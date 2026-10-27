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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:29

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: “Tek yeğeni Gül'dü”

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken hayat arkadaşı Jülide Kural'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İnanır'ın tüm mal varlığını Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasının ardından gündeme gelen miras tartışmalarına değinen Kural, sanatçının yanında olan yeğeninin Gül Bakar olduğunu belirterek, “Yanında olan, saygı duyan ve emek veren tek yeğeni Gül'dü” ifadelerini kullandı.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: “Tek yeğeni Gül'dü”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 15:29

Kadir İnanır'ın mirasının paylaşımıyla ilgili tartışmalar, ailesinden gelen açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor. Özellikle yeğeni 'ın vasiyete ilişkin sözlerinin ardından konuşan , Gül Bakar'ın sanatçının hastalık sürecinde gösterdiği desteğe dikkat çekti. Kural, mirastan kalan arsaları da Gül Bakar'a teklif ettiğini açıklayarak tartışmalara ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: “Tek yeğeni Gül'dü”

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Kadir İnanır'ın mirasının paylaşımıyla ilgili yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin suçlamalarına karşılık, hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının hastalık sürecinde yanında olan yeğeni Gül Bakar'ın emeklerine dikkat çekerek mirastan kalan arsaları ona teklif ettiğini açıkladı.
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, vasiyete inanmadığını ve dayısının son dönemlerinde irade sorunu olduğunu iddia ederek mirasa tepki göstermişti.
Levent İnanır, Fatsa'daki aile topraklarının da Jülide Kural'a bırakılmasına karşı çıkmış ve dayısının bu arazilerin bölünmesini istemediğini ileri sürmüştü.
Jülide Kural, Kadir İnanır'ın hastalık döneminde yanında olan tek yeğenin Gül Bakar olduğunu belirterek, kendisinin mirastan kalan arsaları Gül Bakar'a teklif ettiğini söyledi.
Kural, Gül Bakar'a arsaları "Dayına çok emeğin geçti, senin hakkındır" diyerek teklif ettiğini açıkladı.
Daha önce Gül Bakar da dayısının hastalığı süresince Jülide Kural ile birlikte 3 yıl boyunca yanında bulunduğunu ve kişisel çıkar gözetmediğini belirtmişti.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

JÜLİDE KURAL'DAN MİRAS TARTIŞMALARINA AÇIKLAMA

'ın 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından vasiyetine ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. Vasiyetin eylül ayında açıklanması beklenirken sürecin aralık ayına ertelendiği belirtilmişti. Usta oyuncunun tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının gündeme gelmesiyle birlikte miras tartışmaları da başladı.

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: “Tek yeğeni Gül'dü”

İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, vasiyetle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı”

Levent İnanır, 'daki aile topraklarının da Jülide Kural'a bırakılmasına tepki göstermiş ve dayısının bu arazilerin bölünmesini istemediğini ileri sürmüştü. Konuyla ilgili olarak, “Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile Jülide Hanım'a bırakmış. ‘Hissemi paylaştır’ diyerek vekaleti bana verdi. Şahitlerim bile var” sözlerini dile getirmişti.

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: “Tek yeğeni Gül'dü”

“ARSALARI GÜL'E TEKLİF ETTİM”

Miras tartışmaları devam ederken 'Gel Konuşalım' programına konuşan Jülide Kural, Kadir İnanır'ın hastalık döneminde yanında bulunan yeğeninin Gül Bakar olduğunu söyledi. Kural, Gül Bakar'ın herhangi bir talepte bulunmadığını belirterek kendisinin mirastan kalan arsaları ona teklif ettiğini açıkladı.

Jülide Kural, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yanında olan, saygı duyan ve emek veren tek yeğeni Gül'dü. Gül hiçbir şey talep etmedi. Ben mirastan kalan arsaları, 'Dayına çok emeğin geçti, senin hakkındır' diyerek, kendisine teklif ettim”
Kural'ın bu sözleri, İnanır'ın mirasına ilişkin tartışmalarda Gül Bakar'ın hastalık sürecindeki rolünü yeniden gündeme taşıdı.

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: “Tek yeğeni Gül'dü”

GÜL BAKAR DAHA ÖNCE JÜLİDE KURAL'A DESTEK VERMİŞTİ

Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar da daha önce yaptığı açıklamada, dayısının hastalığı boyunca yanında bulunduğunu belirtmişti. Jülide Kural ile birlikte üç yıl boyunca İnanır'a destek olduğunu söyleyen Bakar, bu süreçte herhangi bir kişisel çıkar gözetmediğini vurgulamıştı.

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: “Tek yeğeni Gül'dü”

Gül Bakar açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır”

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: “Tek yeğeni Gül'dü”

JÜLİDE KURAL YAS SÜRECİNDE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Jülide Kural, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın vefatının ardından ağır bir yas sürecinden geçtiğini ifade etmişti. Sanatçının yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve emeğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Kural, tartışmaların bu sorumluluğun önüne geçmemesi gerektiğini dile getirmişti.

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: “Tek yeğeni Gül'dü”

Kural, açıklamasında şu sözlere yer vermişti:

“Oldukça ağır bir yas sürecinin içindeyim. Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum”

Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin tartışmalar sürerken Jülide Kural'ın son açıklaması ve Gül Bakar'a yönelik sözleri yeniden gündem oldu.

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#kadir inanır
#jülide kural
#Levent İnanır
#fatsa
#Gül Bakar
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