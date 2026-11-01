İkinci el araç alacaklara uyarı: Binlerce lira zarar etmemek için bu detaya dikkat

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İstanbul
İkinci el otomobil fiyatları genel olarak yüksek kalmaya devam etse de bazı modellerde fiyatlar yön değiştiriyor. Sıfır araç kampanyaları galerideki ikinci el fiyatlarını doğrudan etkileyerek alternatif kredi yöntemleri ortaya çıkıyor. Ancak araç alacaklar sadece fiyata değil bakım-onarım masraflarını da hesaplıyor.
Sigorta, finansman, bakım ve beklenmedik onarımlar, zaman içinde sahiplik maliyetini katlıyor. Ayrıca listeye yakıt ve şarj masrafları, temizlik ve daha fazlası ekleniyor. Uzmanlar ikinci el araç alacaklara kritik tavsiyelerde bulundu.
Otomotiv sektörü uzmanları, sözleşmeyi imzalamadan önce bu maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilecek çeşitli stratejiler sunuyor.
Alıcıların yaptığı en büyük hata, satın alma fiyatını dikkat edilmesi gereken tek rakam olarak görmeleridir; oysa bu sadece bir başlangıç noktasıdır. Ringlead Automotive'de otomobil bayiliği uzmanı olan Joel Isfeld, "Toplam sahip olma maliyetine odaklanın" diye tavsiyede bulunuyor.
Dallas'taki Galleria Chevrolet'nin yönetici ortağı Alan Brown, "Toplam sahip olma maliyeti, finansman, amortisman, bakım, sigorta, yakıt maliyetleri ve aracı gerçekçi olarak ne kadar süreyle kullanmayı planladığınızı içerir" dedi.
Bu maliyetlerin ne kadar yüksek olduğunu göstermek için, Specialty Auto Parts USA, Inc.'in pazarlama direktörü Ryan Salata, 28.000 dolara satın alınan bir kamyonun, yıllık 4.200 dolarlık yakıt masrafı ve yıllık 1.800 dolarlık sigorta gideriyle birlikte, altı yıl içinde satın alma fiyatının üzerinde 36.000 dolarlık gizli masrafa yol açacağını açıkladı.
Alan Brown, "Müşterilerin, satın alma fiyatından 1.000 dolar daha indirim almak için inanılmaz derecede çok çalıştıklarını, ardından aracı daha yüksek faiz oranıyla bir yıl daha finanse ettiklerini veya yeniden satış değeri önemli ölçüde daha düşük olan bir şey satın aldıklarını gördüm’’ dedi.
Uzmanlar, ikinci el araç almanın her zaman para tasarrufu sağladığı yönündeki eski kuralın günümüz piyasasında geçerli olmadığını söyledi. Nakit ödeme yapan alıcılar için bir ila iki yıllık araçlar iyi bir tasarruf sağlayabilir. Ancak kredi kullanıyorsanız, bazen yeni bir araç "daha akıllıca bir finansal seçim" olabilir, ayrıca genellikle tam üretici garantisiyle birlikte gelir, diye ekledi.
Bir aracın yeniden satış değeri, satın alma fiyatı kadar mali durumunuzu etkileyebilir. Brown, "Daha yavaş değer kaybeden bir araç, takas zamanı geldiğinde size binlerce dolar daha fazla öz sermaye sağlayabilir" dedi. Ayrıca bakım maliyetleri düşük ve sigorta primleri makul ise, zaman içinde çok daha güçlü bir finansal pozisyon açmış olursunuz.