ALTINDA 3.500 DOLAR KRİTİK EŞİKTİ

Herkesin merak ettiği konu altın. Altın, psikolojik eşik olarak gördüğümüz 3.500 dolar seviyesine kadar geriledi. Burası son derece kritik bir bölgeydi. Cuma günü de bu seviyenin kaybedilmesi hâlinde altının 3.300 dolara, yani daha önceki dip bölgelerine kadar gerileyebileceğini belirtmiştik.

