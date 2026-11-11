İstanbul'da haraç çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı İstanbul'da haraç çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "tehdit" ve "alıkoyma" gibi suçlarla bağlantılı oldukları belirlendi. Operasyon kapsamında 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve 4 balistik yelek ele geçirildi.

TEHDİT VE ALIKOYMA SUÇLARI

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmada, çete mensubu oldukları değerlendirilen bazı kişileri tespit etti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; sokak çetesi olarak değerlendirilen şüphelilerin, "tehdit", "alıkoyma" gibi suçlar kapsamında 4 ayrı olayla bağlantılı oldukları belirlendi.

SABAH OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Belirlenen 36 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, 4 balistik yelek ve farklı çapta çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken operasyon kapsamında yürütülen tahkikat devam ediyor.