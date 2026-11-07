TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 05:58
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 06:13

Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü kurslarına zam yolda: 50 bin liraya çıkacak

Yılbaşından itibaren sürücü kurslarına zam geliyor. Başta akaryakıt fiyatları olmak üzere artan giderlere dikkat çeken sektör temsilcileri, İstanbul ve Ankara'da yüzde 50 ila 80 arasında zam talep ediyor. Sınav ücreti ve harçlarla birlikte 2027 yılından itibaren ehliyet almanın maliyeti yaklaşık 50 bin lirayı bulacak.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 05:58
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 06:13

Yeni yılla birlikte fiyat artışı beklenen kalemlerden biri de sürücü kursları. ve 'da faaliyet gösteren sürücü kursları zam taleplerini açıklamaya başladı. Buna göre işletmeler, yılbaşından itibaren yüzde 50-80 arasında artış bekliyor. Zam gelmeden almak isteyenler ise sürücü kurslarında yoğunluk oluşturmuş durumda.

HABERİN ÖZETİ

Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü kurslarına zam yolda: 50 bin liraya çıkacak

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Yeni yılla birlikte sürücü kursu ücretlerine yüzde 50 ila 80 arasında zam yapılması ve toplam ehliyet maliyetinin harçlarla birlikte 50 bin liraya yaklaşması bekleniyor.
İstanbul ve Ankara'da sürücü kursu ücretlerinin yeni yılda yaklaşık 35 bin liraya yükselmesi öngörülüyor.
Sektör temsilcileri zam gerekçesi olarak akaryakıt, kira, bakım ve araç alım maliyetlerindeki artışları gösteriyor.
Zam ve sınav sistemi değişikliği öncesinde mevcut fiyatlardan yararlanmak isteyenler nedeniyle sürücü kurslarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Kurs ücreti, sınav ücreti ve harçlarla birlikte ehliyet almanın toplam maliyetinin yaklaşık 50 bin lirayı bulacağı belirtiliyor.
Yeni sınav sistemiyle birlikte ezbere dayalı sabit parkur kaldırılacak; adaylar serbest güzergahta, akan trafikte ve iki duba yerine gerçek araçlar arasında park ederek sınava girecek.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

SÜRÜCÜ KURSU ÜCRETİ 35 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Sektör temsilcileri artan maliyetlere işaret ediyor. İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, kentteki kurs ücretlerinin şu anda 20-25 bin lira bandında olduğunu söyledi. Tekin, yeni yıldan itibaren kurs ücretlerinin 35 bin lira civarında olacağını beklediklerini ifade etti.

Sürücü eğitimindeki en büyük maliyetin akaryakıt ve bina giderleri olduğunu sözlerine ekleyen Tekin, "Çok büyük bir artış oldu. Mecburen bunun eğitime yansıtılması gerekecek." dedi.

Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü kurslarına zam yolda: 50 bin liraya çıkacak

ZAMMIN GEREKÇESİ ARTAN MALİYETLER

Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz de Ankara'daki fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da ehliyet kurslarının fiyatının 20 bin lira olduğunu dile getiren Tepeöz, "Bu sene ehliyet fiyatlarını 35 bin lira civarında yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İran'daki savaştan dolayı akaryakıt fiyatlarının neredeyse yüzde 100 arttığına işaret eden Tepeöz, "Kira giderleri arttı. Araç alımlarındaki maliyeler arttı. Lastik giderleri ve bakım masrafları derken biz de zam yapmak durumundayız." dedi.

Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü kurslarına zam yolda: 50 bin liraya çıkacak

Sürücü kurslarına yapılacak zam oranını illerdeki komisyonlar belirleyecek.

ZAM ÖNCESİ KURSLARDA YOĞUNLUK

Bu sene geçerli olan fiyatlardan faydalanmak isteyenler de kurslarda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Kurumlardaki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığına işaret eden Serdar Tepeöz, "Çünkü maliyetler artıyor. Direksiyon sınavı değişecek ve zorlaşacak." açıklamasında bulundu.

Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü kurslarına zam yolda: 50 bin liraya çıkacak

EHLİYETİN MALİYETİ 50 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Maliyet yalnızca kurs ücretiyle sınırlı değil. Ehliyet almak isteyen aday sürücüler kurs ücretinin yanı sıra sınav ücreti ve harç da ödüyor.

A1-A2 ehliyet harcı fiyatı 2 bin 240 lira iken B ehliyeti harcı ise 6 bin 754 lira. Ehliyet değerli kağıt bedeli 1690 lira iken yeni yıl ile birlikte harçlar ve sınav ücretlerinde de artış yaşanacak.

Yeni fiyatlarla birlikte ehliyet almak isteyenler 50 bin liraya yakın ödeme yapacak.

Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü kurslarına zam yolda: 50 bin liraya çıkacak

DİREKSİYON SINAVI DEĞİŞİYOR

Ehliyet sınavlarında ezbere dayalı sabit parkur sistemi yeni sınavla birlikte kaldırılıyor. Sürücü adayları, artık serbest güzergah uygulamasıyla akan trafikte sınava başlayacak.

Daha öncesinde iki duba arasında park sistemi yapılıyordu. Yeni sistem ile gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak. Sürücü adayları çevre yolunda eğitim görecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeniden değerleme oranı belli oldu: İşte yeni kimlik, pasaport ve ehliyet harçları
ETİKETLER
#İstanbul
#ankara
#Ehliyet
#Murat Tekin
#Serdar Tepeöz
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.