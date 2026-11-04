Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu

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İstanbul
Kasım ayının gelmesiyle, ekim ayında otomotiv dünyasında elde edilen veriler ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda ekim ayında en çok satılan otomobiller de belli oldu. Yapılan analizlerde otomobil pazarı geçtiğimiz ay yüzde 28,4 oranında daralırken, vatandaşlar özellikle 10 modele rağbet gösterdi.
Ekim ayında en çok satan otomobiller listesine bakıldığında ilk sıradaki aracın elektrikli olması dikkat çekiyor. Hibrit modellerin piyasadaki yeri günden güne artış gösterirken, yıllardır geleneksel teknolojileriyle kullanıcılara hizmet veren otomobillerin yeni nesil teknolojileriyle de büyük beğeni topladığı görülüyor. İşte otomobil piyasasındaki daralmaya rağmen, Türk halkının ekim ayında vazgeçmediği otomobiller….
10) VW Taigo: 2.000 adet
9) Nissan Qashqai: 2.040 adet
8) Renault Clio: 2.208 adet
7) BMW X1: 2.212 adet
6) Renault Duster: 2.249 adet
5) Renault Megane: 2.368 adet
4) Togg T10F: 2.702 adet
3) Renault Boreal: 2.779 adet
2) VW T-Roc: 3.324 adet
1)Togg T10X: 4.059 adet