Günlerdir ciddi değer kayıpları yaşayan altın, yeni haftayı yükselişle açtı. 6 bin liranın altına düşen altın toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Kasım Salı 2026 altın fiyatları...