Asgari ücrette yüzde 30 bombası! İsa Karakaş Ankara'dan gelen kulis bilgisini açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2027 asgari ücret zammı için Ankara kulislerinde yüzde 30 artış senaryosu gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, mevcut 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin açlık sınırının 9 bin 949 TL altında kaldığına dikkat çekerek yeni yılda yapılacak zam oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türk-İş'in açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hatırlatan Karakaş, 2027 asgari ücretinin çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak, insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir seviyede belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
2027 yılı için yüzde 30 zam senaryosunu değerlendiren Karakaş, asgari ücretin belirlenmesinde açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve insanca yaşam koşullarının dikkate alınması gerektiğini belirterek dikkat çeken mesajlar verdi. İşte Karakaş'ın yazısından satır başları...
Geçtiğimiz süreçte 2025 yılında ara zam yapılmadı; 2026 yılı asgari ücreti ise maalesef gerçekleşen enflasyonun gerisinde bırakılarak net 28.075 TL olarak belirlendi.
Bu dar rakamla 2027 yılının şubat ayına kadar dayanabilmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Atasözümüzün belirttiği üzere, "Can boğazdan gelir." Lakin lokma her geçen gün küçülüyorsa, asgari ücretin asgari geçimi sağlayacak insani rakamlara yükseltilmesi bir lütuf değil, hukuki ve vicdani bir mecburiyettir.
Türk-İş’in güncel verileri ortadaki acı tabloyu gözler önüne seriyor:
Açlık Sınırı: 38.024 TL
Bekâr Çalışanın Yaşama Maliyeti: 49.124 TL
Yoksulluk Sınırı: 123.856 TL
Mevcut asgari ücret bu sınırların çok gerisinde kalmış, âdeta uçurumun kenarında yankılanan bir feryada dönüşmüştür.
|Sınır Türü
|Tutar (TL)
|Mevcut Asgari Ücret (TL)
|Geride Kalma / Uçurum (TL)
|Açlık Sınırı
|38.024
|28.075
|9.949
|Bekâr İşçi Yaşama Maliyeti
|49.124
|28.075
|21.049
|Yoksulluk Sınırı
|123.856
|28.075
|95.781
Tablodan da anlaşılacağı üzere, mevcut ücret açlık sınırının dahi 9.949 TL gerisindedir. Evli ve çocuklu bir asgari ücretlinin hâli ise kelimenin tam anlamıyla perişandır. 16 yaşındaki bekâr bir işçi ile eve bakan hane reisi aynı ücreti almakta; bu durum adaletin kantarını sarsmaktadır. Bugün asgari ücret, kanuni tanımı olan "başlangıç ücreti" olma vasfını yitirmiş, ülkede neredeyse "ortalama ücret" hâline gelmiştir.
Mevcut tablonun gösterdiği hakikatler şunlardır:
|Kalem
|Mevcut Tutar (2026)
|2027 Yılı Tahmini Tutar (%30 Artış)
|Kesinti / Hesaplama Oranı
|BRÜT ASGARİ ÜCRET
|33.030,00 TL
|42.939,00 TL
|Başlangıç Noktası / Matrah
|SGK İşçi Primi
|4.624,20 TL
|6.011,46 TL
|Brüt Ücretin %14'ü
|İşsizlik Sigortası İşçi Payı
|330,30 TL
|429,39 TL
|Brüt Ücretin %1'i
|Gelir Vergisi
|0,00 TL (Muaf)
|0,00 TL (Muaf)
|Asgari Ücret İstisnası
|Damga Vergisi
|0,00 TL (Muaf)
|0,00 TL (Muaf)
|Asgari Ücret İstisnası
|KESİNTİLER TOPLAMI
|4.954,50 TL
|6.440,85 TL
|SGK + İşsizlik Primi (%15)
|NET ASGARİ ÜCRET
|28.075,50 TL
|36.498,15 TL
|Kesintiler Sonrası Kalan (%85)
Kanun açıkça emreder: Asgari ücret; gıda, konut, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları günün fiyatları üzerinden karşılamalıdır. Ne yazık ki bugünkü enflasyonist baskılar altında mevcut ücretin kolu kanadı kırılmıştır. Yıl sonuna doğru açlık sınırının 40 bin TL’yi aşması kuvvetle muhtemeldir. Ücretin işçinin cebine gireceği 2027 Şubat ayına kadar, hayat pahalılığı bu rakamları da aşacaktır. Dolayısıyla çalışanların insan onuruna yaraşır şekilde geçinebilmesini temin edecek makul bir güncelleme elzemdir.
Yıl sonuna yaklaşıldığında yıllık enflasyonun %30 seviyelerine yaklaşması beklenmektedir. Hem bu ekonomik gerçeklik hem de istihdamın korunması ve işsizlik sarmalının önlenmesi gayesiyle Ankara kulislerinde %30 oranında bir artış senaryosu ağırlık kazanmıştır.
Geleneksel olarak aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimi dışlanarak hükûmet ve işveren temsilcileri baş başa kalırsa, açlık sınırının altında kalacak her rakam işçi tarafınca reddedilecektir.
Bu bağlamda, %30 artış senaryosuna göre hazırlanan 2027 yılı tahminî asgari ücret hesaplama tablosu şu şekildedir:
Asgari Ücret Hesaplama ve 2027 Tahmini
|Kalem
|Mevcut Tutar (2026)
|2027 Yılı Tahmini Tutar (%30 Artış)
|Kesinti / Hesaplama Oranı
|BRÜT ASGARİ ÜCRET
|33.030,00 TL
|42.939,00 TL
|Başlangıç Noktası / Matrah
|SGK İşçi Primi
|4.624,20 TL
|6.011,46 TL
|Brüt Ücretin %14'ü
|İşsizlik Sigortası İşçi Payı
|330,30 TL
|429,39 TL
|Brüt Ücretin %1'i
|Gelir Vergisi
|0,00 TL (Muaf)
|0,00 TL (Muaf)
|Asgari Ücret İstisnası
|Damga Vergisi
|0,00 TL (Muaf)
|0,00 TL (Muaf)
|Asgari Ücret İstisnası
|KESİNTİLER TOPLAMI
|4.954,50 TL
|6.440,85 TL
|SGK + İşsizlik Primi (%15)
|NET ASGARİ ÜCRET
|28.075,50 TL
|36.498,15 TL
|Kesintiler Sonrası Kalan (%85)
Unutulmamalıdır ki; emeğin ve alın terinin hakkı verilmeden toplumsal huzurun tesisi imkânsızdır. 2027 asgari ücreti belirlenirken sofradaki ekmek küçültülmemeli, adalet terazisi zayıftan yana tartmalıdır; zira güçlü bir toplum, ancak emekçilerinin güldüğü gün varlık bulabilir.