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İstanbul
İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca 9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonların bilançosu kamuoyu ile paylaşıldı.
Açıklamada 9 il merkezli “Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 5 Milyar 100 Milyon TL para hareketliliği tespit edilen 131 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.
Yakalanan şüphelilerden 51'inin tutuklandığı belirtilirken, 36'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,
Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve
Yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.