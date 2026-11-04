TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:15

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi duyurdu: Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde inşa edilen kalıcı konutlar ve iş yerleri için hak sahiplerine sağlanan ödeme kolaylıklarını açıkladı. Bakan Çiftçi, peşin ödemelerde konutlar için yüzde 74, iş yerleri için ise yüzde 48 indirim uygulanacağını duyurdu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 10:15

İçişleri Bakanı Sayın , 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde inşa edilen konut ve iş yerlerinin ödeme koşullarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Çiftçi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hak sahiplerine önemli ödeme kolaylıkları sağlandığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi duyurdu: Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde inşa edilen konut ve iş yerlerinin ödeme koşullarına ilişkin yeni kolaylıklar duyurdu.
31 Aralık 2026'ya kadar peşin ödemelerde konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 indirim uygulanacak.
Taksitli ödemelerde konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunulacak.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi duyurdu: Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM

Bakan Çiftçi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılacak peşin ödemelerde konutlar için yüzde 74, iş yerleri için ise yüzde 48 indirim uygulanacağını duyurdu. Çiftçi, Cumhurbaşkanı 'ın kararı doğrultusunda peşin ödemelerde önemli indirimler sağlanacağını bildirdi.

2 YIL ÖDEMESİZ 18 YIL VADELİ ÖDEME İMKÂNI

Bakan Çiftçi'nin yaptığı açıklama şu şekilde: 

Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafımızın alın teriyle kazancını sürdürmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi bizim için her şeyden kıymetlidir.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlarımıza önemli ödeme kolaylıkları sağlanıyor.

Borçlandırma süreci kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli; konutlarda %74, iş yerlerinde %48 indirim uygulanıyor.

Taksitli ödemelerde ise, vatandaşlarımıza konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunuluyor.

Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır.

İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz.

Sağlanan bu kolaylıkların tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aracının tekerinde yılanı görünce şaşkına döndü
Benzin ve dizel araçlara hükmediyor! İkinci el elektrikli araç piyasasında en hızlı satılan markalar belli oldu
BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026! Boy boy valiz, örgü ipi çeşitleri, çok amaçlı dolap ve bilgisayar geliyor  
ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#mustafa çiftçi
#İçişleri Bakanlığı
#6 Şubat depremleri
#Afad Başkanlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.