Akaryakıta bir indirim daha! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatlarında hızlı düşüş iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Bugünden geçerli olmak üzere benzinin pompa fiyatına yansıyan 6,08 TL'lik indirimin ardından bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları da düşecek.