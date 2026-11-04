BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026! Boy boy valiz, örgü ipi çeşitleri, çok amaçlı dolap ve bilgisayar geliyor

BİM 10-13 Kasım aktüel ürünler afişi 2026 yayımlandı. BİM'de her hafta olduğu gibi 10-13 Kasım tarihleri arasında da onlarca ürün indirim fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Seçili haftanın ürünleri ve indirimlerine hız kesmeden devam eden BİM market bu hafta da birçok ürününü indirimli fiyatları ile satışa sunacak. 10 Kasım salı günü başlayan indirim rüzgarı 11-12-13 Kasım boyunca yeni ürünler de eklenerek devam edecek. Teknolojiden Elektrikli Ev Aletlerine, Ankastre Setlerden, Mutfak gereçlerine kadar her bütçeye hitap eden ürünler market raflarındaki yerini alacak. 13 Kasım'da BİM'de Örgü ipi çeşitleri 89 TL, Küçük Boy valiz 999 TL, Orta Boy valiz 1.199 TL, Büyük Boy Valiz 1.399 TL, Tek Fiyat Plastik ürünler 25 TL, Çay Bardağı 219 TL, Cam Kupa 229 TL'den tüketici ile buluşacak. Öte yandan 10 Kasım tarihinden itibaren Oyun Bilgisayarı 49.990 TL, Oyun Bilgisayarı 59.990 TL, Oyun Mouse 799 TL, 2 Kapaklı 3 Bölmeli çok amaçlı dolap 1.690 TL, Orta Sehpa 1.990 TL , 2 Kapaklı 21 bölmeli çok amaçlı kiler dolap 6.990 TL, Çekmeceli Komodin 1.390 TL, 2 Kapaklı 2 Çekmeceli gardırop 4.690 TL, 5 Bölmeli duvara asılan banyo dolabı 1.790 TL fiyatı ile dikkat çeken ürünler arasında. Peki BİM'e 10-13 Kasım tarihlerinde başka hangi ürünler gelecek? İşte 10-13 Kasım BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları...



BİM 13 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Örgü ipi çeşitleri 89 TL

Küçük Boy valiz 999 TL

Orta Boy valiz 1.199 TL

Büyük Boy Valiz 1.399 TL

Tek Fiyat Plastik ürünler 25 TL

Çay Bardağı 219 TL

Cam Kupa 229 TL

BİM 10 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Oyun Bilgisayarı 49.990 TL

Oyun Bilgisayarı 59.990 TL

Oyun Mouse 799 TL

2 Kapaklı 3 Bölmeli çok amaçlı dolap 1.690 TL

Orta Sehpa 1.990 TL

2 Kapaklı 21 bölmeli çok amaçlı kiler dolap 6.990 TL

Çekmeceli Komodin 1.390 TL

2 Kapaklı 2 Çekmeceli gardırop 4.690 TL

5 Bölmeli duvara asılan banyo dolabı 1.790 TL

Dana Kangal Sucuk 400 g: 289,00 TL

%0,5 Yağlı Süt 1 L: 41,50 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 419,00 TL

Laktozsuz Kefir 1 L: 89,50 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g: 155,00 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g: 159,00 TL

Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g: 279,00 TL

Labne 3x150 g: 155,00 TL

Ayran 1 L: 52,50 TL

Dilimli Cheddarlı Peynir 200 g: 129,00 TL

Quark 140 g: 54,50 TL

Ayran 200 ml: 10,00 TL

Orman Meyveli Süt 200 ml: 16,00 TL

%20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml: 21,50 TL

Kakaolu Protein Milkshake 310 ml: 49,50 TL

Yaban Mersinli ve Vanilya Aromalı Yoğurt 250 ml: 35,00 TL

Hindi Füme 2x90 g: 69,00 TL

Mantı 1 kg: 215,00 TL

Piliç Döner 200 g: 49,00 TL

Çıtır Tavuk Burger 720 g: 249,00 TL

Çıtır Tavuk Parçaları 700 g: 209,00 TL

Piliç Schnitzel 1000 g: 139,00 TL

Karadut Özü 670 g: 229,00 TL

Bisküvili Dolgulu Mini Yumurta Çikolata 86 g: 119,00 TL

Siyah Çay 1 kg: 320,00 TL

Gazlı İçecek Kola 4x1 L: 179,00 TL

Karışık Tropik Meyveli İçecek 1 L: 42,50 TL

Filtre Kahve 250 g: 199,00 TL





Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü: 79,00 TL

Çamaşır Sodası 500 g: 55,00 TL

Bebek Bezi Aylık Paket: 425,00 TL

Kağıt Havlu 3 Katlı: 219,00 TL

Tuvalet Kağıdı 3 Katlı: 359,00 TL

Islak Havlu 4x70'li: 99,00 TL

Çek-Al Mendil 3 Katlı: 32,50 TL

Günlük Ped: 49,50 TL

Hijyenik Ped Gece: 139,00 TL

Kağıt Havlu Alttan Çekmeli: 135,00 TL

Mini Islak Mendil: 49,00 TL

BİM 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ

50 İnç QNED AI MiniLED 4K Smart TV: 32500 TL

65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 28900 TL

43 İnç Full HD QLED Google TV: 12900 TL

32 İnç Full HD Android TV: 10900 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 9990 TL

Cam Set Üstü Ocak 3.990 TL

Stand Mikser 4.990 TL

Halı- Koltuk Yıkama makinesi 4.500 TL

Elektrikli Süpürge 4.990 TL

Mikrodalga Fırın 3.750 TL

Bağlantı İstasyonu 2.490 TL

RGB Klavya 1.290 TL

Narenciye Sıkacağı 1.090 TL

Oyuncak Araçlar: 399 TL

Kutu Oyunu Çeşitleri: 349 TL

Pastel Renkler Fosforlu Kalem 4'lü: 99 TL