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Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:07

İkinci el araç alacaklara uyarı: Binlerce lira zarar etmemek için bu detaya dikkat

Otomobil uzmanları ikinci el araç alacaklara gizli masraf uyarısında bulundu. İkinci el araç alırken sadece fiyata bakılmaması gerektiği vurgulandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Murat Makas
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İkinci el araç alacaklara uyarı: Binlerce lira zarar etmemek için bu detaya dikkat
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:07

İkinci el otomobil fiyatları genel olarak yüksek kalmaya devam etse de bazı modellerde fiyatlar yön değiştiriyor. Sıfır araç kampanyaları galerideki ikinci el fiyatlarını doğrudan etkileyerek alternatif kredi yöntemleri ortaya çıkıyor. Ancak araç alacaklar sadece fiyata değil bakım-onarım masraflarını da hesaplıyor.

HABERİN ÖZETİ

İkinci el araç alacaklara uyarı: Binlerce lira zarar etmemek için bu detaya dikkat

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
İkinci el araç alacaklar, sadece satın alma fiyatına değil, toplam sahip olma maliyetini oluşturan finansman, amortisman, bakım, sigorta, yakıt gibi gizli masraflara da dikkat etmelidir.
Toplam sahip olma maliyeti, satın alma fiyatının yanı sıra finansman, amortisman, bakım, sigorta ve yakıt giderlerini içerir.
Sıfır araç kampanyaları galerideki ikinci el fiyatlarını etkileyerek alternatif kredi yöntemlerini ortaya çıkarıyor.
Alıcılar, sadece satın alma fiyatına odaklanmak yerine, aracın uzun vadeli maliyetlerini göz önünde bulundurmalıdır.
Uzmanlar, yeni, kullanılmış ve sertifikalı ikinci el araçları karşılaştırarak, kredi kullanılıyorsa bazen yeni bir aracın daha akıllıca bir finansal seçim olabileceğini belirtiyor.
Bir aracın yeniden satış değeri de mali durumu etkileyebilir; daha yavaş değer kaybeden bir araç, takas zamanı geldiğinde daha fazla öz sermaye sağlayabilir.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Sigorta, finansman, bakım ve beklenmedik onarımlar, zaman içinde sahiplik maliyetini katlıyor. Ayrıca listeye yakıt ve şarj masrafları, temizlik ve daha fazlası ekleniyor. Uzmanlar ikinci el araç alacaklara kritik tavsiyelerde bulundu.

İkinci el araç alacaklara uyarı: Binlerce lira zarar etmemek için bu detaya dikkat

TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİ

Otomotiv sektörü uzmanları, sözleşmeyi imzalamadan önce bu maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilecek çeşitli stratejiler sunuyor.

Alıcıların yaptığı en büyük hata, satın alma fiyatını dikkat edilmesi gereken tek rakam olarak görmeleridir; oysa bu sadece bir başlangıç noktasıdır. Ringlead Automotive'de otomobil bayiliği uzmanı olan Joel Isfeld, "Toplam sahip olma maliyetine odaklanın" diye tavsiyede bulunuyor.

Dallas'taki Galleria Chevrolet'nin yönetici ortağı Alan Brown, "Toplam sahip olma maliyeti, finansman, amortisman, bakım, sigorta, yakıt maliyetleri ve aracı gerçekçi olarak ne kadar süreyle kullanmayı planladığınızı içerir" dedi.

İkinci el araç alacaklara uyarı: Binlerce lira zarar etmemek için bu detaya dikkat

GİZLİ MASRAF

Bu maliyetlerin ne kadar yüksek olduğunu göstermek için, Specialty Auto Parts USA, Inc.'in pazarlama direktörü Ryan Salata, 28.000 dolara satın alınan bir kamyonun, yıllık 4.200 dolarlık yakıt masrafı ve yıllık 1.800 dolarlık sigorta gideriyle birlikte, altı yıl içinde satın alma fiyatının üzerinde 36.000 dolarlık gizli masrafa yol açacağını açıkladı.

SADECE KARŞILAYABİLECEĞİNİZ DEĞİL, İHTİYACINIZ OLAN ARABAYI SATIN ALIN

Alan Brown, "Müşterilerin, satın alma fiyatından 1.000 dolar daha indirim almak için inanılmaz derecede çok çalıştıklarını, ardından aracı daha yüksek faiz oranıyla bir yıl daha finanse ettiklerini veya yeniden satış değeri önemli ölçüde daha düşük olan bir şey satın aldıklarını gördüm’’ dedi.

İkinci el araç alacaklara uyarı: Binlerce lira zarar etmemek için bu detaya dikkat

YENİ, KULLANILMIŞ VE SERTİFİKALI İKİNCİ EL ARAÇLARI KARŞILAŞTIRIN

Uzmanlar, ikinci el araç almanın her zaman para tasarrufu sağladığı yönündeki eski kuralın günümüz piyasasında geçerli olmadığını söyledi. Nakit ödeme yapan alıcılar için bir ila iki yıllık araçlar iyi bir tasarruf sağlayabilir. Ancak kredi kullanıyorsanız, bazen yeni bir araç "daha akıllıca bir finansal seçim" olabilir, ayrıca genellikle tam üretici garantisiyle birlikte gelir, diye ekledi.

İkinci el araç alacaklara uyarı: Binlerce lira zarar etmemek için bu detaya dikkat

ARACIN SATIŞ DEĞERİ

Bir aracın yeniden satış değeri, satın alma fiyatı kadar mali durumunuzu etkileyebilir. Brown, "Daha yavaş değer kaybeden bir araç, takas zamanı geldiğinde size binlerce dolar daha fazla öz sermaye sağlayabilir" dedi. Ayrıca bakım maliyetleri düşük ve sigorta primleri makul ise, zaman içinde çok daha güçlü bir finansal pozisyon açmış olursunuz.

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ETİKETLER
#Joel Isfeld
#Galleria Chevrolet
#Ryan Salata
#Specialty Auto Parts Usa
#Alan Brown
#Otomobil
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