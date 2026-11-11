Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 yılı bütçesi ile 2025 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanununa ilişkin sunum yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müjdeyi verdi: Binlerce kişi istihdam edilecek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığın bütçesi ve yürüttüğü projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın ilk etabında 10 bin 575 kişiye istihdam sağlanırken, 2 milyar 806 milyon 350 bin lira bütçeli ikinci etapla 9 bin 106 kişiye daha istihdam sağlanması hedefleniyor. Bağımlılıkla mücadele kapsamında 12 bin 48 personele eğitim verilirken, gençlik merkezlerinde 342 bin genç ve yurtlarda 143 bin öğrenci farkındalık eğitimlerine katıldı. Sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için 200 milyon liralık proje destek çağrısına çıkıldı. Şırnak ve Hakkari gibi illerde düzenlenen spor organizasyonları ve tesislerle 'Terörsüz Türkiye' hedefine katkı sunuluyor. Deprem bölgesinde 12 milyar 524 milyon 950 bin liralık tesis ve yurt yapımı sürerken, 22 milyar 183 milyon 600 bin liralık yeni projelerin ihale ve çalışmaları yürütülüyor.

BİNLERCE KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilen Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın ilk etabında 110 projeye destek sağladıklarını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, "Eş finansmanla birlikte toplam proje bütçemiz 1 milyar 575 milyon 35 bin 811 liraya ulaştı. 154 atölye oluşturmayı hedeflediğimiz bu süreçte, 101 projeyi tahsis ettik ve 10 bin 575 kişiye istihdam sağladık." diye konuştu.

Programın ikinci etabının da hayata geçirileceğini kaydeden Bak, "28 yeni projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeler için toplam 2 milyar 806 milyon 350 bin liralık bütçe öngörüyoruz. İkinci etabı da başarıyla tamamlayarak 9 bin 106 kişiye daha istihdam imkanı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bu yıl Türkiye genelinde 12 bin 48 personele bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verdiklerini söyleyen Osman Aşkın Bak, "Yeşilay iş birliğiyle yetiştirdiğimiz 552 formatörümüz çalışmalarımıza katkı sunuyor. Gençlik merkezlerinde 342 bin gencimiz, yurtlarımızda 143 bin öğrencimiz, Sporcu Eğitim Merkezleri ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde ise 10 bin sporcumuz farkındalık eğitimimize katıldı. Sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için 200 milyon lira proje destek çağrısına çıktık." ifadelerini kullandı.

SPOR ELİYLE TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE KATKI

Sporun birleştirici gücüyle "Terörsüz Türkiye" hedefine katkı sağladıklarını dile getiren Bak, "Güneydoğu'nun dağlarında, ovalarında, nehirlerinde bugün turnuvalar, şampiyonalar düzenliyoruz. Şırnak'taki 5. Uluslararası Cudi Kupası Tenis Turnuvası'nda bu yıl 6 ülkeden 64 genç tenisçiyi ağırladık. Hakkari'de Cilo Dağları'nın eteklerinde, yaklaşık 3 bin metre rakımda Güreş Süper Lig Finallerini gerçekleştirdik. Zap Suyu bugün rafting şampiyonalarına ev sahipliği yapıyor ve yüzlerce sporseveri buluşturuyor. Hakkari Mergabütan'da muhteşem bir gençlik kampı inşa ettik, burada gençlerimizi kış sporlarıyla buluşturuyor ve yepyeni dostluk köprüleri kurmalarına vesile oluyoruz." şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNE YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Deprem bölgesindeki yatırımların devam ettiğini belirten Osman Aşkın Bak, "12 milyar 524 milyon 950 bin lira yatırımla 4 bin yatak kapasiteli 4 öğrenci yurdumuzun ve 140 gençlik, spor tesisimizin yapımına devam ediyoruz. 22 milyar 183 milyon 600 bin lira yatırımla 14 bin 150 yatak kapasiteli 15 öğrenci yurdumuzun ve 22 gençlik, spor tesisimizin ihale ve proje çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.