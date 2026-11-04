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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:30

Kadir İnanır’ın entübe edilince ortalık karışmış! Levent İnanır hakkında şoke eden iddia

Türk sinemasının başarılı ismi Kadir İnanır, vefatının ardından gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz 26 Haziran günü hayatını kaybederek sevdiklerini derin bir hüzne boğan Kadir İnanır’ın hastalık döneminde entübe edilmesiyle ortalık karışmış. Öyle ki Levent İnanır hakkında şoke eden bir iddia gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Kadir İnanır’ın entübe edilince ortalık karışmış! Levent İnanır hakkında şoke eden iddia
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:30

Usta oyuncu ’ın vasiyeti ve mirası gündemden düşmüyor. Özellikle de vefatının ardından ve yeğeni arasındaki polemik bir türlü dinmek bilmedi. Son gelişen olayların ardından Kadir İnanır’ın entübe edildiği dönem de Levent İnanır hakkında şoke eden iddia gündeme bomba gibi düştü.

KADİR İNANIR’IN ENTÜBE EDİLİNCE ORTALIK KARIŞMIŞ!

Ekranların efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır, 26 Haziran tarihinde tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sadece ailesini değil hayranlarını da derin bir hüzne boğan ünlü sanatçı, vasiyetiyle de gündemden düşmüyor. Özellikle de yeğeni ve hayatında uzun süredir yer alan Jülide Kural arasındaki konuları dikkatle takip ediliyor.

Kadir İnanır’ın entübe edilince ortalık karışmış! Levent İnanır hakkında şoke eden iddia

Ünlü oyuncunun vasiyetinin eylül ayında açıklanması beklenirken süreç aralık ayına ertelenerek Kadir İnanır’ın tüm mal varlığını Jülide Kural’a bıraktığı ortaya çıkmıştı. Bu durum karşısında miras tartışmaları da peş peşe gelmişti.

Kadir İnanır’ın entübe edilince ortalık karışmış! Levent İnanır hakkında şoke eden iddia

Öyle ki Levent İnanır’ın ilk görülen miras davasının ardından açıklamaları oldukça dikkat çekerek en çok konuşulan konular arasında yerini almıştı. Levent İnanır, ‘Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı.’ Demişti.

Kadir İnanır’ın entübe edilince ortalık karışmış! Levent İnanır hakkında şoke eden iddia

Tüm bunların ardından yeni gelişmeler de gündeme gelmeye devam ediyor. Miras davasında yeni gelişmeler gündeme gelirken ortaya çıkan Kadir İnanır’ın entübe edildiği dönemine yeni bir iddia bomba etkisi oluşturdu. Jülide Kural’ın avukatı, Levent İnanır hakkında şoke eden iddiasıyla kamuoyunda yer aldı.

Kadir İnanır’ın entübe edilince ortalık karışmış! Levent İnanır hakkında şoke eden iddia

LEVENT İNANIR HAKKINDA ŞOKE EDEN İDDİA

Levent İnanır’ın dayısı Kadir İnanır’ın vefatının ardından miras konusuyla gündeme gelmesinin ardından peş peşe gelen açıklamalara yeni biri daha eklendi. Öyle ki Levent İnanır hakkında şoke eden bir iddia Jülide Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınık’tan geldi.

Kadir İnanır’ın entübe edilince ortalık karışmış! Levent İnanır hakkında şoke eden iddia

T24’ün haberine göre, Levent İnanır dayısı Kadir İnanır’ın entübe edildiği dönemlerde vasi konusunda harekete geçtiği iddia edildi. Usta ismin entübe edildiği sırada vasi atanmak ve mal varlığına tedbir koydurmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi.

Kadir İnanır’ın entübe edilince ortalık karışmış! Levent İnanır hakkında şoke eden iddia

Tüm bunlara ek olarak kamuoyunda yer alan haberlere göre Avukat Bişar Abdi Alınık, “Tüm Türkiye Kadir İnanır’ı merak ederken kendimizi vasi davasında bulduk. Mahkeme Jülide Kural’ın vasi atamasına karar verdi. İki gün sonra Kadir İnanır hayatını kaybetti.” Dedi.

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ETİKETLER
#kadir inanır
#jülide kural
#Vasiyet
#Levent İnanır
#Miras Davası
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