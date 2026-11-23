İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca 9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonların bilançosu kamuoyu ile paylaşıldı.

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HABERİN ÖZETİ Jandarmadan 9 ilde eş zamanlı operasyon! 5 milyar 100 milyon liralık para trafiği tespit edilen 131 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 5 milyar 100 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 131 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde "Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerden 51'i tutuklandı, 36'sı hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Şüphelilerin hesaplarında 5 milyar 100 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları belirlendi.

5 MİLYAR 100 MİLYON TL’LİK PARA TRAFİĞİ

Açıklamada 9 il merkezli “Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 5 Milyar 100 Milyon TL para hareketliliği tespit edilen 131 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

51 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 51'inin tutuklandığı belirtilirken, 36'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,

Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve

Yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.