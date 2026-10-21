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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 13:48

Arif Ahmet Denizolgu'nun şüpheli ölümü: Soruşturmasında kritik gelişme

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerin hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti. İşte detaylar...

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Editor
 Baran Aksoy
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Arif Ahmet Denizolgu'nun şüpheli ölümü: Soruşturmasında kritik gelişme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 13:48

Eski Ulaştırma Bakanı ’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, (ATK) görevlileri hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Üç görevli, “Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği” suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle 4 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.

Arif Ahmet Denizolgu'nun şüpheli ölümü: Soruşturmasında kritik gelişme

VİDEO KAYDI TALEP EDİLMİŞTİ

tarafından yürütülen soruşturmada, Denizolgun’un 2016 yılındaki ölümünün ardından yapılan otopsiye ait video kaydı talep edildi. Adli Tıp Kurumu, Başsavcılığa gönderdiği yazıda video kaydının bulunmadığını bildirdi. Ancak kaydın daha sonra ortaya çıkması üzerine Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Çoban, zabıt katibi Çağdaş Köse ve kayıtların muhafaza edildiği fotoğrafhanede görevli Samet Çalışkan hakkında iddianame hazırlandı.

Arif Ahmet Denizolgu'nun şüpheli ölümü: Soruşturmasında kritik gelişme

DOKTORU 27 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan, Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında doktoru Nurettin Demirkol hakkında da “yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Demirkol, 27 Ekim’de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Arif Ahmet Denizolgu'nun şüpheli ölümü: Soruşturmasında kritik gelişme
ETİKETLER
#adli tıp kurumu
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#Arif Ahmet Denizolgun
#Nurettin Demirkol
#Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği
#Gündem
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