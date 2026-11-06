Akaryakıta bir indirim daha! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

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İstanbul
Brent petrol fiyatlarında hızlı düşüş iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Bugünden geçerli olmak üzere benzinin pompa fiyatına yansıyan 6,08 TL'lik indirimin ardından bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları da düşecek.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren 5,47 TL azalacak.
Peki 6 Kasım Cuma günü itibarıyla benzin, LPG ve motorinde fiyatlar şehir şehir nasıl şekilleniyor.
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