Benzin ve dizel araçlara hükmediyor! İkinci el elektrikli araç piyasasında en hızlı satılan markalar belli oldu

Otomobil piyasasında artık ikinci el elektrikli araçlar popüler hale geliyor. iSeeCars’da yer alan detaylarda popülerlikleri artmakla kalmıyor, hibrit ve hatta benzinli muadillerinden daha hızlı ilgi görüyor.

İKİNCİ EL TESLA

Piyasaya çıkan tüm ikinci el Tesla'ların bunun kanıtı olarak varsayılıyor. Ancak Eylül 2026'da en çok satan ikinci el elektrikli araçlar listesinde hiçbir Tesla ilk 10'a bile giremedi.

BENZİN VE DİZEL FİYATLARI TALEPLERİ ARTTIRDI

Geçen yılın aynı ayına kıyasla, bu Eylül ayında ikinci el elektrikli araçların fiyatlarında %9,8'lik bir artış görüldü. Bu, ikinci el hibrit araçların yıllık bazda gördüğü %4,8'lik artışın tam iki katı. Ancak her ikisi de ikinci el benzinli araçların değerlerini ezip geçiyor; benzinli araçların değer artışı sadece %0,3 oldu. Son bir yıldır yüksek yakıt fiyatlarının benzin ve dizel talebini etkilediği kesin. İnsanlar, özellikle her yakıt dolumunda dudak uçuklatan faturaları gördüklerinde elektrikli araçları her zamankinden daha çok düşünüyor.

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DAHA KISA SÜREDE SATILIYOR

Kullanılmış elektrikli araçlar, benzinli araçlara göre çok daha hızlı satılıyor ve ortalama 41,9 gün satışta kalıyor. Bu, Eylül 2025'e göre %10,1 daha hızlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda benzinli araçlara göre de ortalama iki hafta daha hızlı (benzinli araçların satılması 54,8 gün sürüyor). Dahası benzinli araçların satış süresi %19,9 arttı. Yani kullanılmış benzinli araçların satışı zorlaşırken, elektrikli araçların satışı kolaylaşıyor.

EN HIZLI SATILAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Bir zamanlar neredeyse tamamen Tesla'nın hakimiyetinde olan bir pazarda, her zamankinden daha fazla seçenek var. Ancak Eylül ayında, en hızlı satılan ikinci el elektrikli araç modellerinin ilk 10'unda Tesla yoktu. Listede Lucid veya Rivian modelleri de bulunmuyordu. Bazı ülkelerde en hızlı satılan elektrikli araçlar, şaşırtıcı bir şekilde Audi Q4 E-tron Sportback, ardından Toyota bZX4 ve Lexus RZ 300e oldu. Bu da ikinci el elektrikli araç müşterilerinin herkes gibi olmaya başladığını gösteriyor: Sadece küçük, pratik, biraz sıra dışı bir tasarıma ve güzel bir iç mekana sahip bir şey istiyorlar. Listede ayrıca Honda Prologue, BMW iX ve hatta Polestar 2 de yer alıyordu.

EN YAVAŞ SATILANLAR

En yavaş satılan elektrikli araçların çoğunlukla devasa ve pahalı SUV ve kamyonetler olması pek de şaşırtıcı değil. Cadillac Escalade IQ, açık ara farkla en yavaş satılan araç oldu.

Onu GMC Sierra EV , Chevy Silverado EV ve Volvo EX90 takip etti . Hummer EV de listede yer aldı ve bu da GM'nin Ultium kamyonetlerinin ikinci el piyasasında pek popüler olmadığını kanıtladı.

İkinci el Tesla'ların diğer elektrikli araçlar kadar hızlı satılmamasının nedenlerinden biri de fiyatlarının artması olabilir. Tesla Model S ve Model X'in ikinci el fiyatlarında sırasıyla %22 ve %18'lik artışlar görüldü.

Ayrıca, elektrikli araçların zamanla daha önce düşünüldüğü kadar menzil kaybetmediğini kanıtlayan veriler ortaya çıktığına göre, ikinci el elektrikli araçlar giderek daha iyi birer yatırım seçeneği haline geliyor gibi görünüyor.