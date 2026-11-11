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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:30

SPK’da büyük operasyon: Manipülasyona ağır hapis

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve AK Parti, piyasa suistimallerini engellemek ve denetimleri güçlendirmek amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu üzerinde kapsamlı bir reform başlatıyor. Ekonomist Necmettin Batırel, yeni düzenlemelerin kapsamını açıkladı.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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SPK’da büyük operasyon: Manipülasyona ağır hapis
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:30

Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizleri, piyasa suistimalleri ve denetim zaafiyetleri yeni bir dönemin kapısını aralıyor. ile AK Parti Grubu, ’nu yeniden yapılandırmak için harekete geçti. Ekonomist ’in Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı değerlendirmelerine göre yeni düzenlemeyle ’da denetim mekanizmaları güçlendirilirken manipülasyon ve piyasa bozucu eylemlere yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılacak. Düzenlemenin en dikkat çeken başlıkları arasında bürokratların sorumluluğunun artırılması, gizli ortaklıkların ortaya çıkarılması ve fonların sığ hisselerdeki pozisyonlarına sınırlama getirilmesi yer alıyor. 

SPK’da büyük operasyon: Manipülasyona ağır hapis

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti Grubu, son dönemde yaşanan yatırım fonu krizleri, piyasa suistimalleri ve denetim zaafiyetleri nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’nu yeniden yapılandırıyor. Ekonomist Necmettin Batırel, "Bununla, piyasada yaşanan bazı fon tasfiyeleri ve usulsüzlükler sonrasında fonlardan hukuka aykırı şekilde çıkarılan varlıkların geri alınması ve olağanüstü tasfiye süreçlerinin düzenlenmesi amaçlanıyor. Piyasa bozucu eylemlere, manipülasyona ve asılsız/yanıltıcı yayınlara verilen hapis ve idari para cezaları ağırlaştırılıyor. Yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kilit rol oynayan Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin yapısı, gelir kaynakları ve yetkileri genişletiliyor. Güney Kore, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerdeki örnekler incelenerek şeffaflık, denetlenebilirlik ve bürokratik sorumluluk kriterleri baştan tasarlanıyor." şeklinde konuştu.

SPK’da büyük operasyon: Manipülasyona ağır hapis

En önemli soru: Kilit noktalardaki isimler nasıl kontrol edilecek?

Üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildiğini ve kritik görevlere uzman isimler yerleştirildiğini belirten Batırel, "Denetim zaafiyetine yol açan veya sorumluluğu resmî raporlarla (örneğin Devlet Denetleme Kurulu - DDK raporlarıyla) tespit edilen bürokratlar ve yöneticiler için görevden men ve cezai yaptırımlar uygulanacak. Kurum içi denetimi bireysel inisiyatiften çıkarıp veri temelli hâle getirmek için otomatik denetim mekanizmaları ve erken uyarı sistemi kurulacak.

SPK’da büyük operasyon: Manipülasyona ağır hapis

SPK’daki yeni düzenlemeyle piyasa şeffaflığı artacak. Halka açık şirketlerde dolaylı pay sahipliklerini ortaya çıkarmak amacıyla KAP bildirim sınırının %5’ten %3’e düşürülmesi, gizli ortaklıkları mercek altına alıyor. Bu durum, büyük fonların veya ortakların hisse hareketlerini daha görünür kılarak piyasada güven ortamını pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.

SPK’da büyük operasyon: Manipülasyona ağır hapis

MANİPÜLATİF FİYAT HAREKETLERİNİN ÖNÜ KESİLECEK

Batırel, "Yatırım Fonları Rehberi’nde yapılan değişikliklerle serbest fonların, fiilî dolaşım oranı düşük ve sığ hisselerde büyük pozisyonlar alması sınırlandırıldı. Geçmişte likiditesi az hisselerde kapanışa doğru koordineli olarak yapılan manipülatif fiyat hareketlerinin önü kesilecek, fiktif fiyatlamalar ve buna bağlı sistemik riskler azalacak.

SPK’da büyük operasyon: Manipülasyona ağır hapis

Fonların belirli hisselerde taşıyabilecekleri pozisyonlara sınır getirilmesi ve portföy sınırlamalarına tam uyum için 31 Ocak 2027’ye kadar süre tanınması, fon yöneticilerini daha likit, derinliği olan ve kurumsal nitelikteki BIST 30/BIST 100 hisselerine yönelmeye zorlayacak. Bu da yan tahtalardan ana tahtalara doğru bir likidite göçü meydana getirecek.

Portföy Yönetim Şirketlerinin asgari ödenmiş sermaye şartlarının (geniş yetkili için 500 milyon TL, sınırlı yetkili için 250 milyon TL) yükseltilmesi, merdiven altı veya yetersiz sermayeli yapıların elenmesine ve fon piyasasında daha güçlü kurumların kalmasına yol açacak." diyerek yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Düzenleme KonusuYapılan Değişiklik / ŞartHedeflenen Etki ve SonuçUyum / Geçiş Tarihi
Sığ ve Düşük Dolaşımlı HisselerSerbest fonların fiilî dolaşım oranı düşük ve sığ hisselerde büyük pozisyon almasına sınır getirildi.Likiditesi az hisselerdeki manipülatif ve fiktif fiyat hareketlerinin önlenmesi, sistemik risklerin azaltılması.-
Portföy Yönelimi ve LikiditeFonların belirli hisselerdeki pozisyonlarına sınırlama getirildi.Fonların BIST 30/BIST 100 gibi likit ve kurumsal hisselere yönelmesi; yan tahtalardan ana tahtalara likidite göçü.31 Ocak 2027
PYŞ Asgari Ödenmiş SermayeGeniş yetkili şirketler için 500 milyon TL, sınırlı yetkili şirketler için 250 milyon TL asgari sermaye şartı getirildi.Yetersiz sermayeli yapıların elenmesi, fon piyasasında daha kurumsal ve güçlü kurumların faaliyet göstermesi.-
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#hazine ve maliye bakanlığı
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