SPK’da büyük operasyon: Manipülasyona ağır hapis

Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizleri, piyasa suistimalleri ve denetim zaafiyetleri yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti Grubu, Sermaye Piyasası Kanunu’nu yeniden yapılandırmak için harekete geçti. Ekonomist Necmettin Batırel’in Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı değerlendirmelerine göre yeni düzenlemeyle SPK’da denetim mekanizmaları güçlendirilirken manipülasyon ve piyasa bozucu eylemlere yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılacak. Düzenlemenin en dikkat çeken başlıkları arasında bürokratların sorumluluğunun artırılması, gizli ortaklıkların ortaya çıkarılması ve fonların sığ hisselerdeki pozisyonlarına sınırlama getirilmesi yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti Grubu, son dönemde yaşanan yatırım fonu krizleri, piyasa suistimalleri ve denetim zaafiyetleri nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’nu yeniden yapılandırıyor. Ekonomist Necmettin Batırel, "Bununla, piyasada yaşanan bazı fon tasfiyeleri ve usulsüzlükler sonrasında fonlardan hukuka aykırı şekilde çıkarılan varlıkların geri alınması ve olağanüstü tasfiye süreçlerinin düzenlenmesi amaçlanıyor. Piyasa bozucu eylemlere, manipülasyona ve asılsız/yanıltıcı yayınlara verilen hapis ve idari para cezaları ağırlaştırılıyor. Yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kilit rol oynayan Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin yapısı, gelir kaynakları ve yetkileri genişletiliyor. Güney Kore, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerdeki örnekler incelenerek şeffaflık, denetlenebilirlik ve bürokratik sorumluluk kriterleri baştan tasarlanıyor." şeklinde konuştu.

En önemli soru: Kilit noktalardaki isimler nasıl kontrol edilecek?

Üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildiğini ve kritik görevlere uzman isimler yerleştirildiğini belirten Batırel, "Denetim zaafiyetine yol açan veya sorumluluğu resmî raporlarla (örneğin Devlet Denetleme Kurulu - DDK raporlarıyla) tespit edilen bürokratlar ve yöneticiler için görevden men ve cezai yaptırımlar uygulanacak. Kurum içi denetimi bireysel inisiyatiften çıkarıp veri temelli hâle getirmek için otomatik denetim mekanizmaları ve erken uyarı sistemi kurulacak.

SPK’daki yeni düzenlemeyle piyasa şeffaflığı artacak. Halka açık şirketlerde dolaylı pay sahipliklerini ortaya çıkarmak amacıyla KAP bildirim sınırının %5’ten %3’e düşürülmesi, gizli ortaklıkları mercek altına alıyor. Bu durum, büyük fonların veya ortakların hisse hareketlerini daha görünür kılarak piyasada güven ortamını pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.

MANİPÜLATİF FİYAT HAREKETLERİNİN ÖNÜ KESİLECEK

Batırel, "Yatırım Fonları Rehberi’nde yapılan değişikliklerle serbest fonların, fiilî dolaşım oranı düşük ve sığ hisselerde büyük pozisyonlar alması sınırlandırıldı. Geçmişte likiditesi az hisselerde kapanışa doğru koordineli olarak yapılan manipülatif fiyat hareketlerinin önü kesilecek, fiktif fiyatlamalar ve buna bağlı sistemik riskler azalacak.

Fonların belirli hisselerde taşıyabilecekleri pozisyonlara sınır getirilmesi ve portföy sınırlamalarına tam uyum için 31 Ocak 2027’ye kadar süre tanınması, fon yöneticilerini daha likit, derinliği olan ve kurumsal nitelikteki BIST 30/BIST 100 hisselerine yönelmeye zorlayacak. Bu da yan tahtalardan ana tahtalara doğru bir likidite göçü meydana getirecek.

Portföy Yönetim Şirketlerinin asgari ödenmiş sermaye şartlarının (geniş yetkili için 500 milyon TL, sınırlı yetkili için 250 milyon TL) yükseltilmesi, merdiven altı veya yetersiz sermayeli yapıların elenmesine ve fon piyasasında daha güçlü kurumların kalmasına yol açacak." diyerek yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.