Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 3 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu üreten ve satan zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını açıkladı. İklimlendirme sistemi ile kenevir eken 3 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

Adana’da "Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda bir imalathanede iklimlendirme sistemi ile kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. 3 şüpheli zehir taciri yakalandı.

OPERASYONDAN AYRINTILAR

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin;

-Uyuşturucu madde üretimi yaptıkları,

-Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttükleri tespit edildi.

Operasyon sonucunda;

-1 imalathane,

-17 kg esrar,

-4 salon tipi klima,

-İklimlendirme sistemi muhteviyatı ve

-Muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Adana İl Jandarma Komutanlığımızı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.