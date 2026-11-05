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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 08:40
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:14

Deprem uzmanı Serkan İçelli'den kritik uyarı! 3 fayı işaret etti: 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilirler

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanı Serkan İçelli'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Bölgedeki aktif fay hatlarına işaret eden İçelli, sıraladığı fayların 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli taşıdığını söyledi. İşte detaylar...

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Editor
 Özge Sönmez
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Deprem uzmanı Serkan İçelli'den kritik uyarı! 3 fayı işaret etti: 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilirler
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 08:40
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:14

verilerine göre saat 03:23'te merkez üssü 'ın Dinar ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden olurken, deprem uzmanı 'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 

HABERİN ÖZETİ

Deprem uzmanı Serkan İçelli'den kritik uyarı! 3 fayı işaret etti: 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilirler

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanı Serkan İçelli, bölgedeki fayların 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti.
AFAD verilerine göre saat 03:23'te merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem uzmanı Serkan İçelli, Gemiş Fayı üzerinde meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.
İçelli, Burdur Grabeni ve çevresindeki Karakent, Gökçebağ ve Maymun Dağı faylarına dikkat çekti.
Bu fay sistemlerinin 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Deprem uzmanı Serkan İçelli'den kritik uyarı! 3 fayı işaret etti: 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilirler

FAYLARI TEK TEK SIRALADI

Gemiş Fayı üzerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan deprem uzmanı Serkan İçelli, bölgenin tektonik yapısına dikkat çekti. Geçmişte bölgede meydana gelen büyük depremleri hatırlatan uzman isim, dikkat edilmesi gereken fayları sıraladı. 

Deprem uzmanı Serkan İçelli'den kritik uyarı! 3 fayı işaret etti: 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilirler

Burdur Grabeni ve çevresindeki Karakent, Gökçebağ ve Maymun Dağı faylarına dikkat çeken uzman isim, bu alanların bölgesel tektonik deformasyon içerisinde dikkate alınması gerektiğini bildirdi. 

2 BÜYÜK DEPREMİ HATIRLATTI

İçelli, 1914 yılında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki Burdur depremi ile 1995 yılında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki Dinar depreminin etkilediği alanı işaret etti. İçelli, söz konusu bölgedeki kabuk deformasyonunun önemli bileşenlerinden biri olan Gemiş Fayı üzerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Deprem uzmanı Serkan İçelli'den kritik uyarı! 3 fayı işaret etti: 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilirler

"6 VE ÜZERİ DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR"

İçelli, şu ifadeleri kullandı:

1914 M 7.1 Burdur ve 1995 M 6.2 Dinar depremlerinin etkilediği tektonik alanın  kabuk deformasyonunun önemli bileşenlerinden biri olan Gemiş Fayı üzerinde M 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Burdur Grabeni ve çevresindeki Karakent, Gökçebağ ve Maymun Dağı fayları, bölgesel tektonik deformasyon içerisinde dikkate alınması gereken aktif kırıklardır. Bu fay sistemlerinin 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunmaktadır.

Deprem uzmanı Serkan İçelli'den kritik uyarı! 3 fayı işaret etti: 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilirler
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#Afyonkarahisar
#afad
#serkan içelli
#Dinar
#Gemiş Fayı
#Gündem
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