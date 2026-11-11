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Asgari ücrette yüzde 30 bombası! İsa Karakaş Ankara'dan gelen kulis bilgisini açıkladı

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 09:17
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 09:22
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2027 asgari ücret zammı

2027 asgari ücret zammı için Ankara kulislerinde yüzde 30 artış senaryosu gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, mevcut 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin açlık sınırının 9 bin 949 TL altında kaldığına dikkat çekerek yeni yılda yapılacak zam oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

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Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı

Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hatırlatan Karakaş, 2027 asgari ücretinin çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak, insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir seviyede belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
 

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2027 yılı için yüzde 30 zam senaryosu

2027 yılı için yüzde 30 zam senaryosunu değerlendiren Karakaş, asgari ücretin belirlenmesinde açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve insanca yaşam koşullarının dikkate alınması gerektiğini belirterek dikkat çeken mesajlar verdi. İşte Karakaş'ın yazısından satır başları...
 

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2025 yılında ara zam

Geçtiğimiz süreçte 2025 yılında ara zam yapılmadı; 2026 yılı asgari ücreti ise maalesef gerçekleşen enflasyonun gerisinde bırakılarak net 28.075 TL olarak belirlendi.
 

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2027 yılının şubat ayı

Bu dar rakamla 2027 yılının şubat ayına kadar dayanabilmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Atasözümüzün belirttiği üzere, "Can boğazdan gelir." Lakin lokma her geçen gün küçülüyorsa, asgari ücretin asgari geçimi sağlayacak insani rakamlara yükseltilmesi bir lütuf değil, hukuki ve vicdani bir mecburiyettir.
 

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RAKAMLAR NE DİYOR?

RAKAMLAR NE DİYOR?

Türk-İş’in güncel verileri ortadaki acı tabloyu gözler önüne seriyor:

Açlık Sınırı: 38.024 TL
Bekâr Çalışanın Yaşama Maliyeti: 49.124 TL
Yoksulluk Sınırı: 123.856 TL
Mevcut asgari ücret bu sınırların çok gerisinde kalmış, âdeta uçurumun kenarında yankılanan bir feryada dönüşmüştür.
 

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AÇLIK VE YOKSULLUK UÇURUMU

AÇLIK VE YOKSULLUK UÇURUMU

Sınır TürüTutar (TL)Mevcut Asgari Ücret (TL)Geride Kalma / Uçurum (TL)
Açlık Sınırı38.02428.0759.949
Bekâr İşçi Yaşama Maliyeti49.12428.07521.049
Yoksulluk Sınırı123.85628.07595.781


 

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Evli ve çocuklu bir asgari ücretli

Tablodan da anlaşılacağı üzere, mevcut ücret açlık sınırının dahi 9.949 TL gerisindedir. Evli ve çocuklu bir asgari ücretlinin hâli ise kelimenin tam anlamıyla perişandır. 16 yaşındaki bekâr bir işçi ile eve bakan hane reisi aynı ücreti almakta; bu durum adaletin kantarını sarsmaktadır. Bugün asgari ücret, kanuni tanımı olan "başlangıç ücreti" olma vasfını yitirmiş, ülkede neredeyse "ortalama ücret" hâline gelmiştir.
 

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BRÜT ASGARİ ÜCRET

RAKAMLARIN DİLİ 

Mevcut tablonun gösterdiği hakikatler şunlardır:

KalemMevcut Tutar (2026)2027 Yılı Tahmini Tutar (%30 Artış)Kesinti / Hesaplama Oranı
BRÜT ASGARİ ÜCRET33.030,00 TL42.939,00 TLBaşlangıç Noktası / Matrah
SGK İşçi Primi4.624,20 TL6.011,46 TLBrüt Ücretin %14'ü
İşsizlik Sigortası İşçi Payı330,30 TL429,39 TLBrüt Ücretin %1'i
Gelir Vergisi0,00 TL (Muaf)0,00 TL (Muaf)Asgari Ücret İstisnası
Damga Vergisi0,00 TL (Muaf)0,00 TL (Muaf)Asgari Ücret İstisnası
KESİNTİLER TOPLAMI4.954,50 TL6.440,85 TLSGK + İşsizlik Primi (%15)
NET ASGARİ ÜCRET28.075,50 TL36.498,15 TLKesintiler Sonrası Kalan (%85)


 

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Asgari ücret; gıda, konut, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları

Kanun açıkça emreder: Asgari ücret; gıda, konut, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları günün fiyatları üzerinden karşılamalıdır. Ne yazık ki bugünkü enflasyonist baskılar altında mevcut ücretin kolu kanadı kırılmıştır. Yıl sonuna doğru açlık sınırının 40 bin TL’yi aşması kuvvetle muhtemeldir. Ücretin işçinin cebine gireceği 2027 Şubat ayına kadar, hayat pahalılığı bu rakamları da aşacaktır. Dolayısıyla çalışanların insan onuruna yaraşır şekilde geçinebilmesini temin edecek makul bir güncelleme elzemdir.
 

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2027 YILI İÇİN ANKARA KULİSLERİNDEKİ %30 SENARYOSU

2027 YILI İÇİN ANKARA KULİSLERİNDEKİ %30 SENARYOSU

Yıl sonuna yaklaşıldığında yıllık enflasyonun %30 seviyelerine yaklaşması beklenmektedir. Hem bu ekonomik gerçeklik hem de istihdamın korunması ve işsizlik sarmalının önlenmesi gayesiyle Ankara kulislerinde %30 oranında bir artış senaryosu ağırlık kazanmıştır.
 

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aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit komisyonu

Geleneksel olarak aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimi dışlanarak hükûmet ve işveren temsilcileri baş başa kalırsa, açlık sınırının altında kalacak her rakam işçi tarafınca reddedilecektir.
 

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Asgari Ücret Hesaplama ve 2027 Tahmini

Bu bağlamda, %30 artış senaryosuna göre hazırlanan 2027 yılı tahminî asgari ücret hesaplama tablosu şu şekildedir:
 Asgari Ücret Hesaplama ve 2027 Tahmini

KalemMevcut Tutar (2026)2027 Yılı Tahmini Tutar (%30 Artış)Kesinti / Hesaplama Oranı
BRÜT ASGARİ ÜCRET33.030,00 TL42.939,00 TLBaşlangıç Noktası / Matrah
SGK İşçi Primi4.624,20 TL6.011,46 TLBrüt Ücretin %14'ü
İşsizlik Sigortası İşçi Payı330,30 TL429,39 TLBrüt Ücretin %1'i
Gelir Vergisi0,00 TL (Muaf)0,00 TL (Muaf)Asgari Ücret İstisnası
Damga Vergisi0,00 TL (Muaf)0,00 TL (Muaf)Asgari Ücret İstisnası
KESİNTİLER TOPLAMI4.954,50 TL6.440,85 TLSGK + İşsizlik Primi (%15)
NET ASGARİ ÜCRET28.075,50 TL36.498,15 TLKesintiler Sonrası Kalan (%85)

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2027 asgari ücreti

 Unutulmamalıdır ki; emeğin ve alın terinin hakkı verilmeden toplumsal huzurun tesisi imkânsızdır. 2027 asgari ücreti belirlenirken sofradaki ekmek küçültülmemeli, adalet terazisi zayıftan yana tartmalıdır; zira güçlü bir toplum, ancak emekçilerinin güldüğü gün varlık bulabilir.

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