunuyor. Altın, daha önceki dip bölgesini ve grafikteki yeşil alanı yeniden kazanabilirse toparlanma hareketi güçlenebilir.
Altın ve gümüşte yıl sonuna kadar bu tür hareketlerin, yani yatırımcıyı piyasadan uzaklaştırmaya yönelik sert dalgalanmaların yaşanabileceğini daha önce konuşmuştuk. Şu anda da bu süreci görüyoruz.
Altın yeniden 4.000 dolar seviyesini kazanırsa önemli bir toparlanma yaşanabilir. Ben bu seviyenin özellikle 2027 yılı itibarıyla yeniden kazanılmasını bekliyorum.
Hatta 2027 yılının ortalarına doğru altında 4.500 dolara doğru bir hareket görebiliriz. 2028 yılının sonu veya 2029 yılının başı itibarıyla ise altında yeni ve büyük zirvelerin oluşmasını bekliyorum. Benim uzun vadeli beklentim ons altında 7.000-8.000 dolar bandı.
Altının dört saatlik grafiğine baktığımızda, 20 barlık hareketli ortalamanın bir süredir direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Altın bugün ve yarın 3.660 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse bu, toparlanma işareti olacaktır. Böyle bir durumda fiyatların yeniden 3.886-4.000 dolar bandına taşınması mümkün olabilir.
Bu bölgede kar satışlarının karşılanması gerekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3.600 dolar seviyesini psikolojik eşik olarak takip ediyoruz. Ana destek seviyemiz ise 3.500 dolar.
Gümüş tarafına baktığımızda, ons gümüşün dört saatlik grafikte 20 barlık hareketli ortalamayı aştığını görüyoruz. Ancak burada kritik takip ettiğimiz seviye 46 dolar.
Gümüşün yeniden toparlanabilmesi için bu bölgeyi kazanması ve 46 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Çünkü gümüşte ciddi bir trend bozulumu var. Fiyatlarda sürekli yeni dipler oluşuyor. Bu düşüş trendinin sona ermesi için öncelikle önceki tepe bölgesinin aşılması gerekiyor. Takip ettiğimiz bu seviye 53 dolar.
Gümüş 53 dolar seviyesini aşmadığı sürece fiyatlar üzerindeki baskının devam etmesini bekliyoruz. Özellikle önceki tepe bölgesi olan 53,71 dolar seviyesini yakından izlemeye devam edeceğiz.
Vadeli piyasalara baktığımızda ise altında 3.700 dolar seviyesinin üzerinde kalınması olumlu. Gümüşte de 44 dolar bandının kazanılması gerekiyor. Gümüş, dört saatlik grafikte 20 barlık hareketli ortalamayı aşmış durumda. Bakırda da benzer şekilde hareketli ortalamanın üzerine çıkıldığını görüyoruz.
Brent petrol tarafında 90 dolar seviyesi kritik eşik. Petrolün 90 doların altında kalması piyasalar açısından oldukça olumlu olacaktır. Bu durum, en azından ABD enflasyonunun geri çekilmesine katkı sağlayabilir. Özellikle 90 doların altında kalıcılık önemli. Bunun yanında daha önceki önemli bölgelerden biri olan 80 dolar seviyesini de takip ediyoruz. Bu seviyenin de kaybedilmesi hâlinde piyasaların yeniden toparlanması mümkün olabilir.
ABD'de enflasyonun düşmesi, Fed'in faiz politikasını da doğrudan etkileyecek. Piyasalarda Fed'in üç faiz artırımı daha yapabileceğine yönelik beklentiler ciddi baskı oluşturmuştu.
Piyasalardaki düşüşe baktığımızda, ABD'de seçim öncesinde başlayan bir gerileme görüyoruz. Trump'ın ara seçimleri kaybetmesinin ardından Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın görevine son verilmesiyle yapay zekâ tarafında da sert düşüşler yaşandı. Buna ek olarak gelen enflasyon rakamları, Fed'in aralık, ocak ve mart ya da mayıs aylarında faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bütün bunlar piyasalar üzerinde ciddi baskı oluşturdu.
Çarşamba günü piyasalar açısından son derece kritik bir veri açıklanacak. Bu veri, Fed'in aralık ayındaki toplantısı için büyük önem taşıyor. Söz konusu veri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu.
Yıllık çekirdek PCE verisinde beklenti yüzde 3,2 seviyesinde. Verinin yüzde 3,2'nin üzerinde gelmesi hâlinde Fed'in aralık ayında 50 baz puan yerine 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapacağını düşünüyorum. Ancak ocak ayındaki toplantıda da 25 baz puanlık bir artırım gündeme gelebilir.
ABD'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisi de açıklanacak. Burada yüzde 3,4 büyüme beklentisi bulunuyor. Büyümenin düşük, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam etmesi sorun yaratabilir.
Öte yandan büyümenin çok yüksek gelmesi de ABD ekonomisinin canlılığını koruduğunu ve enflasyonist baskıların artabileceğini gösterebilir. Bu nedenle verinin beklentilere paralel gelmesi piyasalar açısından daha olumlu olacaktır.
Perşembe günü ABD'de Şükran Günü nedeniyle piyasalar tamamen kapalı olacak. Cuma günü ise piyasalar yarım gün açık kalacak. Bu nedenle salı ve özellikle çarşamba günü piyasalarda işlem hacmi oldukça düşük olabilir. Böyle sığ piyasalarda normalden farklı ve sert fiyat hareketleri de görebiliriz.