Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, Siber Güvenlik Kanununa muhalefet ve tefecilik suçlarına yönelik 14 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Jandarma ve MASAK’tan 14 ilde eş zamanlı baskın: 22 milyar liralık suç ağı çökertildi ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kaybolan 11 aylık bebek Koah Sharpe, ormanlık alanda köpek kafesi içerisinde toprağa gömülü halde canlı bulundu. 11 aylık Koah Sharpe, bir köpek kafesinde havluya sarılı halde sığ bir çukurda ağlar ve hayatta kalmaya çalışır vaziyette bulundu. Bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında kaldığı düşünülüyor. Arama ekipleri, bebeği babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yakın zamanda kazılmış toprakları fark ederek buldu. Annesi dışarı çıkarken bebeği babasına bırakmıştı ve bebek pazartesi günü kaybolmuştu. Bebeğin babası Michael Comer, pazartesi gecesi hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Ankara, Aksaray, Aydın, Bitlis, Balıkesir, Diyarbakır, Kırklareli, Elâzığ, Malatya, Muğla, Manisa, Samsun, Uşak ve Yalova merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, sosyal medya hesaplan üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları ve vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları ve tespit edildi.

112 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan MASAK incelemesi sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 22 milyar TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif dokümana el konulurken, operasyonlarda yakalanan 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

https://x.com/TC_icisleri/status/2120419183716356392