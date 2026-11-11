Jandarma ve MASAK’tan 14 ilde eş zamanlı baskın: 22 milyar liralık suç ağı çökertildi

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İstanbul
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, Siber Güvenlik Kanununa muhalefet ve tefecilik suçlarına yönelik 14 il merkezli operasyonlar düzenlendi.
Ankara, Aksaray, Aydın, Bitlis, Balıkesir, Diyarbakır, Kırklareli, Elâzığ, Malatya, Muğla, Manisa, Samsun, Uşak ve Yalova merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, sosyal medya hesaplan üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları ve vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları ve tespit edildi.
Yapılan MASAK incelemesi sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 22 milyar TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif dokümana el konulurken, operasyonlarda yakalanan 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.