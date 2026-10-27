Kadir İnanır'ın mirasının paylaşımıyla ilgili tartışmalar, ailesinden gelen açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor. Özellikle yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin sözlerinin ardından konuşan Jülide Kural, Gül Bakar'ın sanatçının hastalık sürecinde gösterdiği desteğe dikkat çekti. Kural, mirastan kalan arsaları da Gül Bakar'a teklif ettiğini açıklayarak tartışmalara ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: “Tek yeğeni Gül'dü” Kadir İnanır'ın mirasının paylaşımıyla ilgili yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin suçlamalarına karşılık, hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının hastalık sürecinde yanında olan yeğeni Gül Bakar'ın emeklerine dikkat çekerek mirastan kalan arsaları ona teklif ettiğini açıkladı. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, vasiyete inanmadığını ve dayısının son dönemlerinde irade sorunu olduğunu iddia ederek mirasa tepki göstermişti. Levent İnanır, Fatsa'daki aile topraklarının da Jülide Kural'a bırakılmasına karşı çıkmış ve dayısının bu arazilerin bölünmesini istemediğini ileri sürmüştü. Jülide Kural, Kadir İnanır'ın hastalık döneminde yanında olan tek yeğenin Gül Bakar olduğunu belirterek, kendisinin mirastan kalan arsaları Gül Bakar'a teklif ettiğini söyledi. Kural, Gül Bakar'a arsaları "Dayına çok emeğin geçti, senin hakkındır" diyerek teklif ettiğini açıkladı. Daha önce Gül Bakar da dayısının hastalığı süresince Jülide Kural ile birlikte 3 yıl boyunca yanında bulunduğunu ve kişisel çıkar gözetmediğini belirtmişti.

JÜLİDE KURAL'DAN MİRAS TARTIŞMALARINA AÇIKLAMA

Kadir İnanır'ın 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından vasiyetine ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. Vasiyetin eylül ayında açıklanması beklenirken sürecin aralık ayına ertelendiği belirtilmişti. Usta oyuncunun tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının gündeme gelmesiyle birlikte miras tartışmaları da başladı.

İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, vasiyetle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı”

Levent İnanır, Fatsa'daki aile topraklarının da Jülide Kural'a bırakılmasına tepki göstermiş ve dayısının bu arazilerin bölünmesini istemediğini ileri sürmüştü. Konuyla ilgili olarak, “Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile Jülide Hanım'a bırakmış. ‘Hissemi paylaştır’ diyerek vekaleti bana verdi. Şahitlerim bile var” sözlerini dile getirmişti.

“ARSALARI GÜL'E TEKLİF ETTİM”

Miras tartışmaları devam ederken 'Gel Konuşalım' programına konuşan Jülide Kural, Kadir İnanır'ın hastalık döneminde yanında bulunan yeğeninin Gül Bakar olduğunu söyledi. Kural, Gül Bakar'ın herhangi bir talepte bulunmadığını belirterek kendisinin mirastan kalan arsaları ona teklif ettiğini açıkladı.

Jülide Kural, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yanında olan, saygı duyan ve emek veren tek yeğeni Gül'dü. Gül hiçbir şey talep etmedi. Ben mirastan kalan arsaları, 'Dayına çok emeğin geçti, senin hakkındır' diyerek, kendisine teklif ettim”

Kural'ın bu sözleri, İnanır'ın mirasına ilişkin tartışmalarda Gül Bakar'ın hastalık sürecindeki rolünü yeniden gündeme taşıdı.

GÜL BAKAR DAHA ÖNCE JÜLİDE KURAL'A DESTEK VERMİŞTİ

Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar da daha önce yaptığı açıklamada, dayısının hastalığı boyunca yanında bulunduğunu belirtmişti. Jülide Kural ile birlikte üç yıl boyunca İnanır'a destek olduğunu söyleyen Bakar, bu süreçte herhangi bir kişisel çıkar gözetmediğini vurgulamıştı.

Gül Bakar açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır”

JÜLİDE KURAL YAS SÜRECİNDE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Jülide Kural, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın vefatının ardından ağır bir yas sürecinden geçtiğini ifade etmişti. Sanatçının yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve emeğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Kural, tartışmaların bu sorumluluğun önüne geçmemesi gerektiğini dile getirmişti.

Kural, açıklamasında şu sözlere yer vermişti:

“Oldukça ağır bir yas sürecinin içindeyim. Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum”

Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin tartışmalar sürerken Jülide Kural'ın son açıklaması ve Gül Bakar'a yönelik sözleri yeniden gündem oldu.