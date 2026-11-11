Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:43

Jandarma ve MASAK’tan 14 ilde eş zamanlı baskın: 22 milyar liralık suç ağı çökertildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 14 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, Siber Güvenlik Kanununa muhalefet ve tefecilik suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 122 şüpheli yakalanırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerde 22 milyar TL para hareketliliği tespit edildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Jandarma ve MASAK’tan 14 ilde eş zamanlı baskın: 22 milyar liralık suç ağı çökertildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 11:43

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu () ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca nitelikli , , Siber Güvenlik Kanununa muhalefet ve tefecilik suçlarına yönelik 14 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Jandarma ve MASAK’tan 14 ilde eş zamanlı baskın: 22 milyar liralık suç ağı çökertildi

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kaybolan 11 aylık bebek Koah Sharpe, ormanlık alanda köpek kafesi içerisinde toprağa gömülü halde canlı bulundu.
11 aylık Koah Sharpe, bir köpek kafesinde havluya sarılı halde sığ bir çukurda ağlar ve hayatta kalmaya çalışır vaziyette bulundu.
Bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında kaldığı düşünülüyor.
Arama ekipleri, bebeği babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yakın zamanda kazılmış toprakları fark ederek buldu.
Annesi dışarı çıkarken bebeği babasına bırakmıştı ve bebek pazartesi günü kaybolmuştu.
Bebeğin babası Michael Comer, pazartesi gecesi hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandı.
Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Jandarma ve MASAK’tan 14 ilde eş zamanlı baskın: 22 milyar liralık suç ağı çökertildi

SUÇ DOSYALARI KABARIK

, Aksaray, Aydın, Bitlis, Balıkesir, Diyarbakır, Kırklareli, Elâzığ, Malatya, Muğla, Manisa, Samsun, Uşak ve Yalova merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, sosyal medya hesaplan üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları ve vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları ve tespit edildi.

 

Jandarma ve MASAK’tan 14 ilde eş zamanlı baskın: 22 milyar liralık suç ağı çökertildi

112 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan MASAK incelemesi sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 22 milyar TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif dokümana el konulurken, operasyonlarda yakalanan 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

https://x.com/TC_icisleri/status/2120419183716356392

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SPK’da büyük operasyon: Manipülasyona ağır hapis
İstanbul'da haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı
ETİKETLER
#yasa dışı bahis
#ankara
#dolandırıcılık
#MASAK
#jandarma genel komutanlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.