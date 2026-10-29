Kadir İnanır'ın mirasından pay vereceği kişiyi Jülide Kural açıkladı "En çok emek veren oydu"

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın miras sürecinde tartışmalar devam ederken, Jülide Kural'dan dikkat çeken açıklama geldi. Jülide Kural, mirastan pay vereceği kişiyi açıkladı.

JÜLİDE KURAL'DAN KADİR İNANIR'IN MİRASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Jülide Kural, Kadir İnanır'ın miras konusu hakkında konuştu. "Kadir İnanır'a emek veren tek kişi oydu" diyerek mirastan pay vereceği kişiyi açıkladı.

İnanır'ın yeğeni hakkında sular durulmazken Jülide Kural, "Mirastan hak sahibi olan yeğeni sadece Gül Bakar olduğunu açıkladı."

KADİR İNANIR'IN MİRASINDAN SADECE ONA PAY VERECEK

Jülide Kural, Kadir İnanır'ın mirasından sadece 1 kişiye vereceğini açıkladı.

"Tahmin edersinizki çok üzgünüm ama bir yandan da şöyle bir duygum var. Kadir'in sadece 1 tane yeğenine mirastan pay vereceğim."

Jülide Kural'ın söz konusu arsaları İnanır'ın yeğeni Gül Bakar'a bırakmayı teklif ettiği öğrenildi. Kadir İnanır'a tek emek veren yeğeni oydu diyerek mirastan payı Gül Bakar'a vereceğini açıkladı.

GÜL BAKAR'DAN KADİR İNANIR'A DUYGUSAL SÖZLER

Gül Bakar, "Dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır"