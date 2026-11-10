Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nin ardından liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları: Diplomasinin kalbi Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü. Görüşme, COP31 kapsamında Antalya'da gerçekleşti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gibi isimler de katıldı. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da görüşmede hazır bulundu.

GUTERRES ANTALYA'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü.

Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı kabulde, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Etiyopya'nın bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini de belirten Erdoğan, Türkiye'nin ardından COP32'ye ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla Etiyopya Başbakanı'nı tebrik etti.

ERDOĞAN LULA DA SILVA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki işbirliğinin seviyesini artıran, ticaret ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştiren adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bulunan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Salman Al Saud ile bir araya geldi.