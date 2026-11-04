İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül fon soruşturmasında tekrar ifadeye çağrıldı Ayrıntılar henüz gelmediği için özetlenemiyor.

Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla yeniden ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Kaya çiftinin ve Gönül'ün yarın İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vereceği belirtildi.

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