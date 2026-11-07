Yeni yılla birlikte fiyat artışı beklenen kalemlerden biri de sürücü kursları. Ankara ve İstanbul'da faaliyet gösteren sürücü kursları zam taleplerini açıklamaya başladı. Buna göre işletmeler, yılbaşından itibaren yüzde 50-80 arasında artış bekliyor. Zam gelmeden ehliyet almak isteyenler ise sürücü kurslarında yoğunluk oluşturmuş durumda.

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HABERİN ÖZETİ Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü kurslarına zam yolda: 50 bin liraya çıkacak Yeni yılla birlikte sürücü kursu ücretlerine yüzde 50 ila 80 arasında zam yapılması ve toplam ehliyet maliyetinin harçlarla birlikte 50 bin liraya yaklaşması bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da sürücü kursu ücretlerinin yeni yılda yaklaşık 35 bin liraya yükselmesi öngörülüyor. Sektör temsilcileri zam gerekçesi olarak akaryakıt, kira, bakım ve araç alım maliyetlerindeki artışları gösteriyor. Zam ve sınav sistemi değişikliği öncesinde mevcut fiyatlardan yararlanmak isteyenler nedeniyle sürücü kurslarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kurs ücreti, sınav ücreti ve harçlarla birlikte ehliyet almanın toplam maliyetinin yaklaşık 50 bin lirayı bulacağı belirtiliyor. Yeni sınav sistemiyle birlikte ezbere dayalı sabit parkur kaldırılacak; adaylar serbest güzergahta, akan trafikte ve iki duba yerine gerçek araçlar arasında park ederek sınava girecek.

SÜRÜCÜ KURSU ÜCRETİ 35 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Sektör temsilcileri artan maliyetlere işaret ediyor. İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, kentteki kurs ücretlerinin şu anda 20-25 bin lira bandında olduğunu söyledi. Tekin, yeni yıldan itibaren kurs ücretlerinin 35 bin lira civarında olacağını beklediklerini ifade etti.

Sürücü eğitimindeki en büyük maliyetin akaryakıt ve bina giderleri olduğunu sözlerine ekleyen Tekin, "Çok büyük bir artış oldu. Mecburen bunun eğitime yansıtılması gerekecek." dedi.

ZAMMIN GEREKÇESİ ARTAN MALİYETLER

Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz de Ankara'daki fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da ehliyet kurslarının fiyatının 20 bin lira olduğunu dile getiren Tepeöz, "Bu sene ehliyet fiyatlarını 35 bin lira civarında yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İran'daki savaştan dolayı akaryakıt fiyatlarının neredeyse yüzde 100 arttığına işaret eden Tepeöz, "Kira giderleri arttı. Araç alımlarındaki maliyeler arttı. Lastik giderleri ve bakım masrafları derken biz de zam yapmak durumundayız." dedi.

Sürücü kurslarına yapılacak zam oranını illerdeki komisyonlar belirleyecek.

ZAM ÖNCESİ KURSLARDA YOĞUNLUK

Bu sene geçerli olan fiyatlardan faydalanmak isteyenler de kurslarda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Kurumlardaki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığına işaret eden Serdar Tepeöz, "Çünkü maliyetler artıyor. Direksiyon sınavı değişecek ve zorlaşacak." açıklamasında bulundu.

EHLİYETİN MALİYETİ 50 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Maliyet yalnızca kurs ücretiyle sınırlı değil. Ehliyet almak isteyen aday sürücüler kurs ücretinin yanı sıra sınav ücreti ve harç da ödüyor.

A1-A2 ehliyet harcı fiyatı 2 bin 240 lira iken B ehliyeti harcı ise 6 bin 754 lira. Ehliyet değerli kağıt bedeli 1690 lira iken yeni yıl ile birlikte harçlar ve sınav ücretlerinde de artış yaşanacak.

Yeni fiyatlarla birlikte ehliyet almak isteyenler 50 bin liraya yakın ödeme yapacak.

DİREKSİYON SINAVI DEĞİŞİYOR

Ehliyet sınavlarında ezbere dayalı sabit parkur sistemi yeni sınavla birlikte kaldırılıyor. Sürücü adayları, artık serbest güzergah uygulamasıyla akan trafikte sınava başlayacak.

Daha öncesinde iki duba arasında park sistemi yapılıyordu. Yeni sistem ile gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak. Sürücü adayları çevre yolunda eğitim görecek.