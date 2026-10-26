63 yaşındaki Aydan Şener'in güzellik sırrı ortaya çıktı! Estetik itirafı dikkat çekti

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde kızı Ecem'le birlikte Etiler'de görüntülenen Şener, hem günlük yaşamını hem de güzelliğini korumak için neler yaptığını anlattı. Kendisiyle yoğun biçimde ilgilenen biri olmadığını söyleyen oyuncu, beslenmesine dikkat ettiğini, yürüyüş yaptığını ve cilt bakımını ihmal etmediğini ifade etti. Şener'in estetikle ilgili sözleri ise doğal görünümünü merak edenlerin dikkatini çekti.

ESTETİK YAPTIRMADIĞINI AÇIKLADI

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adını duyuran Aydan Şener, aynı yıl Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Güzellik yarışmasının ardından oyunculuğa yönelen Şener, 1984 yapımı Küçük Ağa ile televizyon dünyasına adım attı. Kariyerindeki asıl büyük çıkışını ise 1986 yılında Kenan Kalav ile başrollerini paylaştığı Çalıkuşu dizisiyle yakaladı.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan dizideki Feride karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, ilerleyen yıllarda Samanyolu, Yeniden Doğmak ve Fatih Harbiye gibi yapımlarda da rol aldı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de yıllardır konuşulan Şener, bu kez estetik uygulamalarına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi.

Usta oyuncu, estetik yaptırıp yaptırmadığına ilişkin merak edilen soruya şu sözlerle cevap verdi:

"Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum"

Şener'in bu açıklaması, ilerleyen yıllarda estetik uygulamalara tamamen kapalı olmadığını ortaya koydu. Oyuncu, şu an için tercihinin doğal görünümünü korumaktan yana olduğunu belirtti.

GÜZELLİĞİNİN ARKASINDAKİ ALIŞKANLIKLARI ANLATTI

63 yaşındaki oyuncunun güzellik rutini, uzun saatler süren uygulamalardan oluşmuyor. Şener, günlük yaşamında daha sade bir yaklaşım benimsediğini ve temel alışkanlıklarına önem verdiğini dile getirdi.

Güzelliğini korumak için dikkat ettiği noktaları anlatan oyuncu, "Özellikle çok kendimle uğraşan biri değilim, yemeye içmeye dikkat ediyorum, yürüyüşler yapıyorum ve cilt bakımıma özen gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

Beslenme düzenine dikkat etmesi, yürüyüş yapması ve cilt bakımını aksatmaması, Şener'in kendi açıkladığı güzellik alışkanlıkları arasında yer alıyor. Oyuncunun sözleri, genç görünümünü korumak için tercih ettiği yöntemin kapsamlı ve yorucu uygulamalardan çok günlük yaşamındaki rutinlere dayandığını gösterdi.

KIZIYLA ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Aydan Şener, geçtiğimiz günlerde kızı Ecem'le birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Uzun süredir Sarıyer'de sakin bir yaşam sürdüren oyuncu, alışveriş merkezlerine çok sık gitmediğini belirtti. O gün dışarı çıkma nedenlerinin ise telefon almak olduğunu anlattı.

Günlük yaşamına ilişkin detayları da paylaşan Şener, genellikle geç saatlerde uyandığını, kahvesini içtikten sonra telefonuyla ilgilendiğini ve evde bir şeyler izlediğini söyledi. Hayvanlarıyla vakit geçirmekten hoşlandığını belirten oyuncu, sakin yaşam tarzıyla da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAKİ HABERLERDEN ETKİLENİYOR

Sosyal medya kullanımına da değinen Şener, karşısına çıkan üzücü haberlerin kendisini etkilediğini ifade etti. Bu nedenle bazı günler sosyal medya uygulamalarından uzak durmayı tercih ettiğini belirten oyuncu, buna rağmen takipçilerinden gelen yorumları okumaya ve mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştığını söyledi.

Ekranlardan uzak kaldığı dönemlerde daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Şener, hem günlük alışkanlıkları hem de estetik hakkındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Oyuncunun genç görünümünü korumak için beslenme, yürüyüş ve cilt bakımına önem verdiğini söylemesi dikkat çekerken, gelecekte estetik yaptırma ihtimalini açık bırakması da açıklamalarının öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

