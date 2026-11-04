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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:02

Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül fon soruşturmasında tekrar ifadeye çağrıldı

Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla tekrar ifadeye çağrıldı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül fon soruşturmasında tekrar ifadeye çağrıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül fon soruşturmasında tekrar ifadeye çağrıldı

Bilgi Okunma süresi 1 saniyeye düşürüldü.
Ayrıntılar henüz gelmediği için özetlenemiyor.
Bilgi Okunma süresi 1 saniyeye düşürüldü.

Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla yeniden ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. 

Kaya çiftinin ve Gönül'ün yarın İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vereceği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

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