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Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:50
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1
Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

Kasım ayının gelmesiyle, ekim ayında otomotiv dünyasında elde edilen veriler ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda ekim ayında en çok satılan otomobiller de belli oldu. Yapılan analizlerde otomobil pazarı geçtiğimiz ay yüzde 28,4 oranında daralırken, vatandaşlar özellikle 10 modele rağbet gösterdi.

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Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

Ekim ayında en çok satan otomobiller listesine bakıldığında ilk sıradaki aracın elektrikli olması dikkat çekiyor. Hibrit modellerin piyasadaki yeri günden güne artış gösterirken, yıllardır geleneksel teknolojileriyle kullanıcılara hizmet veren otomobillerin yeni nesil teknolojileriyle de büyük beğeni topladığı görülüyor. İşte otomobil piyasasındaki daralmaya rağmen, Türk halkının ekim ayında vazgeçmediği otomobiller….

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Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

10) VW Taigo: 2.000 adet

4
Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

9) Nissan Qashqai: 2.040 adet

5
Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

8) Renault Clio: 2.208 adet

6
Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

7) BMW X1: 2.212 adet

7
Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

6) Renault Duster: 2.249 adet

8
Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

5) Renault Megane: 2.368 adet

9
Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

4) Togg T10F: 2.702 adet

10
Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

3) Renault Boreal: 2.779 adet

11
Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

2) VW T-Roc: 3.324 adet

12
Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

1)Togg T10X: 4.059 adet

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