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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:09

Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakim karşısında: Yalan tanıklıktan 4 yıl hapsi isteniyor

Eski ulaştırma bakanlarından Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında hakkında "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan doktor Nurettin Demirkol’un yargılanma süreci başladı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakim karşısında: Yalan tanıklıktan 4 yıl hapsi isteniyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 14:09

Bakırköy 6. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık Nurettin Demirkol ve sanık avukatları katıldı. Sanık avukatlarının duruşmanın gizli ve kapalı yapılmasına ilişkin talebi hakim tarafından reddedildi ve duruşma açık şekilde yapıldı.  

HABERİN ÖZETİ

Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakim karşısında: Yalan tanıklıktan 4 yıl hapsi isteniyor

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Denizolgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çelişkili ifadeler verdiği tespit edilen doktor Nurettin Demirkol hakkında "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.
Sanık avukatlarının duruşmanın gizli yapılması talebi mahkeme hakimi tarafından reddedildi.
İddianamede, sanığın tanık ifadesinde özel doktor olmadığını ve ölümü şüpheli görmediğini söylemesine rağmen, 155 ihbarında ve polislere kendisini ailenin hekimi olarak tanıtıp ölümü şüpheli bulduğunu aktardığı belirtildi.
Olay günü Kısıklı'daki ikametinde olduğunu söyleyen sanığın HTS kayıtlarında Kısıklı'da baz sinyalinin bulunmadığı ve çiftliğe varış saati ile 155 ihbar saati arasında çelişkiler olduğu kaydedildi.
Sanığın çiftlikte sadece iki kişinin olduğunu beyan etmesine karşın; HTS kayıtları, raporlar ve tanık beyanlarına göre Hilmi Tuna Kuriş ile Alihan Kuriş'in de olay yerinde olduğu tespit edildi.
Gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu değerlendirilen sanık Demirkol'un "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.

Duruşmanın, kimlik tespiti yapılan Demirkol'un savunmasının alınmasıyla devam ettiği kaydedildi. 

Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakim karşısında: Yalan tanıklıktan 4 yıl hapsi isteniyor

İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

tarafından hazırlanan iddianamede, Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da 'daki çiftliğinde ölü bulunduğu belirtilerek, bu kapsamda "" suçundan soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

İddianamede, soruşturma kapsamında, bir hastanede dahiliye uzmanı olarak çalışan ve olay tarihinde maktulün özel doktoru olup yanında bulunan sanık Nurettin Demirkol'un, 26 Ağustos'ta savcılık tarafından "tanık" sıfatıyla alınan ifadesinde, maktulün özel doktoru olmadığını, çiftliğe gittiğinde yüzünde ve vücudunda kan görmediği maktulün ölümünü şüpheli olarak değerlendirmediğini söylediği anlatıldı.

Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakim karşısında: Yalan tanıklıktan 4 yıl hapsi isteniyor

KENDİSİNİ AİLENİN HEKİMİ OLARAK TANITTI

İddianamede, Riva Polis Merkezi Amirliğinin 31 Ağustos yazısının ekindeki 155 acil çağrı ihbarı çözüm tutanağına göre, sanık Demirkol'un tanık ifadesinin aksine polisleri aradığı, kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve şüpheli ölüm olduğunu söylediği vurgulandı.

Olay yerine intikal eden polis memuru Z.G. ile inceleme memuru E.T'nin tanık ifadelerinde de sanığın kendilerini özel doktor olarak tanıttığı ve ölümü şüpheli bulduğunu söylediği kaydedilen iddianamede, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında yer alan olay yeri inceleme ve ölü muayene tutanağında ise sanık Demirkol'un beyanında maktulün ağzının sağ tarafından kan sızdığını ve yastığı ıslattığını, bilirkişi doktorunun ise maktulün yüz kısmının kanlı olduğunu, ağzından hala kan aktığını beyan ettiği belirtildi.

OLAY GÜNÜ KISIKLI’DAYDIM DEDİ

HTS kayıtları, tanık beyanları, 155 ihbar çözüm tutanağı, kolluk evrakları, olay yeri inceleme ve ölü muayene tutanağı ve tüm dosya kapsamından, sanığın müsnet suçu inkar yönündeki savunmalarının soyut ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, bu nedenle de itibar edilmediği belirtilen iddianamede, olay günü Kısıklı'daki ikametinde olduğunu beyan eden sanığın HTS kayıtlarında Kısıklı'da baz sinyalinin bulunmadığı kaydedildi.

İddianamede, Demirkol'un olay günü çiftliğe gittiğinde maktulün ölü olduğunu söylediği ancak HTS kayıtlarında hastaneyle ardışık arama kaydının bulunmasının çelişkili olduğu vurgulandı.

Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakim karşısında: Yalan tanıklıktan 4 yıl hapsi isteniyor

HİLMİ TUNA KURİŞ VE ALİHAN KURİŞ'İN DE OLAY YERİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ayrıca iddianamede, sanığın kendisinin çiftliğe gitmesinden yaklaşık bir saat sonra polislerin geldiğini beyan ettiği ancak çiftlikteki ilk telefon sinyali saat 22.15 olmasına rağmen 155 ihbar saatinin 00.30 olduğu belirtildi.

Sanığın, çiftlikte sadece Murat Bayrak ve yabancı uyruklu kişinin olduğunu beyan etmesine rağmen olay yeri inceleme raporu, HTS kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda Hilmi Tuna Kuriş ve Alihan Kuriş'in de olay yerinde olduğunun sabit olduğu kaydedildi.

Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakim karşısında: Yalan tanıklıktan 4 yıl hapsi isteniyor

YALAN TANIKLIK SUÇUNDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, sanığın yanında başka şahısların bulunduğu, Hilmi Tuna Kuriş'in çiftlikte alınan telefon sinyalinin sanığın öncesine ait olduğu ve aralarında ardışık görüşme kayıtları bulunduğu aktarılarak, bu gerekçelerle sanığın olay yerinde başka kişilerin olmadığını bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlatıldı.

Sanığın "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında yemin verdirilerek alınan tanık beyanında belirtilen hususlar yönünden gerçeğe aykırı beyanda bulunma eyleminin "yalan tanıklık" suçu kapsamında kaldığı ifade edilen iddianamede, sanık Demirkol'un "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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ETİKETLER
#yalan tanıklık
#Beykoz
#kasten öldürme
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#Nurettin Demirkol
#Bakırköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi
#Gündem
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