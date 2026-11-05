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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 19:51
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 20:12

Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm sebebi belli oldu: Adli Tıp raporu tamamlandı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu ortaya çıktı. Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 19:51
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 20:12

Eski Ulaştırma Bakanı ’un ölümüne ilişkin raporu çıktı. Raporda Denizolgun’un yüksek tansiyona bağlı nedeniyle öldüğü belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm sebebi belli oldu: Adli Tıp raporu tamamlandı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un Adli Tıp Kurumu raporunda, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle öldüğü belirlendi.
Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporuna göre Denizolgun'un ölümünün patolojik (travmatik olmayan) beyin kanaması sonucu meydana geldiği kanaatine varıldı.
Mezarından fethi kabir yapılarak alınan kemik ve toprak örnekleri incelendi ve tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu belirlendi.
Raporda; kişinin zehirlenerek, travmatik tesirle, ağız burun kapama, boyna bası veya göğse bastırılarak öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığı kaydedildi.
Göğüs bölgesindeki ekimozların ölümden önceki 3-14 günlük süreçte oluştuğu ve ölüme yol açabilecek nitelikte olmadığı belirtildi.
Yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan Denizolgun'un ölümünün kesin olmamakla birlikte 6 Eylül 2016'da gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm sebebi belli oldu: Adli Tıp raporu tamamlandı

ARİF AHMET DENİZOLGUN'UN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

ATK 1. İhtisas Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde hazırlanan raporda, 7 Eylül 2016'da evinde ölü bulunan Denizolgun'a 8 Eylül 2016'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince skopi, ölü muayene ve otopsi işlemleri yapıldığı, otopside biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik inceleme için örnekler alındığı kaydedildi.

Raporda, yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerinden elde edilen bulgular ile otopside alınan örneklerin toksikolojik ve histopatolojik incelenmesi neticesinde, Denizolgun'un ölümünün patolojik (travmatik olmayan) beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildiren raporun, 17 Ekim 2016'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi.

MEZARINDAN ALINAN ÖRNEKLER ANALİZ EDİLDİ

Raporda, Denizolgun'un mezarında 19 Ağustos'ta yapılan fethi kabir neticesinde alınan örneklerin analiz edilerek incelendiği bildirildi.

Yapılan analiz ve incelemede, mezardan elde edilen kemiklerde, alınan toprak örneklerinde ve mezara uygun mesafe uzaklıktan referans inceleme için alınan toprak örneklerinde farklı miktarlarda molibden, kadmiyum, civa, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik, vanadyum tespit edildiği belirtilen raporda, bir parça kemik örneğinde ise bunların yanı sıra antimon tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, boyun kıkırdağı ve boyun kemiği parçalarının stereomikroskopik incelemesinde, boyun kemiği gövdesinin sağlam olduğu, boyun kıkırdağının büyük oranda kalsifiye olduğu, kalsifikasyonun tamamlanmamasına bağlı petek görünümlü doku olup yer yer doku eksiği izlendiği, yer yer kırık hatlarının ve kırığa bağlı deformasyonların görüldüğü belirtildi.

Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm sebebi belli oldu: Adli Tıp raporu tamamlandı

AĞIR METALLER NORMAL DÜZEYDE ÇIKTI

Raporda, fethi kabir suretiyle elde edilen örneklerin incelemesinde tiroid kartilajda kırık tespit edildiği, kırığın mezara gömme ve çıkarılma işlemleri esnasında oluşmuş olduğu bildirildi.

Ölü muayenesi ve otopsisinde göğüs bölgesinde tanımlanan 3 ekimozun ölümünden önceki 3-14 günlük zaman içerisinde oluşmuş nitelikte oldukları aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadıkları belirtildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, otopsisinde ve fethi kabir suretiyle elde edilen dokularında tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı dikkate alındığında, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kesin olmamakla birlikte 6 Eylül 2016'da meydana gelmiş olabileceği, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir."

ÖLÜM SEBEBİ: YÜKSEK TANSİYONA BAĞLI BEYİN KANAMASI

Denizolgun'a yapılan radyolojik inceleme (skopi), ölü muayenesi, otopsi, fethi kabir ve alınan örneklerin incelemeleri ile yapılan değerlendirme neticesinde, "Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ile yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu"na dair tespit raporda yer aldı.

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ETİKETLER
#yüksek tansiyon
#beyin kanaması
#adli tıp kurumu
#Arif Ahmet Denizolgun
#Gündem
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