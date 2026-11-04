İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi duyurdu: Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim

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İstanbul
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde inşa edilen konut ve iş yerlerinin ödeme koşullarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Çiftçi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hak sahiplerine önemli ödeme kolaylıkları sağlandığını duyurdu.
Bakan Çiftçi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılacak peşin ödemelerde konutlar için yüzde 74, iş yerleri için ise yüzde 48 indirim uygulanacağını duyurdu. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı doğrultusunda peşin ödemelerde önemli indirimler sağlanacağını bildirdi.
Bakan Çiftçi'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafımızın alın teriyle kazancını sürdürmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi bizim için her şeyden kıymetlidir.
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlarımıza önemli ödeme kolaylıkları sağlanıyor.
Borçlandırma süreci kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli; konutlarda %74, iş yerlerinde %48 indirim uygulanıyor.
Taksitli ödemelerde ise, vatandaşlarımıza konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunuluyor.
Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır.
İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz.
Sağlanan bu kolaylıkların tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.