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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:04

Jülide Kural'ın çocuğu var mı? Jülide Kural'ın mesleği nedir? Jülide Kural evlendi mi?

Usta sanatçı Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündemden düşmeyen Jülide Kural, son zamanlarda arama motorlarında da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle özel hayatı ve mesleğiyle ilgili bilgiler dikkatle araştırılmaya başlandı. Peki, Jülide Kural'ın çocuğu var mı? Jülide Kural'ın mesleği nedir? Jülide Kural evlendi mi? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Jülide Kural'ın çocuğu var mı? Jülide Kural'ın mesleği nedir? Jülide Kural evlendi mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:04

Türk sinemasının başarılı ismi , geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatının ardından miras konusuyla gündeme gelen , arama motorlarında da merak konularıyla da oldukça dikkat çeken isimlerden biri haline geliyor. Özel hayatında dair çocuğunun olup olmadığı özel hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Jülide Kural'ın çocuğu var mı? Jülide Kural'ın mesleği nedir? Jülide Kural evlendi mi? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

JÜLİDE KURAL'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Ünlü Türk sinemasının başarılı isimlerinden biri olan Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündem olan Jülide Kural, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi haline geliyor. Sanat dünyasını derin bir hüzne boğan vefatın ardından uzun zamandır birlikte olduğu Jülide Kural’ın çocuğu olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Jülide Kural'ın çocuğu var mı? Jülide Kural'ın mesleği nedir? Jülide Kural evlendi mi?

Jülide Kural, 24 Mart 1965’te ’da dünyaya geldi. Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerini bitiren ünlü isim bir süre Almanya’da yaşadı.

 

Jülide Kural'ın çocuğu var mı? Jülide Kural'ın mesleği nedir? Jülide Kural evlendi mi?

Daha sonrasında ise tiyatro oyunlarıyla gündeme gelen Jülide Kural, Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. Kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla oyununu oynadı. Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı olan Jülide Kural’ın en çok merak ettiği çocuklarının olup olmadığı oldu.

Jülide Kural'ın çocuğu var mı? Jülide Kural'ın mesleği nedir? Jülide Kural evlendi mi?

Jülide Kural’ın kamuoyuna yansıyan herhangi bir çocuğu bulunmuyor. Özellikle de Kadir İnanır ile ortak çocuğu kamuoyunda yer almıyor.

Jülide Kural'ın çocuğu var mı? Jülide Kural'ın mesleği nedir? Jülide Kural evlendi mi?

JÜLİDE KURAL'IN MESLEĞİ NEDİR?  

Jülide Kural da Kadir İnanır gibi tiyatro oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü isim, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra tiyatro bölümündeki başarılarıyla gündemdeki yerini alıyor. Sanat yaşamının bir bölümünü de Almayan ’da yaşayan Kural, hayatının her alanında tiyatroyu koymuştur.

Jülide Kural'ın çocuğu var mı? Jülide Kural'ın mesleği nedir? Jülide Kural evlendi mi?

Öyle ki oyunculuk kariyerinde Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Tiyatroları gibi önemli topluluklarda yer almıştır. Özellikle de ekranlarda yayınlanan Süper Baba dizisiyle yakından tanınan isimlerden biri oldu.

Jülide Kural'ın çocuğu var mı? Jülide Kural'ın mesleği nedir? Jülide Kural evlendi mi?

JÜLİDE KURAL EVLENDİ Mİ?

Jülide Kural’ın kariyerinin yanı sıra özel hayatı da oldukça merak konusu oluyor. Özellikle de Kadir İnanır’ın vefatından sonra Jülide Kural’ın evli olup olmadığı merak ediliyor. Ancak Jülide Kural’ın resmi olarak evli olduğuna dair detaylı bir bilgi bulunmuyor. Sanatçı, uzun yıllar uzun yıllar oyuncu Kadir İnanır ile birliktelik yaşamamıştır.

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ETİKETLER
#adana
#kadir inanır
#jülide kural
#süper baba
#istanbul üniversitesi
#Biyografi
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