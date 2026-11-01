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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:23

Müjde Ar Kadir İnanır'ın miras tartışmasına dahil oldu! Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi

Kadir İnanır'ın vasiyeti nedeniyle devam eden miras davasında tartışmalarına bu kez meslektaşı Müjde Ar da dahil oldu. Usta oyuncu, gündemde geniş yankı bulan miras tartışmasına dair açıklamalarda bulundu. Levent İnanır'a tepki gösteren Müjde Ar, Jülide Kural'a destek vererek yanında olduğunu vurgulayan ifadelere yer verdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Müjde Ar Kadir İnanır'ın miras tartışmasına dahil oldu! Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:23

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan 'ın vefatının ardından vasiyeti nedeniyle devam eden miras davasındaki tartışmalar gündemde yerini almaya devam ediyor. Usta sanatçının özel hayatı ve mirasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalar her geçen gün artarken, bu kez bir açıklamada meslektaşı ünlü oyuncu 'dan geldi. Kadir İnanır'ın vefatı sonrası mirası ve vasiyeti üzerinden başlayan tartışmalar devam ederken, usta oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşanan olaylara kayıtsız kalmayan Müjde Ar, 'a tepki gösterirken, 'a ise yanında olduğunu vurgulayan açıklamalarla destek verdi. Bakın Müjde Ar, meslektaşı Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi sonrası gündeme gelen miras tartışmalarında hangi açıklamalarda bulundu. İşte Müjde Ar'ın miras tartışmaları hakkındaki görüşleri...

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU!

Türk sinemasında sayısız birçok projeye imza atan ve Yeşilçam'ın usta isimleri arasında yer alan Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat camiasını derin bir hüzne boğan İnanır'ın, üç ayrı vasiyetin içeriği olduğu ortaya çıkmıştı. 

Yeşilçam'ın usta oyuncusunun içeriği yıllardır gizli tutulan vasiyetlerinin resmi olarak açılacağı dava 17 Eylül 2026 tarihinden, 17 Aralık saat 09.30'a ertelenmişti. Usta oyuncunun, 2015 yılında bir vasiyet, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha hazırladığı öğrenilmişti.

Müjde Ar Kadir İnanır'ın miras tartışmasına dahil oldu! Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi

Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mirasının toplam değerinin ise yaklaşım 1 milyar TL olduğu da iddia edilmişti. Usta oyuncunun 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde, doktor raporu ve iki tanık eşliğinde hazırlattığı son vasiyetnamesinin detayları ortaya çıkmıştı. 

İnanır'ın tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı öne sürülmüştü. Yeşilçam yıldızının tüm mal varlığını uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı öğrenilmişti.

Müjde Ar Kadir İnanır'ın miras tartışmasına dahil oldu! Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldız isimlerinden Kadir İnanır'ın devam eden sürecinde yeğenlerinden ve akrabalarından çeşitli eleştiriler ve açıklamalar gelmişti. Yıllardır dayısı Kadir İnanır'ın yanında olan Levent İnanır, usta sanatçının devam eden miras davası sürecinde yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etmişti.

Müjde Ar Kadir İnanır'ın miras tartışmasına dahil oldu! Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi

Adliye çıkışı yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettiren Levent İnanır, "Herkesin bilmediği bir şey. Ben çok yakınında olduğum için 2018'den beri bu süreç devam ediyor. Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. O yüzden bekleyeceğiz. Ne olduğunu hiç önemi yok, söylediğim gibi. Kadir dayım ağır tedavi ve ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı." ifadelerine yer vermişti.

Müjde Ar Kadir İnanır'ın miras tartışmasına dahil oldu! Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi

MÜJDE AR MİRAS TARTIŞMALARINA DAHİL OLDU!

Kadir İnanır'ın içeriği yıllardır gizli tutulan vasiyetlerinin resmi olarak açılacağı dava 17 Aralık tarihi beklenirken, bir çarpıcı açıklama da meslektaşı Müjde Ar'dan geldi. Ünlü oyuncu, İnanır'ın miras tartışmaları devam ederken Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi. İnanır'la yaklaşık 50 yıllık dostluğu bulunan Ar, usta oyuncunun vefatının ardından yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalmayı doğru bulmadığını belirtti.

Müjde Ar Kadir İnanır'ın miras tartışmasına dahil oldu! Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi

Kadir İnanır'ın vefatı sonrası mirası ve vasiyeti üzerinden başlayan tartışmalar tüm hızıyla devam ederken, Müjde Ar'ın olaya kayıtsız kalmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Jülide Kural'ın yanında olduğunu vurgulayan açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, sürecin sadece hukuki bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Müjde Ar Kadir İnanır'ın miras tartışmasına dahil oldu! Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi

Jülide Kural'ın miras tartışmaları nedeniyle hedef haline getirildiğini düşündüğünü belirten Müjde Ar'ın açıklamasında kullandığı "Psikolojik saldırı altında" ifadeleri magazin gündeminde geniş yankı buldu. Kural'a yönelik iddia ve haberleri 'ağır psikolojik saldırı' olarak değerlendiren Ar, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Müjde Ar Kadir İnanır'ın miras tartışmasına dahil oldu! Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi

"JÜLİDE KURAL'IN YANINDA OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİM"

Kadir İnanır'ın miras tartışmalarında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Müjde Ar, Jülide Kural'ın yanında olduğunu belirterek başladığı sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

Müjde Ar Kadir İnanır'ın miras tartışmasına dahil oldu! Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi

"Öncelikle Kadir İnanır’ın manevi hatırasına duyduğum saygı, ardından bir kadın ve sanatçı olarak sessiz kalmanın vicdanımı yaralayacağı düşüncesiyle Jülide Kural’ın yanında olduğumu belirtmek isterim"

Kadir İnanır ile Jülide Kural’ın ilişkisini yakından bildiğini belirten Müjde Ar, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Sevgilerine, güvenlerine ve birbirlerine bağlılıklarına bizzat tanıklık ettiğim 20 yılı aşkın hayat arkadaşlığının, Levent İnanır’ın şahsi hırsları üzerinden tartışmaya açılması kabul edilebilir bir husus değildir."

Müjde Ar Kadir İnanır'ın miras tartışmasına dahil oldu! Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi

"JÜLİDE KURAL, BÜTÜN KADINLARA EMANETTİR"

Kadir İnanır'ın miras tartışmasında Jülide Kural'ın yanında duran Müjde Ar, Levent İnanır'a ise tepki gösterdi. Levent İnanır’ın, Kadir İnanır’ın yeğeni olmanın sorumluluğunu taşıması gerektiğinin altını çizen Ar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Müjde Ar Kadir İnanır'ın miras tartışmasına dahil oldu! Levent İnanır'a tepki gösterdi, Jülide Kural'a destek verdi

"Mevcut durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dayısının hatırasının önüne koymasının, Kadir İnanır’ın manevi mirasına karşı ağır bir saygısızlık olduğu düşüncesindeyim"

Jülide Kural'a destek vererek yanında olduğunu vurgulayan ifadelere yer veren Müjde Ar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Jülide Kural, bütün kadınlara emanettir."

 

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ETİKETLER
#kadir inanır
#jülide kural
#müjde ar
#Levent İnanır
#Miras Davası
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