AFAD verilerine göre saat 03:23'te merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken, deprem uzmanı Serkan İçelli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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HABERİN ÖZETİ Deprem uzmanı Serkan İçelli'den kritik uyarı! 3 fayı işaret etti: 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilirler Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanı Serkan İçelli, bölgedeki fayların 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti. AFAD verilerine göre saat 03:23'te merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem uzmanı Serkan İçelli, Gemiş Fayı üzerinde meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı. İçelli, Burdur Grabeni ve çevresindeki Karakent, Gökçebağ ve Maymun Dağı faylarına dikkat çekti. Bu fay sistemlerinin 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunduğunu belirtti.

FAYLARI TEK TEK SIRALADI

Gemiş Fayı üzerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan deprem uzmanı Serkan İçelli, bölgenin tektonik yapısına dikkat çekti. Geçmişte bölgede meydana gelen büyük depremleri hatırlatan uzman isim, dikkat edilmesi gereken fayları sıraladı.

Burdur Grabeni ve çevresindeki Karakent, Gökçebağ ve Maymun Dağı faylarına dikkat çeken uzman isim, bu alanların bölgesel tektonik deformasyon içerisinde dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

2 BÜYÜK DEPREMİ HATIRLATTI

İçelli, 1914 yılında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki Burdur depremi ile 1995 yılında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki Dinar depreminin etkilediği alanı işaret etti. İçelli, söz konusu bölgedeki kabuk deformasyonunun önemli bileşenlerinden biri olan Gemiş Fayı üzerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

"6 VE ÜZERİ DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR"

İçelli, şu ifadeleri kullandı:

1914 M 7.1 Burdur ve 1995 M 6.2 Dinar depremlerinin etkilediği tektonik alanın kabuk deformasyonunun önemli bileşenlerinden biri olan Gemiş Fayı üzerinde M 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Burdur Grabeni ve çevresindeki Karakent, Gökçebağ ve Maymun Dağı fayları, bölgesel tektonik deformasyon içerisinde dikkate alınması gereken aktif kırıklardır. Bu fay sistemlerinin 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunmaktadır.