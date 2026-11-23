Sarıyer'de dün akşam dişi aslan görüldüğü yönünde yapılan ihbar sonrası acil durum ekipleri alarma geçti. Ormanlık alanlar başta olmak üzere çok sayıda alanda termal kameralar ve drone araçları ile aramalar gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemleri alındı vatandaşlar kapalı alana yönlendirildi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul Valiliği son noktayı koydu: Sarıyer'deki aslan görüntüsünün sırrı çözüldü İstanbul Valiliği, Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım 2026 akşamı bir aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında somut bir bulguya rastlanmadığını ve yeni incelenen görüntülerdeki hayvanın aslan veya büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini duyurdu. 22 Kasım 2026 akşamı Sarıyer ilçesi Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, AFAD, İBB ve Sarıyer Belediyesi veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla koordineli arama çalışması yürütülmüştür. Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplere ulaşan yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.

İSTANBUL VALİLİĞİ: "ASLAN YA DA KEDİ DEĞİL"

Arama çalışmaları devam ederken İstanbul Valiliği son durum üzerine açıklama yaparak görüntülerdeki hayvanın aslan ya da büyük kedi türü olmadığını ifade etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama:

"22 Kasım 2026 akşamı İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alınmıştır.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi’nin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütülmüştür. Alan, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan taranmıştır. Ayrıca yemleme yapılmış ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanılmıştır.

Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır."