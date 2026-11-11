Asgari ücrette yüzde 30 bombası! İsa Karakaş Ankara'dan gelen kulis bilgisini açıkladı

Kanun açıkça emreder: Asgari ücret; gıda, konut, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları günün fiyatları üzerinden karşılamalıdır. Ne yazık ki bugünkü enflasyonist baskılar altında mevcut ücretin kolu kanadı kırılmıştır. Yıl sonuna doğru açlık sınırının 40 bin TL’yi aşması kuvvetle muhtemeldir. Ücretin işçinin cebine gireceği 2027 Şubat ayına kadar, hayat pahalılığı bu rakamları da aşacaktır. Dolayısıyla çalışanların insan onuruna yaraşır şekilde geçinebilmesini temin edecek makul bir güncelleme elzemdir.

