Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

Kasım ayının gelmesiyle, ekim ayında otomotiv dünyasında elde edilen veriler ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda ekim ayında en çok satılan otomobiller de belli oldu. Yapılan analizlerde otomobil pazarı geçtiğimiz ay yüzde 28,4 oranında daralırken, vatandaşlar özellikle 10 modele rağbet gösterdi.