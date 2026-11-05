İsa Karakaş’tan asgari ücret ve seyyanen zam hesabı! Kritik 40 bin TL detayı

Zaten Aralık ayında başladığı zaman ne olacak burada? İşçi kesimi masaya oturmaz büyük bir ihtimalle. Neden oturmaz? İşçi kesimi açlık sınırının altında bir asgari ücret karşısında masada oturamaz. Oturduğu zaman zaten hiçbir inandırıcılığı kalmaz. Dolayısıyla bugün itibarıyla 38 bin TL'yi aşan bir açlık sınırı var. Aralık ayına geldiğimiz zaman 40 bin TL. 40 bin TL'nin altında bir rakam lafzı olduğu zaman zaten terk edecek ve yine hükümet işverenlerle birlikte bunu belirleyecek. Belirlerken de nasıl belirleyecek? Asgari ücret desteği verecek. Çünkü hükümetin de en büyük endişesi işsizlik artmasın, istihdamı korumaya çalışacak. Şu anda 1.270 TL'lik bir destek var, bu destekte tabii ki güncellenecek."