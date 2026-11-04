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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:57

Aydan Şener'in acı kaybı! Can dostuna duygusal sözlerle veda etti

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından oyunculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan ve özellikle Çalıkuşu dizisiyle hafızalara kazınan Aydan Şener, bu kez sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Hayvansever kimliğiyle de tanınan 63 yaşındaki usta oyuncu, uzun süredir hayatını paylaştığı köpeği Deyzi'yi kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Aydan Şener'in acı kaybı! Can dostuna duygusal sözlerle veda etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:57

Sadık dostunun vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Aydan Şener, Deyzi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ona duygu dolu sözlerle veda etti. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görürken, sevenleri de acısını paylaşarak destek mesajları gönderdi.

AYDAN ŞENER'İN ACI KAYBI

Köpeği Deyzi'nin kaybıyla derin bir üzüntü yaşayan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Güle güle kuzum.. Bana yaşattığın bütün güzellikler için çok teşekkür ederim.. Çok özleyeceğim, hiç unutamayacağım seni canım meleğim..."

Aydan Şener'in acı kaybı! Can dostuna duygusal sözlerle veda etti

Şener'in yürek burkan vedası, takipçilerini de duygulandırdı. Paylaşımın altına çok sayıda taziye ve destek mesajı yazıldı. Hayvansever oyuncuya sevenleri, bir can dostunu kaybetmenin ne kadar zor olduğunu bildiklerini belirterek başsağlığı dileklerini iletti.

Aydan Şener'in acı kaybı! Can dostuna duygusal sözlerle veda etti

SARIYER'DE GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Aydan Şener, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, günlük yaşamına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Yaşamını 'de sürdürdüğünü belirten Şener, oldukça sakin bir hayat tercih ettiğini ve vaktinin çoğunu evinde geçirdiğini dile getirmişti. Günlük rutininde hayvanlarıyla ilgilenmenin önemli bir yer tuttuğunu da söylemişti.

Aydan Şener'in acı kaybı! Can dostuna duygusal sözlerle veda etti

"ZAMANIMIN ÇOĞUNU EVDE GEÇİRİYORUM"

Günlük yaşamından bahseden Şener, alışkanlıklarını şu sözlerle anlatmıştı:
"Geç uyanıyorum, kahve telefon faslı... Evdeyim genelde, bir şeyler seyrediyorum. Hayvanlarım var, onlarla ilgileniyorum."

GÜZELLİĞİNİN SIRRINI ANLATMIŞTI

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, aradan geçen yıllara rağmen koruduğu görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce estetik uygulamalar hakkındaki soruları yanıtlayan oyuncu, bugüne kadar herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini açıklamıştı.

Aydan Şener'in acı kaybı! Can dostuna duygusal sözlerle veda etti

İlerleyen dönemlerde böyle bir uygulamayı değerlendirebileceğini de belirten Şener, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum."
Güzel görünümünü korumak için özel bir çaba içerisinde olmadığını söyleyen oyuncu, beslenmesine dikkat ettiğini, düzenli yürüyüş yaptığını ve cilt bakımını ihmal etmediğini ifade etmişti.

FERİDE KARAKTERİYLE UNUTULMAZLAR ARASINA GİRDİ

1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Aydan Şener, henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşti. Çocukluk ve eğitim yıllarını Bursa'da geçiren oyuncu, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilerek aynı yıl Miss World yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Aydan Şener'in acı kaybı! Can dostuna duygusal sözlerle veda etti

Mankenlik deneyiminin ardından oyunculuğa yönelen Şener, 1983 yılında yayınlanan Küçük Ağa dizisiyle televizyon dünyasına adım attı.

Oyuncunun kariyerindeki asıl dönüm noktası ise 1986 yılında ekrana gelen Çalıkuşu dizisi oldu. Kenan Kalav ile başrollerini paylaştığı yapımda hayat verdiği Feride karakteri, Şener'in geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

Aydan Şener'in acı kaybı! Can dostuna duygusal sözlerle veda etti

PEK ÇOK BAŞARILI YAPIMDA ROL ALDI

Oyunculuk kariyerini yıllar boyunca sürdüren Aydan Şener; Samanyolu, Fatih-Harbiye, Yeniden Doğmak ve Yürek Çıkmazı gibi farklı projelerde izleyici karşısına çıktı. Başarılı performanslarıyla Türk televizyonlarının tanınan ve sevilen isimlerinden biri olmayı başardı.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Şener, 1991 yılında Ayhan Akbin ile yollarını ayırdı. Bu evlilikten Ecem adında bir kızı bulunan oyuncu, kariyerinin yanı sıra sakin yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.
 

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#Deyzi
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