Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır'ın vasiyetinde mal varlığını, telif ve isim haklarını uzun yıllardır birlikte olduğu Jülide Kural'a bırakması, aile içinde tartışmalara neden olmuştu. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, dayısının sağlık sorunları yaşadığı dönemde vasiyetinin hazırlanmasına ilişkin şüphelerini dile getirerek hukuki süreç başlatmıştı. Kural'ın son açıklamalarının ardından yeniden konuşan Levent İnanır, bu kez kayıp olduğunu iddia ettiği mücevherleri ve yıllardır merak edilen evlilik meselesini gündeme taşıdı.

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HABERİN ÖZETİ Levent İnanır'dan Jülide kural'a şok suçlamalar! Kadir İnanır mirasında ne oldu? Kadir İnanır'ın mal varlıkları çalındı mı? Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural'ı mücevherlerin kaybolması ve evlilik teklifiyle ilgili suçladı. Levent İnanır, Kadir İnanır'ın kolunda gördüğünü iddia ettiği değerli saatler ve parmağındaki Atatürk tuğralı altın yüzüklerin kayıp olduğunu öne sürdü. İnanır, Jülide Kural'ın Kadir İnanır'a evlilik teklifinde bulunduğunu ve bunun sebebinin yeşil pasaport olduğunu iddia etti. Levent İnanır, Jülide Kural'ın psikolojik tedavi için Bodrum'a gittiği açıklamasını da sorguladı. Jülide Kural'ın bir çalışanı para çalmakla suçladığı ve bu durumun mahkemeye taşındığı belirtildi.

LEVENT İNANIR'DAN JÜLİDE KURAL'A ŞOK SUÇLAMALAR

Kadir İnanır'ın mal varlığıyla ilgili tartışmaların merkezinde bu kez kasada bulunamadığı öne sürülen değerli eşyalar yer aldı. Jülide Kural'ın daha önce 25 Rolex saat bulunduğu yönündeki iddiaları reddetmesi ve aileden kalan araziyi Gül Bakar'a bıraktığını açıklaması üzerine Levent İnanır da görüşlerini paylaştı.

Aileye ait ata toprağının yine aile içinde kalmasından memnuniyet duyduğunu belirten Levent İnanır, 25 Rolex iddiasının kendisine ait olmadığını söyledi. Ardından dayısının hastaneye kaldırılmasından önceki dönemde birlikte yaptıkları görüşmeleri anlattı.

Levent İnanır, üç ayrı yemekte Kadir İnanır'ın kolunda farklı saatler gördüğünü ileri sürdü. İki buluşmada Patek Philippe, diğerinde ise altın Rolex saat taktığını belirten İnanır, usta oyuncunun parmağında da her defasında farklı bir Atatürk tuğralı altın yüzük bulunduğunu söyledi.

Kural'ın evden para çalındığı iddiasıyla bir çalışan hakkında suçlamada bulunmasının ardından mahkemeye başvurduğunu anlatan Levent İnanır, alınan tedbir kararı doğrultusunda eve hakim ve avukat eşliğinde gidildiğini aktardı. İnanır'ın iddiasına göre yapılan incelemede saatler, yüzükler ve altın çakmaklar bulunamadı. Kasadan da herhangi bir değerli eşya çıkmadı.

Levent İnanır, gördüğünü söylediği eşyaların nerede olduğunu sorgulayarak, 'Benim gözümle gördüğüm saatleri, yüzükleri nerede?' diye sordu. Ardından Jülide Kural'ın bu iddialara nasıl bir açıklama getireceğini merak ettiğini belirtti.

KADİR İNANIR VE JÜLİDE KURAL NEDEN EVLENMEDİ?

Levent İnanır'ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer konu ise Kadir İnanır ile Jülide Kural'ın neden evlenmediği oldu. Kural, daha önce yaptığı açıklamada evlilik konusunda istekli olmayan tarafın kendisi olduğunu ifade etmişti. Ancak Levent İnanır, bu anlatımın aksine evlilik teklifinin Kural'dan geldiğini iddia etti.

İnanır'ın anlattığına göre Jülide Kural, Kadir İnanır'ı evlenmeye ikna etmek için yeşil pasaport konusunu gündeme getirdi. Kural'ın, 'Benim yeşil pasaportum var, evlenince senin de olacak. Dünyayı gezeriz' diyerek teklifini dile getirdiğini söyleyen Levent İnanır, dayısının ise bu teklifi kabul etmediğini öne sürdü.

BODRUM AÇIKLAMASINA DA İTİRAZ ETTİ

Levent İnanır, Jülide Kural'ın psikolojik tedavi amacıyla Bodrum'a gittiğine ilişkin açıklamasını da eleştirdi. Kadir İnanır'ın 28 Haziran'da toprağa verildiğini, Kural'ın ise 13 Temmuz'da Bodrum'a gittiğini belirten yeğen İnanır, mezarın ağustos ayının sonlarında yapıldığını hatırlattı.

Bu zamanlamaya dikkat çeken Levent İnanır, Kural'ın Bodrum'a gidişinin tedavi amacı taşıdığı yönündeki açıklamasını sorguladı. İnanır, 'İnsanlar İstanbul'a tedavi için geliyor, Bodrum'a ise tatile gidiyorlar' sözleriyle eleştirisini dile getirdi.

ŞOFÖRLE İLGİLİ İDDİALARI DA GÜNDEME GETİRDİ

Açıklamalarında şoför meselesine de değinen Levent İnanır, Jülide Kural'ın kan verdiği gerekçesiyle işten çıkarıldığı öne sürülen çalışanla ilgili iddialara dikkat çekti. Ayrıca cenazenin ardından kendisini havalimanına götüren şoföre yönelik, 'Tazminatını Kadir'den iste' sözlerinin söylendiği iddiasını da hatırlattı.

Levent İnanır, bu konularda Jülide Kural'dan kendisini tatmin eden bir açıklama gelmediğini savundu. Yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyada yoğun tepki gördüğünü ve hedef gösterildiğini söyleyen İnanır, yaşananların arkasında kimin olduğunu bildiğini ileri sürdü.

Sosyal medyada kendisine yönelik paylaşımlar nedeniyle hukuki yollara başvuracağını da açıklayan Levent İnanır, Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmaların henüz sona ermediğini gösteren yeni iddialar ortaya koydu. Ancak kayıp olduğu öne sürülen eşyalar ve taraflar arasındaki diğer anlaşmazlıklarla ilgili kesin bir sonuca ulaşılmış değil.

