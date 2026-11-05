5 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar ve euro günü yükselişle açtı

Döviz piyasasında 5 Kasım Perşembe günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle açtı. İşte 5 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...