5 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar ve euro günü yükselişle açtı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Döviz piyasasında 5 Kasım Perşembe günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle açtı. İşte 5 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 50,0314 TL
Satış (TL): 50,0567 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 56,4526 TL
Satış (TL): 56,5251 TL