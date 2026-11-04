Takasbank’tan TP2 fonu açıklaması! 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'

Takasbank, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yaptığı yazılı açıklamada, Tera Portföy’ün TP2 fonu ile banka arasında herhangi bir borç ilişkisinin bulunmadığını belirtti.

Haberlerde dile getirilen "hisse senedi teminatı alınması" ve "fondan kaynaklı zarar" iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan kurum, TP2 fonunun Takasbank Para Piyasası’ndan da hiçbir borçlanma işlemi gerçekleştirmediğinin altını çizdi.

FİNANSAL ŞEFFAFLIK VURGUSU

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında merkezi takas kuruluşu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi bir yatırım bankası olarak faaliyet gösteren Takasbank, mali durumunun tam bir şeffaflıkla yürütüldüğünü hatırlattı. Bankanın finansal tablolarının düzenli olarak BDDK’ya raporlandığı ve üçer aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilerek kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi. Denetim raporlarında herhangi bir zarar veya zarar karşılığının bulunmadığı net bir şekilde görülebilmektedir.

https://x.com/Takasbank/status/2117895887728808271?a=G9n6-mE9xrvxiZtmtm8&s=20

YASAL HAKLAR SAKLI TUTULUYOR

Bankacılık ve sermaye piyasalarının en temel yapı taşının güven olduğuna dikkat çeken Takasbank yönetimi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçeğe aykırı yayınlara karşı tüm yasal haklarının saklı olduğunu bildirdi.