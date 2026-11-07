Ticaret Bakanlığı kadın istihdamı projesiyle Dünya Ticaret Örgütü ödülü kazandı

Ticaret Bakanlığının Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje, DTÖ'nün "Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadın-Erkek Eşitliği" kategorisinde ödül alarak Türkiye'nin kadınların uluslararası ticarete katılımını destekleyen politika ve çalışmalarının uluslararası düzeyde takdir edilmesini sağladı.

Dünya Ticaret Örgütü bünyesindeki Ticaret ve Cinsiyet Gayriresmî Çalışma Grubu tarafından 2024 yılında hayata geçirilen Ticarette Kadın-Erkek Eşitliği Uluslararası Ödülü; kadınların uluslararası ticarete katılımını artıran, ekonomik açıdan güçlenmelerini destekleyen ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunan başarılı politika, program ve projeleri ödüllendiriyor. Bu kapsamda ödüle layık görülen Ticaret Bakanlığının araştırması, kadınların Türkiye'nin ihracatına katkısını istihdam ve karar alma mekanizmalarına katılım olmak üzere iki temel boyutta ele alıyor.

Çalışmada kadınların yalnızca ihracatçı firmalardaki çalışan olarak değil, aynı zamanda yönetici ve sermaye sahibi olarak üstlendikleri roller de analiz edilerek ihracata sağladıkları katkı ölçülüyor. Elde edilen bulgular; sektör, teknoloji yoğunluğu ve iller bazında ayrıntılı olarak ortaya konuluyor.

Araştırma, kadınların dış ticaretteki ekonomik katkısının somut ve ölçülebilir göstergelerle ortaya konulmasını sağlarken kadınların ekonomik hayattaki konumunu güçlendirecek politika ve stratejilerin geliştirilmesine de önemli bir veri altyapısı sunuyor. Yenilikçi mikro veri yaklaşımıyla öne çıkan çalışma, kadınların üretimden istihdama, girişimcilikten ihracata kadar ekonomik hayatın her aşamasındaki rolünün daha kapsamlı değerlendirilmesine imkan tanıyor.

ULUSLARARASI ÖDÜL CENEVRE’DE TAKDİM EDİLDİ

Ticaret Bakanlığının uluslararası başarı elde eden çalışmasına verilen ödül, 29 Ekim 2026 tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde, Dünya Ticaret Örgütü tarafından düzenlenen "Aid for Trade Global Review 2026" kapsamında gerçekleştirilen törende Ticaret Bakanlığı temsilcilerine takdim edildi. Ticaret Bakanlığı, kadınların üretim, istihdam, girişimcilik ve ihracattaki konumunu güçlendiren çalışmaları hayata geçirmeye; sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilikçi, kapsayıcı ve veri temelli politikalar geliştirmeye devam ediyor.