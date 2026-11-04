Aydan Şener'in acı kaybı! Can dostuna duygusal sözlerle veda etti

Sadık dostunun vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Aydan Şener, Deyzi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ona duygu dolu sözlerle veda etti. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görürken, sevenleri de acısını paylaşarak destek mesajları gönderdi.

AYDAN ŞENER'İN ACI KAYBI

Köpeği Deyzi'nin kaybıyla derin bir üzüntü yaşayan Aydan Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Güle güle kuzum.. Bana yaşattığın bütün güzellikler için çok teşekkür ederim.. Çok özleyeceğim, hiç unutamayacağım seni canım meleğim..."

Şener'in yürek burkan vedası, takipçilerini de duygulandırdı. Paylaşımın altına çok sayıda taziye ve destek mesajı yazıldı. Hayvansever oyuncuya sevenleri, bir can dostunu kaybetmenin ne kadar zor olduğunu bildiklerini belirterek başsağlığı dileklerini iletti.

SARIYER'DE GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Aydan Şener, geçtiğimiz günlerde İstanbul Etiler'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, günlük yaşamına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Yaşamını Sarıyer'de sürdürdüğünü belirten Şener, oldukça sakin bir hayat tercih ettiğini ve vaktinin çoğunu evinde geçirdiğini dile getirmişti. Günlük rutininde hayvanlarıyla ilgilenmenin önemli bir yer tuttuğunu da söylemişti.

"ZAMANIMIN ÇOĞUNU EVDE GEÇİRİYORUM"

Günlük yaşamından bahseden Şener, alışkanlıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Geç uyanıyorum, kahve telefon faslı... Evdeyim genelde, bir şeyler seyrediyorum. Hayvanlarım var, onlarla ilgileniyorum."

GÜZELLİĞİNİN SIRRINI ANLATMIŞTI

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, aradan geçen yıllara rağmen koruduğu görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce estetik uygulamalar hakkındaki soruları yanıtlayan oyuncu, bugüne kadar herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini açıklamıştı.

İlerleyen dönemlerde böyle bir uygulamayı değerlendirebileceğini de belirten Şener, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum."

Güzel görünümünü korumak için özel bir çaba içerisinde olmadığını söyleyen oyuncu, beslenmesine dikkat ettiğini, düzenli yürüyüş yaptığını ve cilt bakımını ihmal etmediğini ifade etmişti.

FERİDE KARAKTERİYLE UNUTULMAZLAR ARASINA GİRDİ

1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Aydan Şener, henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşti. Çocukluk ve eğitim yıllarını Bursa'da geçiren oyuncu, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilerek aynı yıl Miss World yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Mankenlik deneyiminin ardından oyunculuğa yönelen Şener, 1983 yılında yayınlanan Küçük Ağa dizisiyle televizyon dünyasına adım attı.

Oyuncunun kariyerindeki asıl dönüm noktası ise 1986 yılında ekrana gelen Çalıkuşu dizisi oldu. Kenan Kalav ile başrollerini paylaştığı yapımda hayat verdiği Feride karakteri, Şener'in geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

PEK ÇOK BAŞARILI YAPIMDA ROL ALDI

Oyunculuk kariyerini yıllar boyunca sürdüren Aydan Şener; Samanyolu, Fatih-Harbiye, Yeniden Doğmak ve Yürek Çıkmazı gibi farklı projelerde izleyici karşısına çıktı. Başarılı performanslarıyla Türk televizyonlarının tanınan ve sevilen isimlerinden biri olmayı başardı.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Şener, 1991 yılında Ayhan Akbin ile yollarını ayırdı. Bu evlilikten Ecem adında bir kızı bulunan oyuncu, kariyerinin yanı sıra sakin yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

